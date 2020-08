A Dél-Koreából közvetített online Samsung Galaxy Unpacked eseményen öt új készüléket mutatott be a vállalat, amelyek a felhasználók megbízható társai lehetnek a legkülönbözőbb élethelyzetekben.

A Galaxy Note20 és Galaxy Note20 Ultra 5G okostelefonok az eddigi legerősebb Note készülékek, a sokoldalú Tab S7 és Tab S7+ táblagépek prémium eszközök kreatív munkavégzéshez, a Galaxy Watch3 egészségügyi funkciókkal ellátott okosóra, a stílusos Galaxy Buds Live fülhallgatók kiemelkedő hangminőséggel érkeznek, a Galaxy Z Fold2 pedig a kihajtható készülékek új generációját képviseli továbbfejlesztett funkciókkal.

„Talán még soha nem játszott olyan fontos szerepet a technológia az életünkben, mint ma. Segít kapcsolatban maradnunk egymással és legyőzni a kihívásokat – mondta el Dr. TM Roh, a Samsung Mobilkommunikációs üzletágának vezetője és elnöke. – A technológia akkor sikeres, ha az életünket könnyebbé és nem bonyolultabbá teszi. Ezért mutatunk be öt olyan készüléket, amelyekkel még egyszerűbbé válik a szórakozás és a munkavégzés. Az új eszközök zökkenőmentesen működnek együtt a Galaxy Ökoszisztéma szolgáltatásaival, hogy a felhasználók a számukra fontos dolgokra koncentrálhassanak.”

Galaxy Note20 sorozat

A Galaxy Note20 sorozat tagjai az eddigi legerősebb Note készülékek, amelyek kiemelkedően hatékony munkavégzést és professzionális játékélményt tesznek lehetővé. A készülék két verzióban érhető el. A Galaxy Note20 Ultra 5G azoknak a Note rajongóknak készült, akik számára a rendkívüli teljesítmény az elsődleges, a Galaxy Note20 okostelefon pedig a felhasználók szélesebb körének kínál hatékony munka-, és gaming eszközt.

Precíz munkavégzés

A Galaxy Note20 sorozat átalakítja a mindennapi munkavégzést. Az sokoldalú készülékekkel a felhasználók hatékonyan dolgozhatnak a nap bármely szakában otthonról és kapcsolatban maradhatnak akár utazás közben is. A Samsung legújabb Note készüléke teljesen átalakítja a munkavégzést. Az S Pen és a Samsung Notes alkalmazás is továbbfejlődött az új Galaxy Note készülékeken és megtalálhatók a Tab S7 és Tab S7+ táblagépeken is. A Samsung és a Microsoft hosszú távú együttműködésének eredményeként a Galaxy Note20 és a Windows számítógépek könnyedén működnek együtt munka közben.

Továbbfejlesztett S Pen: A Note rajongók és a kreatívok kedvenc eszköze, a Galaxy Note20 szériával párhuzamosan fejlesztett S Pen kiemelkedő produktivitást biztosít, hiszen a felhasználók azonnal megörökíthetik az ötleteiket és inspiráló gondolataikat. A Galaxy Note20 készülékeken az S Pen precizitása természetes és reszponzív írást tesz lehetővé. Az S Pen öt új Érintés nélküli mozdulatával a felhasználók könnyebben vezérelhetik az egyes alkalmazásokat és a készüléket. A kezdőképernyőre való visszatéréshez vagy képernyőfelvétel készítéséhez például elég egyetlen kézmozdulat.

A Note rajongók és a kreatívok kedvenc eszköze, a Galaxy Note20 szériával párhuzamosan fejlesztett S Pen kiemelkedő produktivitást biztosít, hiszen a felhasználók azonnal megörökíthetik az ötleteiket és inspiráló gondolataikat. A Galaxy Note20 készülékeken az S Pen precizitása természetes és reszponzív írást tesz lehetővé. Az S Pen öt új Érintés nélküli mozdulatával a felhasználók könnyebben vezérelhetik az egyes alkalmazásokat és a készüléket. A kezdőképernyőre való visszatéréshez vagy képernyőfelvétel készítéséhez például elég egyetlen kézmozdulat. Sokoldalúan használható Samsung Notes: Az új generációs munkavállalóknak olyan megoldásokra van szüksége, amelyekkel bárhol, bármilyen eszközön elkezdhetnek dolgozni. A Samsung Notes alkalmazással a felhasználók könnyedén jegyezhetik föl, szerkeszthetik és oszthatják meg az ötleteiket telefonon, tableten és PC-n is. Az automatikus mentésnek és szinkronizálásnak köszönhetően az adatvesztés sem fenyegeti a felhasználókat és könnyedén válthatnak a különböző eszközök között. A Samsung Notes automatikusan átalakítja a sietős kézírást jól olvasható szöveggé. A visszajelzések kezelése is könnyebbé válik, hiszen a Galaxy Note20 telefonokon szerkeszthetők a PDF és Microsoft PowerPoint dokumentumok, a felhasználók kiemelhetik a legfontosabb részleteket és jegyzeteket is hozzáadhatnak a Samsung Notes appon keresztül. Az új eszközön jegyzetelés közben hangfelvétel is indítható, a leírt szavak kijelölésével pedig a felvétel megfelelő részéhez ugrik a lejátszó. A megújult, intuitív mappakezelésnek köszönhetően minden jegyzet és dokumentum könnyen kereshető és rendezhető marad.

Az új generációs munkavállalóknak olyan megoldásokra van szüksége, amelyekkel bárhol, bármilyen eszközön elkezdhetnek dolgozni. A Samsung Notes alkalmazással a felhasználók könnyedén jegyezhetik föl, szerkeszthetik és oszthatják meg az ötleteiket telefonon, tableten és PC-n is. Az automatikus mentésnek és szinkronizálásnak köszönhetően az adatvesztés sem fenyegeti a felhasználókat és könnyedén válthatnak a különböző eszközök között. A Samsung Notes automatikusan átalakítja a sietős kézírást jól olvasható szöveggé. A visszajelzések kezelése is könnyebbé válik, hiszen a Galaxy Note20 telefonokon szerkeszthetők a PDF és Microsoft PowerPoint dokumentumok, a felhasználók kiemelhetik a legfontosabb részleteket és jegyzeteket is hozzáadhatnak a Samsung Notes appon keresztül. Az új eszközön jegyzetelés közben hangfelvétel is indítható, a leírt szavak kijelölésével pedig a felvétel megfelelő részéhez ugrik a lejátszó. A megújult, intuitív mappakezelésnek köszönhetően minden jegyzet és dokumentum könnyen kereshető és rendezhető marad. Hatékonyság minden eszközön: A továbbfejlesztett Windows-összekapcsolás megoldással a felhasználók azonnal, késleltetés nélkül hozzáférhetnek mobilalkalmazásaikhoz Windows 10 operációs rendszerrel rendelkező számítógépükről. A csatlakoztatott PC-ről az üzenetküldés, az értesítések kezelése, a fotók szinkronizálása és a hívások indítása is ugyanúgy működik, mint telefonon. Egy későbbi frissítés után akár egyszerre több alkalmazás is futtatható lesz PC-n. A gépen gyors elérési ikonok hozhatók létre, az applikációk pedig elhelyezhetők a Start menüben, így a közösségi médiás felületek és appok is könnyen megtalálhatók. A hatékonyabb munkavégzést a Samsung Notes és a Microsoft OneNote, valamint az Outlook integrációja biztosítja. Az eszköz az Emlékezetetők alkalmazást pedig az Outlook mellett a To Do és Teams appokkal is szinkronizálja, így a legfontosabb megbeszélések és tennivalók bármelyik felületről azonnal elérhetők.

Gaming teljesítmény

A Samsung és a Microsoft együttműködése a szórakoztató funkciókhoz is hozzájárul a Galaxy Note20 készülékeken, amelyek igazi virtuális gaming-központként működnek. Az új Note a legnagyobb teljesítményű készülék, amelyet a Samsung valaha alkotott, így elképesztő játékélményt kínál, bárhol is használják. A Galaxy Note20 széria új generációs teljesítménye, csatlakoztathatósága és különleges kijelzője garantálja a felhőtlen szórakozást játék közben, a professzionális kamerával pedig lenyűgöző fotók és szélesvásznú, filmszerű videók készíthetők.

A legjobb Xbox játékok a Galaxy Note20 sorozaton: A felhasználók mostantól a telefonjukon is játszhatnak kedvenc PC-s vagy konzolos játékukkal az Xbox Game Pass Ultimate segítségével. A prémium, felhőalapú szolgáltatással több, mint 100 népszerű játék érhető el, köztük a Minecraft Dungeons, a Forza Horizon 4 vagy a Gears 5. A pörgős csatákat és a folyamatos játékélményt a szupergyors 5G és a Wi-Fi 6 technológia mellett az optimalizált késleltetés és a Note20 Ultra esetében 240 Hz érintési késleltetés teszi lehetővé. A Galaxy Note20 hatalmas, magával ragadó kijelzőjén különleges élmény játszani, az eddigi legerősebb Galaxy processzor pedig garantálja az akadásmentes játékot. A Galaxy Note20 telefonokkal egy teljes, professzionális gaming set-up lapulhat a felhasználók zsebében.

A felhasználók mostantól a telefonjukon is játszhatnak kedvenc PC-s vagy konzolos játékukkal az Xbox Game Pass Ultimate segítségével. A prémium, felhőalapú szolgáltatással több, mint 100 népszerű játék érhető el, köztük a Minecraft Dungeons, a Forza Horizon 4 vagy a Gears 5. A pörgős csatákat és a folyamatos játékélményt a szupergyors 5G és a Wi-Fi 6 technológia mellett az optimalizált késleltetés és a Note20 Ultra esetében 240 Hz érintési késleltetés teszi lehetővé. A Galaxy Note20 hatalmas, magával ragadó kijelzőjén különleges élmény játszani, az eddigi legerősebb Galaxy processzor pedig garantálja az akadásmentes játékot. A Galaxy Note20 telefonokkal egy teljes, professzionális gaming set-up lapulhat a felhasználók zsebében. Mozifilmes minőség egy tenyérnyi készülékben: A 21:9 képarány és 24 fps rögzítés mellett a Galaxy Note20 8K kamerája ultramagas felbontásra képes és professzionális videós élményt nyújt. A Professzionális videó móddal a felhasználók egyedileg állíthatják be a fókuszt, a hangot, az expozíciót, a fényeket, a zoomot és FHD minőségben 120 fps-sel rögzíthetnek mozifilmes hatású videókat. Felvétel közben a Galaxy Note20 mikrofonjainak beállításával a felhasználók eldönthetik, milyen irányból érkező hangok legyenek a legtisztábban hallhatók a videóban, a Galaxy Buds Live segítségével pedig kristálytiszta hangfelvételek készíthetők még háttérzaj mellett is.

A 21:9 képarány és 24 fps rögzítés mellett a Galaxy Note20 8K kamerája ultramagas felbontásra képes és professzionális videós élményt nyújt. A Professzionális videó móddal a felhasználók egyedileg állíthatják be a fókuszt, a hangot, az expozíciót, a fényeket, a zoomot és FHD minőségben 120 fps-sel rögzíthetnek mozifilmes hatású videókat. Felvétel közben a Galaxy Note20 mikrofonjainak beállításával a felhasználók eldönthetik, milyen irányból érkező hangok legyenek a legtisztábban hallhatók a videóban, a Galaxy Buds Live segítségével pedig kristálytiszta hangfelvételek készíthetők még háttérzaj mellett is. Multitasking lehetőség a továbbfejlesztett Samsung DeX-szel: Amennyiben nagyobb képernyőre volna szükség, a Samsung DeX segítségével a Galaxy Note20 készülékek mostantól vezeték nélkül is csatlakoztathatók okostévéhez. A Galaxy Note20 és a televízió képernyője párhuzamosan is kezelhető, így a felhasználók cseveghetnek a barátaikkal játék közben vagy élőben olvashatják a kommenteket a legújabb videójuk közzétételekor.

Galaxy erő és teljesítmény

A Galaxy Note eszközöket világszerte úgy ismerik a felhasználók, mint a legerősebb Samsung telefonokat. A Galaxy Note20 sorozat is továbbviszi ezt az örökséget a két legnagyobb teljesítményű Note telefonnal, amelyekben minden megvan, amit a felhasználók egy Galaxy csúcskészüléktől várnak.

A teljes Galaxy kínálatból a Galaxy Note20 széria rendelkezik a leggyorsabb processzorokkal. A csúcstechnológiás megoldások kiemelkedő felhasználói élményt biztosítanak anélkül, hogy az ikonikus és időtálló Note formavilág jelentősen megváltozna. A Galaxy Note20 és a Note20 Ultra 5G is elérhető lesz az új Misztikus Bronz színárnyalatban, amely különleges megjelenésével kiállja a gyorsan változó trendek próbáját és az ujjlenyomatokat is távol tartják.

A Galaxy Note20 Ultra 5G a Note szériában elsőként gyönyörű Dinamikus AMOLED 2X kijelzővel és 120 Hz frissítési rátával érkezik, így letisztult látványvilágot biztosít a Samsung legjobb képernyőjén. A megjelenő tartalmat úgy optimalizálja a készülék, hogy kímélje az akkumulátort. Az akár egész napon át kitartó Intelligens akkumulátornak és a fél óra alatt akár 50 százalékot biztosító Szupergyors töltésnek köszönhetően a Galaxy Note20 szinte sosem fogy ki az energiából.

A Samsung vezető szerepet játszik az 5G-innovációban, a Galaxy Note20 pedig folytatja a vállalat hipergyors, alacsony válaszidőt biztosító 5G-képes4 készülékeinek a sorát. A legjobb tartalmak csak egy érintésre vannak az ultragyors Sub-6 és mmWave hálózatokon a Galaxy 5G erejének köszönhetően. A készülék automatikusan megkeresi a leggyorsabb hálózatokat és stabil Wi-Fi 6 kapcsolatra képes, több streaming szolgáltatás esetében pedig optimalizálja a válaszidőt a kényelmes tartalomfogyasztáshoz. A Galaxy Note20 sorozat készülékeinek hardveres és szoftveres biztonságáért a teljeskörű védelmet nyújtó Samsung Knox felel.

Az UWB (ultra szélessávú) technológiás Galaxy eszközökön bemutatkozó Közeli Megosztás lehetőséggel minden eddiginél könnyebbé válik a tartalmak megosztása a Galaxy Note20 Ultra 5G készülékeken. Elég a Note20 Ultrát egy másik UWB technológiával rendelkező Galaxy eszköz felé fordítani és a Közeli Megosztás automatikusan listázza a készülékkel szemben található személyeket a megosztás panelen. A Samsung UWB technológiájával a jövőben abban is segíti a felhasználókat, hogy AR megoldásokkal még könnyebben találjanak meg dolgokat és az okosotthont nyitó kulcsként is működhetnek a Galaxy okostelefonok.

Új élmények a Galaxy Ökoszisztémával

A Samsung eszközöket és szolgáltatásokat a gördülékeny csapatmunkára tervezték, így azok nem csak a munka hatékonyságát és a játékélményt emelik új szintre, hanem mindent, ami fontos a felhasználók számára. A Galaxy Note20 csúcstelefon még többre képes a Galaxy család új tagjaival, a Galaxy Tab S7 és Tab S7+ tabletekkel, a Galaxy Watch3 okosórával, valamint a Galaxy Buds Live-val együtt. A csúcstechnológiás kiegészítők hozzájárulnak az igazi Note élményhez, legyen szó akár munkáról, játékról, az egészségesebb életmódról vagy a hatékonyabb kommunikációról.

Galaxy Tab S7 és Tab S7+

A Galaxy Tab S7 és a Tab S7+ két különleges táblagép, amelyek egyszerre hozzák el az asztali számítógépek képességeit, a tabletek sokoldalúságát és az okostelefonok csatlakoztathatóságát. A legújabb processzorral és 5G technológiával felszerelt készülékekkel többrésztvevős videókonferenciák, gyors letöltések és szinte teljesen akadozásmentes streamek érhetők el.

A Galaxy Tab S7 és a Tab S7+ is egyedi billentyűzettel érkezik, megtalálható mellettük a Galaxy Note20 széria továbbfejlesztett S Pen-je és a Samsung Notes alkalmazás is, így PC-szintű teljesítményre képesek. A felhasználók az új tabletekkel több feladatot végezhetnek el kevesebb idő alatt, és a szabadidejükből is többet hozhatnak ki. A szórakoztatásért a Tab S7 és Tab S7+ tableteken 120 Hz frissítési ráta felel, így a felhasználóknak egyedülálló látványban lehet része online vagy felhő alapú játék közben is. Azok számára, akiknek több helyre van szüksége a szabad alkotáshoz, A Galaxy Tab S7+ 12,4 colos Super AMOLED kijelzőjén megtalálhatják ezt.

Az új Tab S7 tabletekkel a felhasználók könnyedén elérhetik az internetet. Amennyiben nem áll rendelkezésre nyitott Wi-Fi hálózat, az Auto Hotspot funkcióval automatikusan megosztható a hálózat más Galaxy eszközökkel a tableten keresztül. A Közeli Megosztással a fájlok azonnal megoszthatók a közeli készülékekkel. A Tab S7 készülékek használhatók a Samsung PC-k másodlagos képernyőjeként is, így a felhasználók könnyedén megnövelhetik a kijelzőjük méretét. A Samsung Notes, az S Pen, a billentyűzetes tok és egy Bluetooth egér segítségével a tablet teljes értékű számítógéppé alakítható.

Galaxy Watch3

A Galaxy Watch3 következő generációs társ a napi rutin menedzseléséhez és a fitnesz célok eléréséhez, emellett az egészség megőrzésében is segíthet. A prémium anyagokból készült előlapra letisztult formában tér vissza a népszerű forgatható gyűrű. A Galaxy Watch3 egy luxus karóra tökéletességét tudhatja magáénak, miközben egész nap kényelmes viselet. Ez az okosóra nem csak a tekinteteket vonzza, de segíti az egészségi állapot napi szintű ellenőrzését is.

Ha a felhasználókat a szabadban vagy az otthonukban baleset éri, és elesnek, az Esésérzékelő funkció lehetővé teszi, hogy a készülék SOS üzenetet küldjön a vészhelyzeti kontaktoknak. A Véroxigén-szint mérés (SpO2) lehetőséggel mérhető és követhető az oxigénszaturáció szintje és ehhez igazíthatók a wellness célok is. A Galaxy Watch3 készüléken elérhető lesz a Samsung hamarosan érkező Health Monitor alkalmazása, amelyben helyet kap a vérnyomásmérő és egyes régiókban az EKG funkció is. A segítség mindig csak egy karnyújtásnyira lesz a Galaxy Watch3 új megoldásával, amely érzékeli, ha a felhasználó elesik és automatikusan SOS üzenetet küld az előre meghatározott kontaktoknak. A felhasználók otthonában teljes körű szolgáltatást biztosító fitnesz stúdiót hozhatnak létre a Samsung Health segítségével, amelyben több mint 120 különböző edzésvideó érhető el.

Galaxy Buds Live

A vezeték nélküli fülhallgató új alakot ölt a Galaxy Buds Live formájában. Az ikonikus formavilággal és kényelmes kialakítással érkező Buds Livehoz még nem alkotott hasonlót a Samsung. Az AKG szakértelmének és a külön basszuscsatornának köszönhetően a nagyobb, 12 mm-es hangszórón úgy szólal meg a zene, ahogy azt az előadók megálmodták. A Galaxy Buds Live három mikrofonnal és Hangfelvevő egységgel érkezik, így hívás közben a felhasználók akkor is közel érezhetik magukat a szeretteikhez, ha éppen távol vannak egymástól. A fülhallgatók Aktív zajszűrés funkcióval is rendelkeznek, így valósághű és kiterjedt hangzást biztosítanak, a felhasználók pedig eldönthetik, hogy be- vagy kikapcsolják a környezeti hangokat maguk körül. A Buds Live segítségével úgy is elmerülhetnek a kedvenc tartalmaikban, hogy nem maradnak le semmi fontosról.

A lehetőségek új határai a Galaxy Z Fold2-vel

Új generációs kihajtható készülékével, a Galaxy Z Fold2-vel a vállalat úttörő szerepet tölt be a mobiltelefonok egy teljesen új kategóriájának megalkotásában. Két sikeres, kihajtható eszköz bemutatását követően a Samsung a felhasználók visszajelzései alapján fejlesztette tovább a technológiát és alkotta meg az új funkciókkal és egyedülálló felhasználói élménnyel érkező Galaxy Z Fold2 csúcskészüléket. A Galaxy Z Fold2 egy okostelefon hordozható formavilágában biztosít tablet méretű kijelzőt és kiemelkedő teljesítményt. Akár kihajtva vagy összecsukva használják, a Galaxy Z Fold2 egy luxuskészülék prémium kialakításával kápráztatja el a felhasználókat. A Z Fold2-n két teljes képernyős, szinte teljesen kávamentes Infinity-O kijelző található. A Külső Képernyő 6,2 colos, a hatalmas Főképernyő pedig 7,6 colos, ezzel mindkettő nagyobb, mint az eredeti Galaxy Fold esetében. A keskeny kialakítással és kifinomult részletekkel rendelkező Galaxy Z Fold2 két hasonlóan lenyűgöző színben lesz elérhető; Misztikus Fekete és Misztikus Bronz árnyalatokban. A felhasználói visszajelzések alapján a Samsung továbbra is épít a Google-lel és Microsofttal fennálló hosszú távú együttműködéseire, hogy páratlan kihajtható élményt hozhasson létre. A Galaxy Z Fold2 új lehetőségeivel a Samsung továbbra is inspirációt nyújt a kihajtható készülékek kategóriájában.

Elérehtőség

A Galaxy Note20 széria, a Tab S7 készülékek és a Galaxy Watch3 már előrendelhetőek, illetve ezen újdonságok a Galaxy Buds Live-val egyszerre Magyarországon 2020. augusztus 21-től lesznek elérhetőek. A Galaxy Note20 Misztikus Bronz, Misztikus Zöld és Misztikus Szürke színekben, a Note20 Ultra Misztikus Bronz és Misztikus Fekete, a Galaxy Tab S7 tabletek pedig Misztikus Fekete, Misztikus Ezüst és Misztikus Bronz árnylatokban érhetők el.

A Galaxy Note20 354.990 forintos, a Note20 5G 389.990 forintos, a Note20 Ultra 5G pedig 484.990 forintos ajánlott fogyasztói áron érkezik. A Tab S7 Wi-Fi verziója 259.990, az LTE változat 294.990 forintos, a Tab S7+ Wi-Fi 334.990 forintos, a Tab S7+ 5G pedig 409.990 forintos ajánlott fogyasztói áron lesz elérhető.