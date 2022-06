Megelőzési autós kisokos a nyári hosszabb utakra

Nyáron megnő az autómentést, vagy helyszíni javítást igénylő riasztások száma – az esetek közel 80%-ában műszaki meghibásodás miatt hívják a szakembereket.

A magyarok közel 70%-a soha nem vesz igénybe asszisztencia szolgáltatást az autójára, az arány pedig a 11 évnél idősebb autók esetén a legnagyobb- mutat rá a Cristo autós alkalmazás, magyar gépjárművezetők körében végzett kutatása. Egy nem megfelelően karbantartott gépjármű, vagy egy idősebb alkatrész egyaránt növeli a műszaki meghibásodások kockázatát, erre pedig érdemes tudatosan készülni egy hosszabb út előtt– figyelmezteti a hosszú hétvégén és nyáron útnak indulókat a MAPFRE Asistencia Biztosító.

Mindössze a magyar autósok harmadának (31%) van asszisztencia biztosítása, amely a váratlan helyzetekben (legyen az üzemanyaghiány, defekt, műszaki hiba, vagy baleset) segítheti ki őket, mentés, vagy helyszíni javítás útján A Cristo autós alkalmazás megbízásából készített, 2021. év végi reprezentatív kutatás arra is rámutat, hogy közel azonos arányban (16% és 15%) vannak azok, akik folyamatosan, vagy csak hosszabb autóutak esetén, alkalmanként vásárolnak ilyen biztosítást. Az autók életkorát tekintve a 11-15 éves, vagy annál idősebb gépjárművekkel rendelkezők közel 80%-a soha nem vesz igénybe ilyen szolgáltatást. Az 5-10 éves autók esetében valamivel jobb a helyzet, de még így is több mint kétharmaduk (64%) nem él a lehetőséggel.

„Sajnos sokan nem tudják, hogy akár egy 11 évnél idősebb gépjárműre is köthető asszisztencia biztosítás.”

– mondja Gulyás Norbert, a MAPFRE Asistencia Biztosító alkusz üzletágának vezetője.

„Az autók életkorával egyenes arányban nő az alkatrészek meghibásodásának lehetősége is, mindez pedig a hosszabb utak alkalmával gyakorta okoz gondot. Jellemző, hogy amikor nyáron a család megpakolt autóval vág neki Horvátországnak 30 fokban, bekapcsolt légkondicionálóval, az előzetesen nem átvizsgált, vagy nem rendszeresen karbantartott gépjárműnél műszaki meghibásodás következik be. Nos, ebben az időszakban hívnak minket a legtöbben, és sok közülük a tipikusnak mondható, ugyanakkor több esetben megelőzhető hiba.”

A szakember beszámol továbbá a riasztások leggyakoribb okairól is: műszaki meghibásodás miatt az esetek 78%-ában kérnek az autózók segítséget, baleset miatt pedig 14%-ban. Vannak nem hétköznapi esetek is, melyeknél lehet, bele sem gondol az ember, hogy külső segítséget kérjen – igaz, ezeknek az előfordulási gyakorisága is minimális. Ilyenek az önhiba, például a félretankolás, a kulcs elhagyása, netán bezárása (6%), illetve a szélvédő sérülése (1%).

A műszaki meghibásodásnál elektromos meghibásodásra, defektre, az akkumulátor lemerülésére, a turbó-, üzemanyag-, kormány-, vagy hűtőrendszer meghibásodására kell gondolni. A szakember hozzáteszi, hogy ezek az esetek az év minden időszakában egyaránt előfordulnak, de nyáron a leggyakoribbak.

„Biztosan sokan vágnak neki az M7-esnek a hosszú hétvégén is, indul a nyári szezon.”

–mondja Szota Szabolcs, a Cristo alkalmazást fejlesztő és üzemeltető Smartsurance Kft. ügyvezetője.

„A Cristónál egy tudatos és biztonságos vezetésre törekvő közösséget formálunk, így a hosszú utakra történő megfelelő felkészülést is fontosnak tartjuk. A legtöbb autós élethelyzetre megoldást kínáló applikáció fejlesztőiként ugyanakkor szeretnénk azt is lehetővé tenni, hogy a váratlan helyzetekre megoldást kínáló asszisztencia szolgáltatáshoz is könnyen, akár gombnyomásra csatlakozhassanak a felhasználók, éles helyzetben pedig azonnal megfelelő segítséget kérhessenek, belföldön és külföldön egyaránt. Minderre alkalmazásunkban lehetőség adódik, így nyugodtan vághatnak neki a hosszú hétvégének, nyári utaknak az autósok.”

–zárta gondolatait az ügyvezető.

A Cristo alkalmazásban asszisztencia szolgáltatást kínáló MAPFRE Asistencia Biztosító összesítette a legfontosabb lépéseket, amelyek betartásával sok, a nyári utazásokat érintő váratlan esemény megelőzhető lehet.

A rendszeres karbantartás az alapja mindennek

Mindenekelőtt, a megelőzésben a legfontosabb a rendszeres karbantartás: ide tartozik az akkumulátor állapotának ellenőrzése, a jó minőségű gumiabroncsok használata, valamint azok kopásának ellenőrzése.

Az út előtt

Amennyiben rendszeresen karbantartott gépjárműről van szó, elegendő az olaj és hűtővízszintek, valamint a gumiabroncsok nyomásellenőrzése. Rendszertelenül karbantartott gépjárműveknél egy alapos, átfogó átvizsgálás mindenképpen szükséges, így az olajszint, a turbó, a légkondicionáló, a hűtő és fékrendszerek ellenőriztetése, valamint a futómű helyes beállítása különösen fontos.

Az út közben

Az autósok nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy a hosszabb utazás alkalmával használatos különleges tárgyak (tetőcsomagtartó, kerékpár, utánfutó) által kifejtett erőhatásoknak köszönhetően az autó is másként reagál a különböző helyzetekben. Éppen ezért, a megfelelő sebesség megválasztása kiemelten fontos.

A nyári nagy melegben, főként városi közlekedés során, vagy az autópályákon kialakuló torlódásoknál, a hűtővíz esetleges túlmelegedésére kell figyelni, a szakemberek szerint ez is gyakori ok az asszisztencia igénybevételére.

Fokozott figyelem a hegyvidéken: a szerpentineken való hosszabb utazás során a kormánymű gyakori ellentétes irányú mozgatása a szervó „megbolondulásához” vezethet, vagyis a rendszer nem tudja lekövetni a gyakori kanyarvételeket. Ez különösen igaz az idősebb autókra. A fékek is jellemzően túlterhelődhetnek a „megpakolt”, teljes családdal utazó gépjárműveknél, ami veszélyes lehet, ha a fékezés hatékonysága is csökken ennek következtében, így fokozott figyelmet igényel egy hegyi utazásnál.