Négy évszakos legyen, vagy téligumi?

Habár most még enyhe az idő, az egyre kiszámíthatatlanabb időjárás miatt érdemes időben felkészülnünk az őszi gumicsereszezonra, hiszen a szakértők szerint +7 Celsius fok alatt már szükséges télire cserélni az abroncsokat, hogy a csúszós, havas, nyálkás úton is biztonságosan autózhassunk.

Ugyanakkor több gyártó adatai is azt mutatják, hogy tavaly a hazai és nemzetközi utazási korlátozások hatására a korábbiaknál többen választottak négy évszakos abroncsszettet a téli garnitúra helyett, hogy megtakarítsák a gumicsere költségét. Bármennyire is arra számítunk, hogy kevesebbet vagy ritkábban autózunk idén télen is, az időjárásnak megfelelő autógumin nem érdemes spórolni. A flottakezelésben piacvezető LeasePlan összegyűjtötte a négy évszakos és téli abroncsok jellemzőit, hogy a számunkra legmegfelelőbb típust választhassuk.

Magyarországon egyre szélsőségesebb az időjárás, így gyakran előfordul télen, hogy az enyhébb napokat nagy mennyiségű csapadék vagy hirtelen fagy követi. Ennek következtében az utak sokszor vizesek, jegesek és csúszósak, ami veszélyforrást jelent a vezetés során. És bár senkinek sem hiányzik a szezonális gumicserével járó költség és macera, a négy évszakos abroncsok elnevezésük ellenére nem felelnek meg 100 százalékban az összes évszakra jellemző időjárási tényezőnek. Annak érdekében, hogy a számunkra legmegfelelőbb autógumit válasszuk, fontos, hogy ismerjük az évszakok változásával és az útviszonyok romlásával járó különbségeket a négy évszakos és a téli gumik között.

Mit tudnak a négy évszakos autógumik?

A négy évszakos gumik ötvözni próbálják a nyári és a téli gumiabroncsok előnyeit, ám az extrémebb időjárási viszonyok, például erős havazás esetére csupán kompromisszumos megoldást jelentenek. Futófelületük kialakítása eltér a kimondottan téli használatra tervezett abroncsokétól, ezért télies útviszonyok között tapadási képességük korlátozottabb lehet. Habár léteznek 3PMSF (Three-Peak Mountain Snow Flake = 3 hegycsúcs hópihe) szimbólummal ellátott abroncsok is, amelyek jobban megfelelnek a havas utak elvárásainak, ezektől mégsem várhatjuk el, hogy egyenértékűek legyenek a téli gumikkal. A nyári gumikkal összehasonlítva a négy évszakosok kialakításuk és mintázatuk miatt nagyobb menetzajjal járnak, de kevésbé érzékenyek az időjárási körülményekre.

A négy évszakos gumi elsősorban azon autóvezetők számára jár előnyökkel, akik viszonylag keveset használják gépkocsijukat és adott esetben, extrém időjárási körülmények fennállása esetén nem jelent problémát egy-egy utazás elhalasztása. Azoknak azonban, akik kontinentális vagy hideg éghajlatú helyen élnek és vezetnek, a csapadékos, egyben hideg telek miatt ennél speciálisabb megoldásra van szükségük.

Miért fontos a téli gumi?

A téli gumiabroncsokat úgy tervezték, hogy a legzordabb időjárásban is megbízható teljesítményt nyújtsanak. Ha hideg éghajlatú helyen autózunk erős fagyok, jég és hó között, akkor a téli gumik mindenképpen hasznosak. De vajon hogyan befolyásolják a gumi és a kialakítás közti különbségek a téli gumik teljesítményét a négy évszakos abroncsokéhoz képest?

A futófelület gumija: A téli abroncsok anyagkeveréke lágyabb, tervezett üzemi átlaghőmérsékletük alacsonyabb, mint a négy évszakosaké. Ez megakadályozza, hogy az abroncsok alacsony hőmérsékleten megmerevedjenek, ami csökkentené a tapadást, amikor a legnagyobb szükség van rá. A téli gumik speciális gumiösszetételük miatt rugalmasabbak maradnak, ami javítja a súrlódást, az oldalvezetést és általánosságban a tapadási jellemzőket. Ez az egyik oka annak, hogy a szakemberek többsége a téli abroncsokra való cserét javasolja, ha a hőmérséklet tartósan 7°C alá süllyed, még akkor is, ha az előrejelzés szerint tiszta égboltra számíthatunk.

Harapóélek (lamellák): A „harapóélek" vagy kapaszkodó élek apró, sekély rések a gumiabroncs futófelületén. Minden rés „megharapja" az utat, amikor az abroncs elfordul, ezáltal javítva a tapadást a havas felületen. Bár a négy évszakos és a téli gumiknak is van harapóélük, a télinek több van, ami fokozott tapadást biztosít a téli körülmények között. Mérések szerint a téli gumik használata akár 5 százalékkal javíthatja a fékezési és akár 20 százalékkal a kanyarodási teljesítményt havas és jeges utakon a négy évszakos gumikhoz képest.

Független nemzetközi tesztek igazolják, hogy az évszaknak megfelelő gumiabroncsokkal biztonságosabban és magabiztosabban autózhatunk. Akár saját autóról, akár céges flottáról van szó, a megfelelő abroncs kiválasztásánál fontos szempont a száraz és nedves aszfalton mért fékút, a kopásállóság, a kanyarsebesség, valamint a menetzaj. Másrészt figyelembe kell venni az autózási szokásainkat és az igényeinket is, például, hogy milyen időjárási körülmények között, mennyit és milyen utakon autózunk egy évben, milyen teljesítményű az autónk és milyen a vezetési stílusunk. Ezeket átgondolva ne halogassuk a szükséges gumicserét, és mielőbb foglaljunk időpontot a szervizhez, hiszen ilyenkor jelentős várakozási idővel is számolnunk kell.