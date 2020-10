A Bridgestone új motorabroncsai magasabb szintekre emelik a motorozást

A Bridgestone bejelentette a sport-túra motorok kategóriájának új, meghatározó abroncsát, a Battlax Sport Touring T32-t és T32 GT-t. A legkorszerűbb, Pulse Groove Pattern technológiát alkalmazó abroncs a korábbi verzióhoz képest még jobb teljesítményt nyújt nedves utakon. Az abroncs kialakításának köszönhetően 13 százalékkal nagyobb érintkezési felületet, illetve hét százalékkal rövidebb féktávolságot biztosít, mint elődje.

A T32 a kifejezetten közepes és nehéz motorokra tervezett T32GT sorozattal együtt a sport-túra kategória minden teljesítményre, magabiztosságra és tapadásra vonatkozó igényét kielégíti valamennyi időjárási körülmény között. Ez az abroncs tervezése és a gumikeverék összeállítása során alkalmazott technológia számos új és innovatív jellemzőjének köszönhető.

A Pulse Groove Pattern technológia a hullám alakú bevágásokat kis középső deflektorokkal kombinálja, így az egyenes bevágásokhoz képest egyenletesebben osztja el a vizet, és optimalizálja a víz áramlásának sebességét. Ez jelentősen javítja a víz elvezetését a teljes abroncsból, ami növeli a tapadást, és csökkenti annak esélyét, hogy az abroncs megcsússzon vizes és nehéz körülmények között.

A korszerű technológiának köszönhetően a Bridgestone még tovább tudta fejleszteni az előző (Battlax Sport Touring T31) mintázatát. Az arányaiban több, optimális szögben és pozícióban elhelyezkedő bevágás, a mintázat merevsége, valamint a hátsó kontaktfelület 13%-os növelése még nagyobb tapadási felületet, valamint jobb semleges és lineáris kezelhetőséget eredményez, ami javítja a nedves úton nyújtott általános teljesítményt. Az abroncs nedves úton mutatott eredményeinek köszönhetően a T32 elődjénél 7 százalékkal rövidebb féktávolságot biztosít, miközben a gumi élettartama ugyanolyan hosszú marad.

A Battlax Sport Touring T32 szabad szemmel nem látható műszaki újításokat is tartalmaz. A konstrukció és a keverék összeállítása terén végzett rengeteg munkának köszönhetően a sport-túra abroncs kimagasló kezelhetőségi jellemzőkkel bír száraz és nedves úton, valamint kiváló stabilitást biztosít nagy sebességnél, egyenes úton és kanyarban is.

A közepes és nehéz motorkerékpárok igényeire szabott Battlax Sport Touring T32GT szintén a Bridgestone legmodernebb Pulse Groove Pattern technológiájával készült. A bevágások optimális elhelyezése és konstrukciója biztosítja a kategória járművei számára szükséges merev mintázatot, valamint a jobb teljesítményt és tapadást nedves felületen. Ráadásul az abroncs élettartama 10%-kal megnövekedett az elődjéhez képest.

A Bridgestone Battlax Sport Touring T32 abroncsból teljes méretválaszték áll rendelkezésre a sport-túra kategória számára. Mindkét abroncstípus 2021 elején válik elérhetővé a piacon.

A bejelentést Nico Thuy, a Bridgestone EMIA motorabroncs üzletágának vezetője kommentálta: „A Battlax következő generációs sport-túra abroncsai, a T32 és a T32GT az abroncsfejlesztés élvonalához tartozó műszaki szakértelem és technológiai fejlesztések eredménye. Azzal, hogy a T31-hez képest jelentősen javítottuk az abroncs és az útfelület kapcsolatát, olyan terméket hoztunk létre, amely még kedvezőtlen körülmények között is elképesztő teljesítményt nyújt. Az volt a célunk, hogy a motorosok vizes útfelületen is jobban uralják a gépüket, és magabiztosabbak legyenek. Ez az abroncs pontosan ezt nyújtja. Az is örvendetes, hogy a GT-re való kiterjesztésnek köszönhetően ezeket az előnyöket még több motortulajdonosnak tudjuk biztosítani.”