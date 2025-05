Megérkezett az új DACHSER magazin!

Magától értetődő, hogy a globális közösségnek következetesen kell fellépnie az éghajlat védelme érdekében, így biztosítva a jövő generációinak megélhetését.

Az elmúlt hónapok hírei azonban arra utalnak, hogy a fenntarthatóság kérdése már nem elsődleges szempont. Például az Egyesült Államok kilép a klímaváltozásról szóló Párizsi Megállapodásból, és a fosszilis tüzelőanyagokra összpontosít. Az Európai Unió pedig felülvizsgálja a gondosan kidolgozott fenntarthatósági jelentéstételi kötelezettségekről szóló megállapodásokat, és megvitatja, hogy a már kitűzött klímacélok nem túl ambiciózusak-e.

Burkhard Eling, a DACHSER vezérigazgatója a közelmúltban egyértelmű álláspontot foglalt el ezekkel a fejleményekkel kapcsolatban: „Szeretném hangsúlyozni, hogy a DACHSER számára a fenntartható megoldások iránti törekvés a DNS-ünk része, és az is marad” – mondta az április elején tartott éves sajtótájékoztatón. Ezt az egyértelmű elkötelezettséget az új DACHSER magazin címlapsztorija ismerteti, amely arról számol be, hogy mit ért már el a családi tulajdonban lévő vállalat, és milyen további lépéseket tervez a klímavédelem terén. Ezekben a kihívásokkal teli időkben a DACHSER számára még fontosabb, hogy bölcsen tervezze meg beruházásait, és mindig megtalálja a megfelelő ütemet a fenntartható átalakuláshoz. Erről bővebben a 6. oldalon, valamint a Burkhard Elinggel és a DACHSER fejlesztési igazgatójával (CDO) Stefan Hohmmal készült interjúban olvashat a 10. oldalon.

Az új pénzügyi igazgatóval, Thomas Hiemerrel készült interjú szintén a jövőorientált cselekvésről szól. Lapozzon a 22. oldalra, hogy megtudja, hogyan kezeli a vállalat a mai összetett körülményeket pénzügyi szempontból, és hogyan teremt továbbra is stabil alapokat a jövőre nézve. Ebben a lapszámban ügyfeleinkkel közös érdekes projektekről is beszámolunk. A 16. oldalon az ABB Csoporttal való szoros együttműködés áll a középpontban – mind a logisztika, mind a fenntarthatóság témájában. A 26. oldaltól kezdve pedig többet is megtudhat a Lenze-ről, egy automatizálási és hajtástechnológiai specialistáról, akinek a DACHSER tengeri áruszállítást szervez Kínából Ausztriába, valamint áruelosztást Európában.

Egyúttal új korszak virrad a DACHSER magazin számára. Az intelligens logisztika világából származó történeteinket mostantól egy új online kiadványban is megtalálhatja a magazine.dachser.com oldalon. Bízunk benne, hogy ezen a módon tartalmaink gyorsabban és nagyobb rugalmassággal érik el globális olvasóközönségünket – ügyfeleinket és alkalmazottainkat, valamint a nagyközönség érdeklődő tagjait. Minden héten új cikkeket teszünk közzé hálózatunkról, stratégiáinkról, szolgáltatásainkról, a digitalizációról, valamint a fenntarthatóságról – továbbá azokról az emberekről, akik mindezt lehetővé teszik. Hűek maradunk márkánk értékeihez, és továbbra is gondosan elkészített, kiváló minőségű tartalmat kínálunk, ám most már digitális formátumban. A nyomtatott magazin a jövőben évente kétszer, tavasszal és ősszel jelenik meg.

Bízunk benne, hogy Önök, olvasóink, továbbra is velünk lesznek a digitális világban, és élvezni fogják az inspiráló történeteket a legújabb nyomtatott számban, illetve a magazine.dachser.com oldalon.

