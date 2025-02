SZEzonnyitó: az autó-motor sport és a járműipari technológiák élvonalában a Széchenyi István Egyetem

A győri intézmény támogatásával induló versenyzők az elmúlt évben jelentős sikereket értek el, hazai és nemzetközi helyezésekkel gazdagodtak. A SZE Motorsport SZEzonnyitó rendezvényét február 4-én tartották, amelyen a 2025-ös terveikről számoltak be a sportolók és a szakvezetők.

A Széchenyi István Egyetem nagy hagyományokkal rendelkezik a járműmérnökképzésben, valamint a mobilitással kapcsolatos kutatás-fejlesztési és innovációs területen. A hallgatók a világ élvonalához tartozó hallgatói versenycsapatokban – a többszörös világcsúcstartó SZEnergy Teamben, a Formula Student-versenysorozat tavalyi magyar állomásán diadalmaskodó Arrabona Racing Teamben vagy a motort fejlesztő SZEngine-ben – fejlődhetnek. A technikai sporthoz egyre erősebben kötődő intézmény egy éve motorsportszakosztállyal bővült az egyetemi sportegyesületen (SZESE) belül, ezt követően pedig megalakult Uni Győr WMS gokartcsapata is.

„Kimondhatjuk, hogy motorsportegyetem is vagyunk, amely egyedülálló lehetőségeket kínál a térségben. A mobilitással kapcsolatos tudás hasznosítása egyszerre jelentkezik a minőségi képzésekben, a kutatás-fejlesztési tevékenységünkben és magában a motorsportban, amelynek mára meghatározó szereplőjévé vált intézményünk”

– fogalmazott dr. Kolossváry Tamás, a Széchenyi-egyetem Győri Innovációs Parkjának központvezetője a motorsportszakosztály képviseletében, aki hallgatóként alapító tagja volt az Arrabona Racing Teamnek. Hozzátette: a fiatalok profi körülmények között készülhetnek.

„A versenypályán való tréninget kiegészíti, hogy a pilóták Uni Elite Sport Klubunk szimulátorain is gyakorolhatnak. Ezeket a professzionális eszközöket egyébként bárki kipróbálhatja”

– mondta.

Emlékeztetett arra, hogy a győri campuson évről évre megrendezett Formula Student Symposiumon világhírű, Forma–1-ben is ismert mérnököktől tanulhatnak a hallgatók.

Ehhez a gondolathoz csatlakozott prof. dr. Feszty Dániel, a Széchenyi-egyetem Járműfejlesztési Tanszékének vezetője, aki az egyetemen februárban elindult motorsportmérnök-képzést mutatta be.

– részletezte. A képzés során olyan személyiségek adják át tapasztalataikat a résztvevőknek, mint a korábbi Forma–1-es és Indycar-versenymérnök, Claude Rouelle, dr. Kling Sándor, aki napjainkban a Williams mérnöke, vagy éppen Hegedűs Andor, aki korábban a Red Bullt, ma pedig már az Aston Martint segíti szakértelmével.

Willisits Vilmos, az EKART RING tulajdonosa, az UNI Győr WMS csapatvezetője elmondta, a SZEnergy Team alapító tagjaként már hallgatóként beszippantotta a motorsport világa, 2013 óta pedig az utánpótlás-neveléssel, vagyis a gokartos tehetségekkel foglalkozik.

„Együttműködésünkkel az egyetem motorsport-stratégiájához kapcsolódtunk, amelynek köszönhetően szélesebb körben nyílik lehetőségünk az általános és középiskolások bevonására. Ezzel ők a sportág mellett a győri felsőoktatási intézményhez is közelebb kerülnek”

– fogalmazott. Kiemelte, a 2024-es szezonban több mint 50 versenyző szerepelt széchenyis színekben a magyar motorsportban. A kötelékükhöz tartozó 42 gokartversenyző a magyar versenyeken induló mezőny egynegyedét adja.

„Mindez azért fontos, mert ők az autósport különböző kategóriáinak hazai utánpótlását jelentik. Több kategóriabajnoki, dobogós és nemzetközi eredményt értünk el az elmúlt szezonban, emellett pedig a sportág népszerűsítésére is nagy hangsúlyt fektettünk. 2025-nek is jelentős tervekkel vágunk neki, emellett folytatjuk a Bambini-projektünket is, amelybe már ötéves kortól várjuk a gyerekeket a pályára”