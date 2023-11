Az újonnan kifejlesztett telematikai rendszerek javítják a minőséget és a hatékonyságot az általános áruszállítási logisztikában

Az egyre gyorsuló világban a kiszámíthatóság és átláthatóság kulcsfontosságú kihívássá vált az üzleti életben. Ez a két szempont a logisztikai szakemberek számára is lényeges, akik ügyfeleik megbízásából a legkülönfélébb termékeket szállítják Európa-szerte. Annak érdekében, hogy a valós idejű nyomon követést a gyűjtőszállítmányozásban is megvalósítsa, a Dachser csereszekrényeit és az európai logisztikában használt pótkocsijait 5G/LPWAN-képes okos nyomkövető eszközökkel szerelte fel, és intelligens IT-rendszerekkel kötötte össze.

Spanyolországtól Norvégiáig, Portugáliától Törökországig – a Dachser 8500 csereszekrénye és 3500 pótkocsija évente több ezer kilométert tesz meg Európa-szerte. Ezekben a szállítási eszközökben többek között a ruházati és kozmetikai ipar áruit, élelmiszereket, autóipari alkatrészeket szállítanak – de általános rakomány és a vegyipar veszélyes árui is helyet kapnak. A Dachser évente több mint 80 millió szállítmányt továbbít. A forgalmi dugók vagy útvonalváltozások miatti szállítási késedelmek figyelemmel kísérése, ezek kommunikálása az ügyfelek felé jelentős kihívást jelent a munkatársak és a telematikai rendszerek számára, különösen a gyűjtőszállítmányozásban.

Valós idejű nyomon követés

A rakodókonténerként használt csereszekrények nem kötődnek egy adott vontatóegységhez, hanem a különböző járművekkel gyorsan és egyszerűen felvehetők, szállíthatók és újra letehetők. A távolsági szállítás során gyakran cserélik őket az átrakó raktárak között, és másik vontatóegységgel folytatják útjukat a célállomásig. Gyakran várakoznak a következő útjukra saját kitámasztólábain állva a Dachser Road Logistics 239 telephelyének egyikén, egy ügyfél rakodóhelyén vagy egy parkolóban. A hosszú élettartamra tervezett, robusztus, önhordó csereszekrény nem kap sem energiát, sem információt a vontatóegységtől.

Ennek a rugalmasságnak azonban ára van: a csereszekrények útvonalának és helyének a kiindulási ponttól a végpontig egyedileg nyomon követhetőnek kell lennie. Végülis aki tudja, hol van a csereszekrény, az azt is tudja, hogy hol vannak a benne található áruk. Ezért minden egyes csereszekrény innovatív, intelligens nyomkövető eszközökkel van felszerelve: a tárgyak internetének (Internet of Things – IoT) segítségével a konténerek valós időben nyomon követhetők, így az érkezési idők pontosan kiszámíthatók. A vállalat szállítmányirányítási rendszere begyűjti, összesíti és kezeli ezeket a helyzetadatokat – beleértve a pótkocsik és vontatók adatait is.

Digitális folyamat-optimalizálás

Az úgynevezett telematikai táblák segítségével a munkatársak elemzés céljából lekérdezhetik a járművek aktuális helyzetére vonatkozó adatokat. A táblák egy navigációs rendszerhez hasonlóan valós időben követik a forgalmat, és digitális térképen megjelenítik a jármű vagy a berendezés pontos helyét, így az alkalmazottak előre megtervezhetik az ügyfelekhez vagy az átrakó raktárakhoz történő érkezés pontos idejét, valamint a be- és kirakodást. A táblák a szállítóegységek közelgő szervizidőpontjairól is tájékoztatást nyújtanak. Lehetővé teszik az üzemeltetési folyamatok jobb nyomon követését, a hibák és a nem hatékony működés korai felismerését és kiküszöbölését, valamint a folyamatos optimalizálást. A gyűjtőszállítmányozás szempontjából az előnyök nyilvánvalóak: a valós idejű lokalizáció és a vizualizáció kombinálása javítja a küldemények nyomon követését és kezelését a hálózaton belül. Ez pozitív hatással van a szállítási kapacitás kihasználtságára és az átrakó raktárak hatékonyságára. Ily módon növelni lehet még a minőségi követelményeket is – az egyre szűkösebb kapacitás ellenére.

Ahol szükség van technológiára

A logisztikai szolgáltató ügyfelei is profitálnak az ellátási lánc megnövekedett átláthatóságából, mivel valós időben precízebb információkat kapnak arról, hogy pontosan mikor érkezik meg az áru. A központilag kezelt informatikai rendszerrel átfogóan ellenőrizhetik az olyan magas biztonsági és minőségi előírásokat is, mint amilyenek például a vegyi árukra vonatkoznak.

A Dachser a Deutsche Telekommal és más technológiai vállalatokkal együttműködve fejlesztette ki a csereszekrényekben használható innovatív intelligens nyomkövetőket. Az eszközök a Deutsche Telekom csúcskategóriás, napelemekkel támogatott, energiatakarékos akkumulátorelemekből álló SIM-kártyáit tartalmazzák. A különösen robusztus és időjárásálló eszközök -40°C és +105°C közötti hőmérsékletnek is ellenállnak, így minden olyan éghajlati zónában működőképesek, ahol a járműveknek közlekedniük kell. A körülbelül hat hónapos töltési kapacitásnak köszönhetően még a téli hónapok vagy hosszabb napsütés nélküli, rossz időjárású időszakok sem jelentenek problémát. A helymeghatározást modern műholdas technológia, például a GPS vagy a Galileo, valamint az új 5G/LPWAN hálózatokon (LTE-M) alapuló vezeték nélküli modulok teszik lehetővé. A folyamatos vétel biztosítása érdekében más, széles körben használt vezeték nélküli szabványokat is alkalmaznak. Az integrált megoldást úgy tervezték, hogy karbantartás nélkül kibírja egy csereszekrény teljes, tizenkét éves élettartamát.

A kutatás átültetése a gyakorlatba

A csereszekrények költséghatékony és megbízható nyomon követésének ötletét működőképes megoldássá alakítani nem kevés kutatást és fejlesztést igényelt a Dachser Enterprise Lab-ben. A Fraunhofer IML kutatói és a Dachser logisztikai szakemberei 2017 óta dolgoznak itt együtt speciális feladatokon. Céljuk, hogy a kutatásokat innovációvá alakítsák, és elindítsanak olyan gyakorlati kísérleti programokat, amelyek aztán költséghatékonyan kiterjeszthetők a Dachser teljes gyűjtőszállítmányozási hálózatára. Jelen példánk esetében a kutatócsoportok figyelme már korán az új LPWAN vezeték nélküli technológiák felé fordult. A Deutsche Telekommal együttműködve sikeresen átültették a kutatást a gyakorlatba, amely konkrét előnyöket hozott a logisztikai vállalat és különösen annak ügyfelei számára. A hangsúly a biztonságon és a minőségen van, mert az általános áruszállítási logisztikában igazán ez számít – a Gibraltári-szorostól a sarkkörig.

