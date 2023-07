Így újult meg a siófoki szennyvíztisztító

Folyamatvezérlés – A mai kor megnövekedett igényeire válaszolva, Siemens-technológia felhasználásával újult meg a siófoki szennyvíztelep. A felújítást koordináló Inwatech Kft. vezetője, Eszes Zsolt Mihály nyilatkozott lapunknak a részletekről.

M.: Hogyan modernizálták a siófoki szennyvíztelepet, milyen fő fázisai voltak?

Zs. M.: A régi szennyvíztisztító telep technológiailag elavult, túlterhelt volt, és a településhez való közelsége miatt sokszor okozott a szaga bosszúságot a lakosságnak. A telep fejlesztésének szükségessége már a 2010-es évek elején felmerült. A régi telep műszaki állapota és elavultsága miatt már nem lehetett barna mezős beruházás keretében felújítani, így a védőtávolság (min. 1000 m) biztosítása érdekében egy zöldmezős, a várostól délre található területen valósult meg, mely 2016 óta üzemel.

Az EU-s és hazai társfinanszírozásból adódó eljárások miatt a tervezés 2013–2014 során történt meg, majd az építés-kivitelezés 2014-től kezdődött. Magas színvonalú, modern technológiai sort terveztünk, valósítottunk meg. A technológiai fokozatok megválasztásai már energetikai megfontolásokat is tartalmaztak, mivel a szennyvíztisztítás erősen energiaigényes folyamat.

A felújítás energetikai céljai:

a biológiai fokozat tisztítási energiaigényének optimalizáltan alacsony szinten tarthatósága;

a változó terhelésekhez igazodó technológiai elemek egyidejű működtetésének megválasztása;

a keletkező szennyvíziszapok rothasztással történő kezelése biogáz előállítása céljából;

biogáz hasznosítása a létesítményen belül;

a víztelenített szennyvíziszap szolár technológiával történő szárítása az elszállítandó szennyvíziszap mennyiségének csökkentése érdekében.

Az építés-kivitelezés 1,5 éves időtartamát a szennyvíztisztító telep 6 havi próbaüzeme követte, melyet társaságunk – mint a tisztítástechnológiáért, a szennyvíziszap kezeléséért és az energetikai eredményekért egyaránt felelős – mérnökcsapata irányította, vezényelte le.

Mi volt a felújítás során a cégük feladata?

Társaságunk generáltervezőként, engedélyes és kiviteli tervezői partnerként (társtervező), kivitelezőként és a komplex próbaüzem vezetőjeként vett részt a projektben. A szennyvíztisztító telep fő technológiai megoldásait – szennyvíztisztítás, iszaprothasztás, biogáz-hasznosítás, melyek saját fejlesztésű, nemzetközileg is jegyzett megoldások – tervezőként és kivitelezőként biztosítottuk. A szennyvíztisztítás biológiai fokozatában (szerves szennyező anyagok lebontása, nitrogén- és foszforformák eltávolítása) a szabadalmaztatott technológiánk működik, míg a szennyvíziszap vonalon az iszapokból történő biogáz-előállítást egy szintén saját technológia biztosítja. A próbaüzem igazolta a létesítménnyel szemben elvárt követelményeket: még az előírt határértékeknél is tisztább szennyvizet vezetünk az élővízi befogadóba, a telep fajlagos villamosenergia-igénye az átlagostól alacsonyabb, az iszapból kinyert biogáz révén az épületek fűtése nem igényel külső földgázcsatlakozást, a termelt villamos energia a telep összes villamosenergia-igényének 20–25 %-át biztosítja átlagban. A zöldmezős beruházás átadás-átvétele után pedig folyamatos szervizelési és karbantartási feladatokat is ellátunk.

Milyen Siemens-elemeket, -technológiát alkalmaztak?

A szennyvíztisztítási technológia komplex, számos összetett lépést tartalmaz, mely technológiai lépeseknél számos gépészeti berendezés vezérlése és a mérőműszerezés alapján történő folyamatbeavatkozások sora történik. Ezek összessége adja a folyamatvezérlést. Az ilyen és hasonló létesítmények esetében a napi és hosszú távú működtetés, a folyamatvezérlés kulcsa a PLC-eszközök és azok programkóddal való ellátása. Ehhez pedig a jól bevált és sok beruházó és üzemeltető által preferált SIEMENS PLC-ket telepítettük a siófoki telepen is.

Mekkora a területet, hány embert lát el a tisztítótelep?

A Balaton körül a lakosságtól, nyaralóktól, közületektől és az ipari ivóvízfogyasztóktól a szennyvízelvezetés regionális módon történik, azt az alapvető megoldást szem előtt tartva, hogy a Balaton vizét a tisztított szennyvizek se terheljék. Így a keleti, déli, nyugati és északi oldalon egyaránt hosszú, a Balaton partjával párhuzamosan futó, úgynevezett főgyűjtővezetékek gyűjtik és vezetik el egy-egy regionális szennyvíztisztító telepre a szennyvizet. Így gyűjti és vezeti a déli főgyűjtő szennyvízcsatorna is a szennyvizet az egyik déli központba, Siófokra. Az ellátási (gyűjtő) területe minimum 35 km főgyűjtővezeték hossz által meghatározott, lakosszámra vetítve 175.000 lakos egyenértékkel jellemezhető. Ez nemcsak az állandó lakosok számát, hanem a nyaralási időszak lakosszámát is magába foglalja. Csúcsidőszakban időszakosan ennél is nagyobb, akár 200.000 lakostól érkező szennyvíz fogadására és tisztításra is alkalmas a siófoki új szennyvíztisztító telep.

Mekkora a különbség a nyári megnövekedő terhelés (nyaralók) és a többi hónap között?

Jelentős, többszörös. A két időszak terhelései közötti különbség két-háromszoros. Míg télen az állandó lakos szám, közületek és ipar által kibocsátott szennyvíz mennyisége 6.500–8.000 m3/d tehető, addig nyáron nem ritkán 20.000 m3/d értéket is jelentősen meghaladó. Éppen a téli és nyári időszak lakosszámkülönbsége adja a szennyvíztisztító telep különlegességét, ami abban áll, hogy változó terhelésre történő technológiai megoldást kellett tervezni. A terhelések mértékét befolyásolja még az időszakosan elforduló csapadékvíz lefolyása is, ami a hálózatból szinte kizárhatatlanul képes akár 5.000 m3/d többletterhelést is okozni a nagy kiterjedésű gyűjtőterületről befolyó csapadékvíz miatt, ami keveredik a kommunális, hálózatról elvezetett szennyvízzel.

„Siófokon kb. 26 ezer az állandó lakosok száma, de egy nyári hétvégén akár a 100 ezret is meghaladja azok száma, akik igénybe veszik a siófoki vízellátást és szennyvízelvezetést, így növelve többszörösére a siófoki szennyvíztisztító telepre befolyó szennyvíz mennyiségét nyáron.”

– tette hozzá Eszes Zsolt Mihály, az Inwatech Kft. vezetője.

