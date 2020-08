Viselhető, akkumulátoros légtisztító eszközt fejlesztett ki az LG

A levegőtisztítási megoldások egyik globális vezető gyártójaként kategóriateremtő újdonságot mutat be az LG Electronics (LG) a 2020-as IFA szakkiállításon.

Az egyes piacokon már az idei negyedik negyedévben elérhető, PuriCare™ technológiát alkalmazó, viselhető légtisztító készülék (LG PuriCare Wearable) új szintre emeli a légszennyező anyagok elleni mobil védekezést, alternatívát nyújtva a változó minőségű, házilag készített, vagy sok esetben hektikusan elérhető eldobható szájmaszkok mellett.

A PuriCare Wearable két, az LG háztartási légtisztítóiban is megtalálható H13 HEPA-szűrőt tartalmaz. Az LG legfejlettebb légtisztítási technológiája révén a nagy teljesítményű, cserélhető szűrők friss és tiszta levegőt biztosítanak a PuriCare Wearable használói számára kül- és beltéren egyaránt. A készülék szabadalmaztatott lélegzés-szenzora érzékeli a felhasználó légzési ciklusát és a belélegzett levegő volumenét, és ehhez igazítja az eszköz kettős ventilátorának három fokozatban állítható sebességét, így mindig megfelelő mennyiségű tiszta, szűrt levegőhöz juttatja használóját. Belégzéskor a ventilátorok automatikusan nagyobb sebességre kapcsolnak, kilégzéskor pedig lefékeznek, így könnyítve meg az oxigéncsere folyamatát.

Az arc formáját kutató elemzések alapján az LG PuriCare Wearable kialakítását úgy tervezték meg, hogy a lehető legjobban illeszkedjen a felhasználó arcára, így minimalizálva az orr és az áll mellett beszivárgó levegő mennyiségét. Az ergonomikus formaterv révén az eszköz órákon át is kényelmesen viselhető, a hatékony és könnyű, 820 mAh-s akkumulátor pedig — üzemmódtól függően — 2-8 óra működést biztosít.*

Az LG innovatív készülékének tokját UV ledlámpákkal szerelték fel, amelyek két használat között ultraibolya fénnyel tisztítják a tárolt eszközt, a tok ráadásul töltőként is funkcionál. Az LG ThinQ mobilapplikáción (Android/iOS) keresztül az LG PuriCare Wearable arról is értesítést küld, ha szükségessé válik a filterek cseréje. Mivel az eszköz minden alkatrésze — a szűrőktől kezdve a rögzítőpántokig — cserélhető és újrahasznosítható, a készülék környezeti szempontból is felelős választást jelent.

„A viselhető PuriCare légtisztító készülék a valódi egészségügyi és higiéniai előnyöket kínáló, egyre gyarapodó termékcsaládunk legújabb, izgalmas képviselője” — mondta Dan Song, az LG légkondicionáló- és háztartásigép-üzletágának elnöke. „Fontos, hogy most, amikor a vásárlók keresik azokat a megoldásokat, amelyekkel biztonságosabbá és kényelmesebbé tehetik az életüket, olyan válaszokat tudjunk adni, amelyek valódi értéket képviselnek.”

A 2020-as IFA alkalmából, szeptember hónap folyamán az LG virtuális kiállítást rendez, ahol legújabb innovációit mutatja be, köztük az LG PuriCare Wearable légtisztítót. A további részletekről a www.lg.com/exhibition weboldalon tájékozódhatnak az érdeklődők.