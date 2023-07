Figyelem: a nyári időszak kedvezhet az internetes csalóknak

Töretlen lendülettel próbálkoznak korunk virtuális zsebtolvajai, az internetes csalók.

Lassan nincs olyan ember Magyarországon, aki közvetlen környezetében ne találkozott volna emailből, SMS-ből, vagy telefonhívásból induló átverési kísérlettel. A módszerek jellemzően az emberek hiszékenységére és figyelmetlenségére építenek, így a nyári időszakban még nagyobb lehet a lakosság kitettsége az online veszélyekkel szemben. Van megoldás.

„Csomagja érkezett”, „azonnali banki adatszolgáltatás szükséges”, „luxusutazást nyert” – aki rendelkezik mobiltelefonnal, már hozzászokhatott a töméntelen mennyiségben érkező gyanús üzenetekhez. Habár számos figyelemfelkeltő akció igyekszik fenntartani a lakosság éberségét és a rendőrség is egyre nagyobb energiával üldözi a csalókat, a megtévesztő weboldalak száma és a csalók eszköztára még ennél is gyorsabban növekszik. Azt nehéz megakadályozni, hogy véletlenszerűen generált telefonszámokra SMS-t, vagy találomra összeállított e-mail címekre trükkös tartalmú levelet küldjenek a csalók, ám kritikus gondolkodással, odafigyeléssel megelőzhető a baj, hogy egy figyelmetlen kattintás után csaló weboldalak szerezzék meg adatainkat. A nyári időszak ebből a szempontból a bűnözők malmára hajtja a vizet: ahogy a közlekedésben is növekszik a tartós kánikula miatti koncentrációvesztésre vagy figyelemhiányra visszavezethető balesetek száma, úgy ez a figyelmetlenség veszélyforrást jelent az internetes csalások kivédésében is; kevesebb odafigyeléssel könnyebben kattinthatunk a veszélyes, adathalász linkekre is.

Létezik védelmi megoldás, amivel a csalók sem tudnak mit kezdeni

Létezik olyan megoldás, ami automatikusan, bármiféle felhasználói beavatkozás nélkül, télen-nyáron képes naprakész védelmet biztosítani az adathalász kísérletek ellen. A Yettel hálózatán védelmet biztosító NetPajzs még azelőtt blokkolja a gyanús adathalász weboldalakat, hogy azok megjelennének a mobil eszközökön és a felhasználók megnyithatnák azokat. Ezt egy 3-5 percenként frissülő, a fenyegetést jelentő oldalakat tartalmazó adatbázis és egy a hálózaton belül működő szűrőrendszer teszi lehetővé, amely nagy hatékonysággal szűri ki a kártékony weboldalakat. A NetPajzsot novemberi indulása óta már több mint 190 ezer felhasználó aktiválta.

„A mobiltechnológia szédítő fejlődésével párhuzamosan az internetes csalók módszerei is folyamatosan fejlődnek. Eltéríthetik a böngészőnket, a tudtunk nélkül vírussal fertőzhetik meg az eszközeinket, rögzíthetik a billentyűzeten beírt jelszavakat, kémprogramokkal követhetik a mozgásunkat. Ezeknek a veszélyeknek nem csak az idős, vagy a technológiához kevésbé értő emberek, de óvatlan pillanatainkban, amikor valamilyen körülmény miatt csökken az éberség, bárki ki van téve. Erre kínálunk egy igazán könnyen elérhető, ugyanakkor magas védelmi szintet biztosító megoldást azon ügyfeleinknek, akik a hálózatunkon böngésznek.”

– mondta el Leskó László, a Yettel Magyarország digitális termékekért felelős senior tanácsadója.

A NetPajzs egyszeri aktiválását követően nem szükséges sem frissítésekkel, sem beállításokkal foglalkozni, elég csak élvezni a mobilszolgáltató hálózatán nyújtott védelmet. A klasszikus vírusírtókkal szemben a NetPajzs nem fogyasztja a telefon akkumulátorát és nem lassítja az eszközök működését sem, hiszen a megoldás nem a mobileszközön fut, hanem még a hálózaton fejti ki a hatását. Mobilnethez, és a Yettel otthoni internet megoldásával együtt is használható, az ingyenes próbahónap után is csak havi 390 forintba kerül. A folyamatosan érkező újabb támadási módszerek és felületek ellen a szolgáltatást folyamatosan, valós időben teszik naprakésszé a kiberbiztonsági szakemberek.

