IT állást keres? Próbálta már fejvadász cégen keresztül?

Az elmúlt időszakban ismét megnőtt az IT-szakemberek utáni kereslet. Nem is csoda: a koronavírus érkezésével rengeteg cég tért át digitális megoldásokra, új weboldalak, webshopok készülnek, fizikai termékek alakulnak át virtuális megfelelőikké.

Az informatikai tudás és tapasztalat értékes versenyelőny jelenleg a piacon. Egy fejvadász cég abban segít, hogy a megfelelő szakembert az elvárásainak leginkább megfelelő pozícióba helyezze el, hogy mindkét fél elégedett legyen.

Hosszú távú álláslehetőség vagy projekt-alapú freelancer munkák?

A betölthető pozíciók többféleképpen csoportosíthatók: egy IT állás szólhat hosszú távra, de freelancerek számára is akadnak munkák. Ezt mindig a megbízó határozza meg, hogy éppen milyen projektre, mekkora időtartamban számít munkaerőre. Nem példa nélküli az sem, hogy egy sikeres projektmunka lezárása után további munkák érkeznek a megbízótól.

IT állások, akár remote munkavégzéssel

Budapesti, vidéki, de akár külföldi székhelyű (osztrák, holland) vállalatokhoz is lehet jelentkezni, hisz a legtöbb IT pozíció rugalmas a munkavégzés helyszínét tekintve, így akár remote módon, otthonról is dolgozhat.

A legnépszerűbb IT állások:

fejlesztő

üzemeltető

szakértő / tanácsadó

vezető

szoftvertesztelő

Számos munkánkhoz nem kell programozói tudás, elég az informatika felé való nyitottság.

Egyéb releváns pozíciók:

projektmenedzser

product owner

szakmai előadó

designer

Találja meg következő munkahelyét!

Egy fejvadász cég HR tanácsadói csak az igényeinek és tapasztalatának megfelelő munkákkal keresik fel Önt. Minél régebb óta foglalkozik egy HR-es informatikai munkákkal, annál könnyebben tud testreszabott állást javasolni, azaz fontos, hogy milyen tapasztalattal rendelkező fejvadász céget keres fel. Vannak, akik az FMCG szektorra, és vannak, akik az IT-re szakosodtak.

Miért éri meg fejvadász cégen keresztül állást keresni?

A kulcsszó a gyorsaság. Egy ilyen cég esetében rövid a válaszidő, időben a következő lépésre lehet ugrani, hisz érdekükben áll, hogy minél gyorsabban, minél jobb jelöltet helyezzenek el a pozícióban.

Egy HR cég szakmai tanácsot is ad, segít az önéletrajz tökéletesítésében, a legfontosabbakra koncentrál (például a motorcsónak jogosítvány megszerzése nem biztos, hogy szükséges részét képezi a CV-nek).

A reális kereslet így reális kínálattal párosul. Mind az állást kínáló, mind a kereső felet tájékoztatva van a reális bruttó bérigényről, és a karrierlehetőségekről, a munkavállaló egy várható napjáról és a munkakörnyezetről.

A jelentkezés menete