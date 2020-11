A Continental lett az egyik legvonzóbb munkahely

A PwC Magyarország felmérése szerint a Continental az egyik legvonzóbb munkáltató a hazai gyártó vállalatok között

A magyarországi Continental cégcsoport a második legvonzóbb munkáltató a gyártó vállalatok kategóriában az a 35 ezer válaszadó visszajelzése alapján, akiket a PwC Magyarország idei munkaerőpiaci-preferencia kutatásában megkérdezett.

A 16 évnél idősebb diákokat, egyetemi hallgatókat és munkavállalókat kérdezték meg egy online felmérés keretében, hogy milyen tényezők és juttatások meghatározóak számukra, milyen elvárásokat fogalmaznak meg a munkaadókkal szemben, valamint melyek azok a hazai munkáltatói márkák, melyek a leginkább vonzóak számukra. A PwC 2020 Legvonzóbb Munkahelye Díjakat összesen tíz iparági, valamint egy összesített kategóriában osztották ki a kutatásban részt vett, 16-28 év közötti válaszadók értékelése alapján Az iparági besorolásnál a válaszadók percepciói, valamint az egyes munkáltatói márkák önmeghatározásai voltak elsődlegesen irányadók. Noha az adatok felvétele folyamatos, a díjak odaítélésének alapjául a 2020. szeptember 1-jével indult és október 31-én lezárult kampány során beérkezett válaszok szolgáltak.

„Vállalatunk és vezetőink számára fontosak a visszajelzések. A rendszeres belső felméréseken keresztül megismerhetjük a munkatársaink véleményét, mely mellett folyamatosan figyelemmel kísérjük azt is, miként látják a Continental vállalatot a munkaerőpiacon elérhető tehetségek. A PWC által az idei évben is elvégzett kutatás is egy irányadónak tekinthető helyzetkép, mely alapján következtethetünk arra, hogy sikerült a korábbi fejlesztő visszajelzések nagy részét beépítenünk. Tavaly a harmadik, idén a második helyen végeztünk, jövőre az első helyre törekszünk. Köszönöm a munkatársaimnak, hogy kivételes hozzáállásukkal hozzájárulnak a Continental vállalati értékeinek megéléséhez és megismertetéséhez.”

– mondta a díj kapcsán Sarah Frachet, országos HR vezető.

A felmérésből megtudtuk, hogy megnőtt az alapbér és a rugalmas és kiszámítható időbeosztás jelentősége a munkavállalók szemében a tavalyi évhez képest. A Covid-járvány hatására újként került be a TOP15-ös sorrendbe a biztonság szempontja, míg a várakozásoknak megfelelően csökkent a rendszeres csapatépítések népszerűsége. A PwC Magyarország idén már negyedik alkalommal mérte fel a hazai munkahelyválasztási preferenciákat, és ezúttal a fiatalok mellett a teljes munkaerőpiac igényeit feltérképezték a szakemberek.

A korábbi évekhez hasonlóan 2020-ban is megvizsgálta a munkahelyválasztási preferenciákat a PwC Magyarország. Az idei év egyik újdonsága, hogy ezúttal nemcsak a hallgatók és pályakezdők, hanem a tapasztalt munkavállalók elvárásait is felmérték. Szintén újdonság, hogy Magyarország mellett további tíz európai ország is részt vett a kutatásban, amely idén egy munkáltatói márkapercepció felméréssel is kiegészült. A hazai felmérésben részt vevő közel 35 ezer válaszadó 35 százaléka felsőoktatásban, míg 14 százalékuk középiskolában tanul, 50 százalékuk pedig dolgozik.