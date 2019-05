Saját mesterségesintelligencia-chipet fejlesztett az LG

Az otthoni mesterségesintelligencia-megoldások fejlesztésének felgyorsítását célzó stratégiája részeként az LG Electronics (LG) létrehozta saját AI-processzorát.

A vállalat szabadalmaztatott Neural Engine technológiájával a chip az emberi agy neurális hálózatának működését mintázza, amely jelentősen növeli a gépi mélytanulási algoritmusok feldolgozási sebességét.

Az AI-processzor egyszerre alkalmazza a tárgy-, hang- és vizuális intelligenciát, így jobban, pontosabban képes azonosítani és megkülönböztetni a tereket, helyszíneket, tárgyakat, felhasználókat, hangokat, zaj-karakterisztikákat, valamint a környezet fizikai és kémiai jellemzőinek változását.

A processzor a video- és audioadatok feldolgozása és értelmezése révén képes pontosabban azonosítani a felhasználó érzelmeit és viselkedési mintáit, valamint elemezni a szituációs kontextust, ezáltal pedig személyre szabhatóvá teszi a készülékeken elérhető mesterségesintelligencia-szolgáltatásokat.

Az AI-processzorral ellátott termékek a beépített mesterséges intelligenciának köszönhetően akár hálózati kapcsolat nélkül is működnek. Az LG chipje kiemelkedő biztonsági rendszert kapott, így még magasabb szintű védelmet nyújt az adatok számára a külső támadásokkal szemben. Az olyan feldolgozási folyamatok, melyen nem igényelnek magasfokú védelmet, egy általános zónában zajlanak, míg a biztonságosabb futtatást igénylő feladatokról egy külön a hardverre implementált biztonsági zóna gondoskodik.

Az LG úgy fejlesztette ki AI-processzorát, hogy az javítsa azon készülékek felismerési képességeit, amelyekbe beépítik. A chip így olyan fejlett funkciókat kínál, mint a párhuzamos helymeghatározás és feltérképezés (Simultaneous Localization. And Mapping, SLAM), azaz képes a lokáció és a környezet egyidejű felmérésére. Fejlett képfeldolgozási funkciója például korrigálja a nagylátószögű objektívek által okozott képtorzulásokat, valamint világosabb és tisztább képek készítését teszi lehetővé kedvezőtlen fényviszonyok mellett. Az LG tervei szerint az AI processzor a robotporszívókban, a mosógépekben, a hűtőszekrényekben, de még a légkondicionáló berendezésekben is helyet kaphat majd. Az LG egyetemekkel, kutatóközpontokkal és vállalati partnerekkel kötött együttműködéseken keresztül is növelni kívánja mesterségesintelligencia-megoldásainak hozzáférhetőségét.

„AI-processzorunkat úgy terveztük meg, hogy a jövőben személyre szabott mesterségesintelligencia-szolgáltatásokat nyújthassunk vele termékeink felhasználói számára”

— mondta I.P. Park, az LG Electronics elnöke és technológiai vezetője.