Az intelligens eszközök segítenek okos gyártókörnyezetet létrehozni

Azonban a gyártócégek nem építhetik át üzemeiket minden esetben, amikor különböző folyamatokkal vagy alkalmazásokkal kell dolgozniuk.

Így hát rendkívül fontos, hogy a vállalatok az optimális robot-kiegészítőket válasszák, hogy maximalizálni tudják az automatizálás hatékonyságát. A megfelelő kiegészítők a teljes gyártási ciklust egy zökkenőmentes folyamattá tudják alakítani, a vásárlástól kezdve, a telepítésen át, a működésig, és egészen a továbbfejlesztésig.

Az end-of-arm tooling eszközöket (rövidítve EOAT) általában a robotkar végére rögzítik, ahol különféle feladatokat látnak el. A robot gripperek például különféle anyagokat képesek óvatosan mozgatni, a robosztus szenzorok a robot figyelmét hívják fel arra, ha korrigálni kell a pozícióját, az eszközcserélőkkel pedig gyors és egyszerű a végszerszámok közti váltás. Miután a robotokat ezekkel a fejlett eszközökkel látják el, azok intelligens gépekké válnak, amelyek így okos gyártókörnyezetben képesek az érzékelésre, reagálásra, és az annak megfelelő viselkedésre.

A korszakalkotó intelligens végszerszámok megadják azt az innovációt, hozzáértést és pontosságot, amelyet az okos gyártási folyamatok megkövetelnek. Ezek a technológiák azonban megváltoztatják a feldolgozóipar, az e-kereskedelem, és a mezőgazdaság működését, mivel ezen iparágak egyre nagyobb mértékben alapoznak az EOAT beépített technológiájára, illetve intelligenciájára annak érdekében, hogy minél nagyobb mértékben csökkentsék kiadásaikat és korlátozzák erőforrásaikat.

Egy új piackutatás szerint a globális robotikai EOAT piac 2020-ra elérheti a 9,2 milliárd dollárt is, melynek összetett éves növekedési rátája közel 9%-os.

Ez a növekedés egyenesen arányos a robotikai automatizáció egyre nagyobb népszerűségével. A Nemzetközi Robotikai Szövetség szerint 2021-re kb. 630 000 egységnyi robotot fognak szállítani a gyárakba világszerte, 14%-os összetett éves növekedési rátával.

Az együttműködő robotpiac továbbra is kétszámjegyű növekedést mutat, és a technológia intenzív térnyerése a Kelet-európai piacon is észlelhető. Magyarországon növekvő tendencia figyelhető meg az ipari termelést illetően, amely így potenciális felvevőpiacot jelent a kobotok és az EOAT eszközök számára is. A Központi Statisztikai Hivatal friss tanulmánya szerint, 2018-ban az iparág szinte minden területét növekedés jellemezte a 2016-os és 2017-es évekhez képest, amely prognosztizálja az ágazat éves értékesítési volumenének további növekedését.

Gyorsabb és okosabb automatizáció megteremtése az EOAT-tal

Az EOAT lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy új alkalmazásokkal dolgozzanak, hiszen a robot még hatékonyabbá válik, amikor testre szabott EOAT megoldásokkal látják el. A végszerszámok nagy hatással vannak a robot teljesítményére és rugalmasságára. Sőt, a teljes automatizációs folyamat hatékonysága nagyban függ a gripperektől és egyéb intelligens eszközöktől, amelyek kölcsönhatásba lépnek a robotokkal.

A modern gripperek és teljesítményérzékelők jól szemléltetik, hogy az intelligens robot-kiegészítőkben rejlő potenciál hatalmas. Az együttműködő alkalmazásoktól a vállalatok már nem csak azt várják el, hogy hatékony, gépek általi – automatizálást tegyenek lehetővé, hanem azt is, hogy távolról is elérhessék a robotot és online tudják diagnosztizálni az esetlegesen felmerülő problémákat. Az okos hardverrel és szoftverrel ellátott EOAT begyűjti és elemzi az adatokat annak érdekében, hogy visszajelzést tudjon küldeni, amelynek köszönhetően képességeinek bővítésére is lehetőség nyílik.

Az EOAT-tal a gépek kompaktabbá, okosabbá és önállóbbá válnak, így hatékonyabban hajtanak végre feladatokat, aminek köszönhetően az automatizáció egyszerűbbé és egyben megfizethetőbbé is válik a vállalatok számára.

A megfelelő kiegészítő kiválasztása

A robotokra, vagy robotok mellé szerelt eszközökön és kiegészítőkön múlik a robot hatékonyságának sikeressége. A végszerszám lehetővé teszi a kétoldalú kommunikációt az eszköz és a robot között, amely ezáltal hatékony működést és megnövekedett termelést eredményez. Például a nagy pontosságú gripperek olyan beépített technológiát alkalmaznak, amelyek lehetővé teszik számukra azt, hogy emberi ujjbegyekhez hasonlóan érintsék meg a munkadarabokat. Ezeket a grippereket a mezőgazdaságban arra használják, hogy növényeket szedjenek, illetve egyéb kényes anyagokat kezeljenek anélkül, hogy kárt tennének bennük.

Az OnRobot RG2-FT intelligens grippere, mely úttörő látási és érintési érzékekkel rendelkezik, a világ első intelligens grippere, amely egyszerre látja és érzi is a munkadarabokat beépített erő/nyomatékérzékelőjének segítségével.

Az EOAT már az emberi interakcióval felérő szinthez közeledik: a modern gripperek annyira kifinomultakká váltak, hogy még a számítógép processzorok gyártásához szükséges törékeny szilikon lemezeket is képesek kezelni. Az erő/nyomatékérzékelő segít még nagyobb pontossággal megtalálni és felismerni a tárgy pozícióját. Ezeket a grippereket azoknál a gyártási folyamatoknál alkalmazzák, amelyeknél pontos erőhasználat alkalmazására van szükség ahhoz, hogy magas minőségű eredményeket érjenek el.

Az ilyen alkalmazások, mint a felületkezelés, a csomagolás és raklapozás, a gépkiszolgálás, és összeszerelés, nemcsak precíziót igényelnek, hanem azt is, hogy a feladat a tétel mérete és a felmerülő körülmények alapján legyen testre szabható.

Ennek az egyedi képességnek köszönhetően a vállalatok mérettől függetlenül, sikerrel integrálhatják az EOAT technológiát a gyártósorukkal. Egy friss közlemény szerint az anyagmozgatás csaknem 42%-át tette ki a robot-kiegészítők piacának 2018-ban, ami az összes szegmens közül a legnagyobb részesedést jelenti.

A modern ipari környezet alkalmazás-fókuszált megoldásokat igényel

Azok a vállalatok, amelyek továbbra is hagyományos megoldásokat alkalmaznak, – mint például egyedi eszközök gyártása különféle gyártási feladatokhoz, – jelentős hátrányban vannak, mivel ez a hozzáállás költséges és rugalmatlan természetű. Ezzel ellentétben a gripperek, szenzorok és egyéb rugalmas alkalmazás-fókuszált megoldások módosíthatóak, így különböző alakú, méretű és anyagú tárgyak kezelésére is alkalmasak.

Ezeket a rugalmas és rendkívül sokoldalú eszközöket zökkenőmentesen lehet integrálni különféle gyártási környezetekbe. Állítható funkcióik, fejlett technológiájuk és könnyed illeszthetőségük lerövidítik a gyártási ciklusokat és csökkentik az állásidőt. Így megnyílik a lehetőség a további hardver megoldások telepítésére, ami csökkenti a robotikai megoldás árát, és hozzájárul az automatizáció útjában lévő akadályok megszüntetéséhez. Végül, de nem utolsósorban, az EOAT-tal a felhasználó pénzt spórol meg.

Teljes megoldás

Mivel továbbra is a technológia hajtja az iparágakon keresztülívelő átalakulást, a vállalatoknak meg kell fontolniuk az automatizációt annak érdekben, hogy csökkentsék kiadásaikat és növeljék működési rugalmasságukat. Ahhoz, hogy ezt elérjék, a robot-kiegészítőknek okosabbaknak kell lenniük, mivel rajtuk múlik a kollaboratív alkalmazás teljesítménye. Az intelligens technológiák telepítésével a vállalatok megfelelhetnek az egyre növekvő, ipari gépesítésre irányuló kívánalmaknak, és mivel a tanulási görbe rövidebb, bármilyen típusú vállalat elkezdhet nagyban gondolkodni az automatizációval.