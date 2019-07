Szeretnél sok pénzt keresni? Legyél blokklánc fejlesztő!

A blokklánc fejlesztő számított 2018-ban az egyik leginkább feltörekvő foglalkozásnak, ugyanis az előző évhez képest 33%-kal több ilyen jellegű hirdetés született – írja a c-programozas.hu.

Az Indeed.com, ami a világ egyik legnagyobb álláshirdető felülete, szintén arról számol be, hogy a blokklánc fejlesztőkért két kézzel kapkodnak a vállalatok. Nem csoda, hogy valósággal vadásszák a hozzáértő szakembereket, ugyanis ez a szakma még szinte gyerekcipőben jár, vagyis nagyon nehéz megfelelő programozókat találni a szabad pozíciókra.

Mit is jelent pontosan a blokklánc technológia?

A blokklánc a peer-to-peer fizetési hálózatok egyik meghatározó eleme, amely egy olyan elosztott adatbázis, amely a folyamatosan növekvő tranzakciók nyilvántartását végzi. A hálózatban részt vevő összes számítógép tárolja, tehát módosítása a szereplők többségének beleegyezésével lehetséges. Mindegyik blokk tartalmazza az előző blokk azonosításához szükséges, titkosított hash információt, egy időbélyeget és magát a tranzakciós adatot. Tehát összességében a blokklánc technológia egy adatblokkokból álló digitális lánc. A legtöbb ilyen kriptodeviza blokklánc nyilvános (pl.: Bitcoin), azaz a tranzakciók teljes mértékig visszakövethetőek.

Érdemes felmondani a jelenlegi munkahelyen, és blokklánc programozónak állni?

Nos, mivel nagyon kevesen vannak, akik valóban értenek ehhez a szakmához, ezért igen nagy a verseny a hozzáértők között, ami persze megemeli a programozói fizetéseket is. Ezen a területen jóval magasabbak a bérek, mint például az átlagos szoftverfejlesztők körében. Amerikában blokklánc fejlesztőként horribilis fizetést lehet zsebre tenni, hiszen évi körülbelül 45 millió forintnak megfelelő összeg üti az ezen a területen dolgozó programozók markát. Svájcban is hasonló a tendencia, hiszen ott is 30-40 millió forintnyi összeget kap évente egy blokklánc fejlesztő. Nagy-Britanniában valamivel alacsonyabb, azonban egyáltalán nem elhanyagolható a 15 és 25 millió forint közötti kereset éves szinten. További előnye a blokklánc fejlesztő munkának, mint a legtöbb ehhez hasonló informatikai szakmának, hogy gyakorlatilag bárhonnan végezhető.

Milyen cégeknél lehet elhelyezkedni blokklánc fejlesztőként?

A blokkláncok segítségével nagy hatékonysággal lehet például közösségi média és videómegosztó hálózatokat, termékkövetési rendszereket, okos szerződéseket, és bankok közti számlavezetést programozni. Ezek olyan hasznos felhasználói rendszerek, amelyekre a mai világban egyre nagyobb szükség mutatkozik. Éppen ezért a nagyvállalatok mindent megtesznek, hogy a saját rendszerük legyen a világon a legjobb, és folyamatosan keresik a képzett szakembereket. Íme néhány ismert cég, ahol biztosan el lehet helyezkedni blokklánc fejlesztőként:

Microsoft – valószínűleg senkinek sem kell bemutatni az amerikai technológiai vállalatot, mely a számítógépekkel és számítógépes szoftverekkel foglalkozik. A blokklánc technológiát a Microsoft Azure is használja.

Mastercard – a MasterCard Incorporated amerikai pénzügyi vállalat, bankkártyák kiadásával foglalkozik. A cég szintén elkezdte alkalmazni a blokklánc technológiát annak érdekében, hogy javítsa a tranzakciók időzítésének hatékonyságát, csökkentse a tranzakciók költségét, és szembe szálljon a csalásokkal.

IBM – egy újabb amerikai székhelyű multinacionális technológiai cég, ahol jelenleg 1500 szakértő vesz részt, több mint 500 blokklánc projektben. Az IBM Blockchain World Wire fizetési hálózata már kilépett a béta állapotból, amely segítségével gyorsítják majd a nemzetközi kifizetéseket.

Fujitsu – az egyik legnagyobb japán IT szolgáltató a világon. Nemrég megbízást kapott arra, hogy a japán bankárszövetség blokklánc platformja számára készítsen átutalási rendszert. A közelmúltban nyitotta meg Blokklánc Innovációs Központját is Brüsszelben.

Mind a 4 cég nagy erőkkel keresi a leendő blokklánc fejlesztő programozókat és versenyképes fizetéseket kínálnak.

Hogyan lehet valaki blokklánc fejlesztő?

Sokan azt gondolhatják, hogy ebben az esetben a legprofibb egyetemre kell beiratkozni, és éveket kell tanulni, hogy valakiből blokklánc fejlesztő váljon. Először is nem árt tudni, hogy az úgynevezett Blockchain Technology egy nagyon fiatal ága az informatikának, így még a felsőoktatásokban is maximum csak egy kiegészítő tárgyként taglalják és nem pedig különálló szakot indítanak hozzá.

Éppen ezért az autodidakta módon történő tanulás is kitűnően alkalmas lehet hogy valakiből blokklánc programozó legyen. Bár nagyon kevés tudásanyag található még az interneten, főleg magyar nyelvterületen, de első lépésként nem árt a programozás alapjaival tisztában lenni. Hogy melyik programozási nyelv kerül kiválasztásra az szinte teljesen mindegy, ugyanis elsőként magát a programozás módszertanát kell elsajátítani.

A kezdők számára nagyon jó választás lehet a C programozási nyelv, amely lehetőséget ad a hasonló elven működő láncolt listák megismerésére és programozására. Jó hír, hogy könnyen megtanulható és sok ingyenes tananyag áll rendelkezésre az interneten. Egyre több online tanfolyam is elérhető, ahol tapasztalt magántanárok segítik a tanulás folyamatát. Ha ezzel megvagy, akkor már igazán közel állsz a célodhoz. Tudnod kell azonban, hogy a blokklánc technológia folyamatosan fejlődik, így a tanulás nem áll meg, a siker érdekében folyamatosan képezned kell magad.

Forrás: C-programozas.hu