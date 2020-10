Október közepétől jön a Dacia első elektromos modellje, a Dacia Spring

A Groupe Renault az európai elektromosautó-piac vezető szereplőjeként mindenki számára elérhetővé szeretné tenni az elektromobilitást. A csoport a Dacia Spring bemutatásával is ezt célt hozza egy lépéssel közelebb.

Ezt a törekvést a Renault Hungária előrendelési akcióval erősíti. A vásárlók már most előjegyezhetik az első 100 Dacia Springet, méghozzá kötelezettségvállalás nélkül. Az előrendeléshez ugyanis mindössze 100 000 Ft előleg szükséges, amelyet a rendeléstől való elállás esetén teljes mértékben visszatérít az importőr. Az előrendelés során a még futó elektromos autó pályázatban megítélt támogatás is felhasználható.

A Dacia Spring egy olyan 100%-ban elektromos városi autó, amely egyesíti a Dacia három fő jellemzőjét: egyszerű, robusztus és elérhető. A 3,73 méter hosszú autóba egy 26,8 kWh-s lítium-ion akkumulátor kerül majd, ezzel a Spring hatótávolsága meghaladja a 200 km-t.

A Renault Hungária nagy érdeklődésre számít a magyar piacon a modell iránt. Az importőr hazai reprezentatív kutatása* szerint a népesség jelentős része nyitott a környezettudatos autózásra. Ugyanakkor úgy tűnik, a legnagyobb akadály az ár: a megkérdezettek 63%-a bár nagyon szeretne ilyen járművet, nem tudja megfizetni.

“A kutatás számunkra azt bizonyította, hogy az emberek többsége vágyik az elektromos autózásra, de főleg az ár az, ami attól távol tartja őket – értelmezte az eredményeket Wachtler Tamás, a Renault Hungária ügyvezető igazgatója. – A Dacia elektromos forradalma révén most módunk van sokak számára közelebb hozni ezt a lehetőséget, amelyet mi a Renault Hungáriánál előrendelési kedvezménnyel segítünk. Az érdeklődőknek érdemes már most biztosítani a helyüket az első száz Dacia Spring tulajdonos között, ezt alacsony előleggel tehetik meg, kötelezettségek nélkül. Ha ugyanis elállnak a rendeléstől, a Renault Hungária visszafizeti az előleget. Természetesen a még futó elektromosautó-pályázatban jóváhagyott támogatások is felhasználhatók az előrendelés során”.