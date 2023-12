Újabb fontos mérföldkőhöz ér a Schneider Electric dunavecsei beruházása

Decemberre elkészült, a jövő év elején pedig már üzembe is helyezik a Schneider Electric most épülő dunavecsei okosgyárának raktárát. Az összesen mintegy egymillió euróból megvalósuló létesítményben két, önvezető robotjármű is dolgozik majd.

Várhatóan 2024. április végére elkészül az üzem festőműhelye is, melyet az energiahatékonyság növelése jegyében energiavisszanyerő rendszerrel is felszerelnek.

A Schneider Electric, az energiamenedzsment és ipari automatizálási megoldások területén vezető multinacionális vállalat tavaly szeptemberben jelentette be, hogy új okosgyárat épít Dunavecsén. Most fontos állomásához érkezik a 16 milliárd forintos dunavecsei okosgyár beruházása. Decemberre elkészült a létesítmény raktára, amelyet 2024. januártól aktívan használnak majd. A Duna Smart Power Systems (DSPS) nevű üzemhez egy 3000 négyzetméteres raktár épült, amelyben 8000 raklapnyi árut és akár 12 ezer dobozt is lehet tárolni.

A raktár polcrendszerének kialakítása mintegy félmillió euróba került és hasonló nagyságrendű összeget fordítottak az ott használt gépekre is. Ezek között van két önvezető robotjármű is, amelyek a nap 24 órájában szállítanak majd anyagokat a raktár és a gyártócsarnok között.

A raktárba beérkező alapanyagok túlnyomórészt Európából érkeznek majd, de kínai, indiai és török beszállítói is lesznek az üzemnek. A DSPS-ből több mint 50 országba szállítanak majd késztermékeket. A raktárban két műszakban mintegy 20 fő dolgozik majd.

A DSPS fejlesztése során a következő fontos állomás a festőműhely átadása lesz, ami várhatóan 2024. április végére valósul meg. A közel 1000 négyzetméteres festőműhelyben a legkorszerűbb berendezéseket állítják majd üzembe, amelyek szinte önállóan tudják elvégezni a festési előkészületeket és műveleteket.

A DSPS festőműhelye mintegy 900 ezer eurós beruházást jelent, illetve további nagyjából 100 ezer eurót fordít a Schneider Electric egy speciális, energiavisszanyerő rendszerre. A műhely környezeti hatását tovább csökkenti, hogy földgáz helyett kizárólag elektromos energiát használnak majd, amit akár a gyáron elhelyezett napelemek is szolgáltathatnak. Emellett a DSPS energiamenedzsment rendszerei is támogatják a festőműhely energiahatékony működését.

Az okosgyár építésénél és működésénél kiemelt szerepet kap az energiahatékonyság és a fenntarthatóság: geotermikus energiát, napenergiát egyaránt használnak majd, összegyűjtik és újrahasznosítják az esővizet, légmentesen záródó ipari kapukat, valamint dokkoló állomásokat telepítenek, és a hulladékhőt is újrahasznosítják. A Duna Smart Power Systemsben a legfejlettebb ipari technológia segítségével gyártanak majd középfeszültségű elektromos kapcsolóberendezéseket, a termelés várhatóan 2024-ben indulhat meg.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!