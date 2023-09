A helyi infrastruktúrát is fejleszti a Schneider Electric Dunavecsén

Körforgalmi csomópont kiépítéséről, a hozzá kapcsolódó közvilágítás és csapadékvíz-elvezetésről, valamint az ivóvíz-, és szennyvízcsatorna hálózat bővítéséről is gondoskodik a Schneider Electric dunavecsei okosgyára, a Duna Smart Power Systems építésével egyidőben.

A kivitelezés már megkezdődött, a munka várhatóan idén október végéig fejeződik be. A beruházás értéke meghaladja a 800 millió forintot.

Tavaly szeptemberben jelentette be a Schneider Electric, az energiamenedzsment és ipari automatizálási megoldások területén vezető multinacionális vállalat, hogy 16 milliárd forint értékben új okosgyárat épít Dunavecsén. A beruházás kivitelezése jelenleg is zajlik, és megkezdődik az okosgyár környezetében található infrastruktúra fejlesztése is. A Kelédháti út és az 51-es főút 70+080 szelvényében az áthaladó forgalom zökkenőmentes biztosítása érdekében a Schneider Electric kerékpár átkelővel kiegészített körforgalmi csomópont kiépítését vállalta. A körforgalom használatához szükséges közvilágítást, a csapadékvíz-elvezetést, a forgalomtechnikai eszközök kihelyezését, valamint a körforgalom környezetében lévő közmű infrastruktúra fejlesztését, a táj rendezését és a növények telepítését szintén a társaság végzi a beruházáshoz kapcsolódóan.

Bővül a szennyvíz- és vízhálózat is

Szintén az okosgyár építéséhez kapcsolódik a helyi ivóvíz-, és szennyvízhálózat, nagyságrendileg 900 folyóméterrel történő bővítése, gyakorlatilag Dunavecse város belterületétől a Duna Smart Power Systems-ig. A fejlesztésnek köszönhetően a szennyvíztisztító kapacitása napi 55 m3-re nő, új gépészeti berendezéseket telepítenek, valamint két átemelőnél nagyobb teljesítményű szivattyút szerelnek fel a hozzájuk tartozó frekvenciaváltókkal együtt. Mindkét hálózat új nyomvonalának meghatározásakor fontos szempont volt, hogy magánterületeket ne érintsenek, és a meglévő közműhálózatokkal való találkozások esetén körültekintően járjanak el annak érdekében, hogy a fejlesztés a lehető legkisebb terhelést okozza a helyszínen. Szintén a beruházás részeként a Schneider Electric teljesen új elektromos betáplálási vonalat is telepít a helyszínen, hogy a stabil energiaellátást biztosítani lehessen.

Az infrastruktúra-fejlesztések értéke meghaladja a 800 millió forintot.

A Duna Smart Power Systemsben a legfejlettebb ipari technológia segítségével gyártanak majd középfeszültségű elektromos kapcsolóberendezéseket, a termelés várhatóan 2024-ben indulhat meg. Az okosgyár építésénél és működésénél kiemelt szerepet kap az energiahatékonyság és a fenntarthatóság: geotermikus energiát, napenergiát egyaránt használnak majd, összegyűjtik és újrahasznosítják az esővizet, légmentesen záródó ipari kapukat, valamint dokkoló állomásokat telepítenek, és a hulladékhőt is újrahasznosítják.

