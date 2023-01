A Mercedes-Benz egy globális ösztöndíjprogram támogatásával segíti a fiatalok fenntarthatósági törekvéseit

A Mercedes-Benz egy olyan globális ösztöndíjprogramot finanszíroz, amely a világ több ezer fiataljának nyújt képzéseket és ösztöndíjat, hogy a környezeti fenntarthatóság és a szén-dioxid-mentesítés területén megvalósíthassák projektjeiket. Az ösztöndíj induló tőkéjének biztosítása érdekében a Mercedes-Benz rekordáron, 135 millió euróért árverezte el a világ legértékesebb autóját, egy 1955-ös SLR Uhlenhaut Coupét.

„Globális vállalatként és luxusmárkaként a felelősségünk nem ér véget a gyárkapuknál. A 300 SLR Uhlenhaut Coupé – a történelem legértékesebb autójának – árveréséből származó bevétel felajánlása lehetőséget ad számunkra, hogy valami még értékesebbet támogassunk: a fenntartható változást. A beVisioneers célja, hogy releváns hatást érjen el, amely a fiatal résztvevők, a helyi közösségek és a környezet javát szolgálja. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az egyedülálló kezdeményezés mögé állhatunk, amely az innovátorok új és sokszínű generációját támogatja. Minden ösztöndíjasnak sok sikert kívánunk, hogy elképzeléseiket valósággá formálhassák”

– mondta Renata Jungo Brüngger, a Mercedes-Benz Group AG igazgatótanácsának integritásért és jogi ügyekért felelős tagja.

Az ösztöndíjprogramról

A Mercedes-Benz évről évre adományokból finanszírozza majd a programot és emellett főszponzorként is fellép. A beVisioneers koncepcióját a The DO School Fellowships német nonprofit szervezet dolgozta ki és valósítja meg. A beVisioneers – a 2023. januári, első ösztöndíjpályázati felhívást követően – 2023 júniusában indul és kezdetben három régióból várják a jelentkezőket: India, Dél-Afrika és néhány európai ország (Németország, Lengyelország, Magyarország, Dánia, Svédország, Spanyolország, Svédország, Egyesült Királyság).

Jelentkezni a www.bevisioneers.world weboldalon keresztül lehet.

Az elkövetkező években a beVisioneers évente akár 1000 fiatalt is támogatni fog. A program ösztöndíjasai olyan 16-28 éves innovátorok lesznek, akik ígéretes fenntarthatósághoz kapcsolódó ötleteket tudnak prezentálni. A különböző háttérrel rendelkező támogatottak a The DO School által kerülnek kiválasztásra. A programba való bekerüléshez a pályázóknak olyan megvalósítható projektötletet kell bemutatniuk, amely mérhető pozitív hatást gyakorol a környezetre és ideális esetben a pályázó helyi közösségére.

A The DO School szakértői egy átfogó, 12 hónapos intenzív képzési és készségfejlesztési programot biztosítanak az ösztöndíjasoknak, amelynek középpontjában a vezetői készségek, a vállalkozói szellem és a fenntarthatóság állnak. A 12 hónapos hibrid tanulási időszak alatt a programban résztvevőket egy személyes mentor is segíti, míg a The DO School által kiválasztott szakértők egyéni vagy csoportos találkozókon adják át tudásukat és szakmai tapasztalataikat. Az ösztöndíj magában foglalja a projektfinanszírozáshoz való hozzáférést és szükség esetén pénzügyi támogatást is nyújt.

A mentorálás és a szakértői támogatás az első év után is folytatódik az ösztöndíjasok folyamatos projekt- és vezetői fejlődésének részeként. A beVisioneers hosszú távú célja a világ minden tájáról származó ösztöndíjasok, mentorok és szakértők befogadó és hatékony globális közösségének kiépítése, akik egyenrangú félként és partnerként dolgoznak együtt a pozitív környezeti változások eléréséért.

A Mercedes-Benz társadalmi szerepvállalásának stratégiája

Tudatos vállalati szereplőként a Mercedes-Benz világszerte kézzelfoghatóan szeretne hozzájárulni a társadalmi ügyek támogatásához. 2022-ben a vállalat tovább fejlesztette közösségi szerepvállalásnak stratégiáját, és a társaság alapelvein alapuló holisztikus megközelítést dolgozott ki. A beVisioneers ösztöndíjprogram a fenntarthatóságot és a társadalmi kohéziót fogja előmozdítani az oktatáson keresztül – és így kifejezve a Mercedes-Benz társadalmi szerepvállalás stratégiájának elemeit.

300 SLR Uhlenhaut Coupé árveréséből származó induló tőke

2022 májusában a vállalat a Mercedes-Benz Classic Collection két rendkívül ritka 300 SLR Uhlenhaut Coupéjának egyikét 135 millió euróért árverezte el egy magángyűjtőnek. A sportautó eladásáról szóló döntést alapos indokkal, egy jó ügy: a beVisioneers ösztöndíjprogram érdekében hozták meg. A 300 SLR Uhlenhaut Coupé-t, amelyet alkotójáról és főmérnökéről, Rudolf Uhlenhautról neveztek el, az autóipar szakértői és rajongói világszerte az autógyártás és tervezés egyik legkiemelkedőbb példájaként tartják számon.

