Zyxel: A kisvállalkozásoknak is egyre biztonságosabb a felhő

A hálózati kommunikációs gyártó Zyxel ma bejelentette a Nebula Felhő Hálózati Megoldás legújabb frissítését. A tajvani központú vállalat ezzel az iparágban elsőként DPPSK funkciót kínál a biztonságosabb vezeték nélküli hálózatokhoz a KKV-k számára, akik így felhőből vezérelhető hálózati szolgáltatásokat is képesek nyújtani a Nebulán keresztül.

Egyszerű és biztonságos WiFi hozzáférés menedzsment, felhő alapú hitelesítéssel

Sok KKV még mindig ugyanazt a WiFi jelszót adja meg minden vendég és alkalmazott számára, ami könnyen megosztható, ellopható, ezáltal a hálózat is sebezhetővé válik. Az új Nebula frissítés egy felhő alapú hitelesítési megoldást kínál a Dinamikus Személyes Előre Megosztott Kulcs (DPPSK) funkcióján keresztül, ami most először érhető el a KKV szektor számára. A DPPSK használata során minden felhasználó egy egyedi WiFi jelszót kap. A Nebula irányítópulton a jelszavak lejárata egy kattintással tetszőlegesen beállítható, így a WiFi hozzáférés menedzselése több felhasználó esetén is egyszerű, kézenfekvő és biztonságos.

Felhő alapú hálózati ökoszisztéma kialakítása a technológiai partnerekkel

A frissítést követően a Nebula API-ja most már elérhető a menedzselt szolgáltatást nyújtók és rendszerintegrátorok számára is, akik így beépíthetik azt WiFi rendszereikbe.

A Zyxel fejlett Nebula megoldása olyan eszközt ad a KKVk kezébe, amellyel könnyen és biztonságosan csatlakoztathatják vendégeiket, látogatóikat és munkatársaikat hálózatukra.

„A Nebula legújabb frissítésével a Zyxel nagy lépést tett ahhoz, hogy egy folyamatosan bővülő felhő alapú hálózati ökoszisztémát építhessen ki a szövetséges partnereivel, egy olyan API integráció lehetőségével, ami túlmutat a szimpla hardveres frissítéseken”

– mondta Treso Tamás, a Zyxel magyarországi vezetője.

„A Nebula fokozott biztonsági megoldásai a cég technológiai szakértelmére támaszkodik, hogy a vállalkozásoknak olyan szolgáltatást nyújthasson, mellyel könnyen biztonságban tudhatják hálózatukat, így továbbra is fókuszálhatnak arra, hogy agilis szolgáltatásokat nyújtsanak ügyfeleik számára.”

– tette hozzá Treso Tamás.

A CCTV switchek is csatlakoznak a Nebula termékcsaládhoz

A júniusi Nebula frissítést követően a felhő alapú menedzsment megoldások köréhez csatlakoznak a Zyxel GS1350 sorozat megfigyelő switch eszközei is. A switchek megnövelt hatótávja minden PoE port esetében akár 250 méterre is képesek elszállítani az adatot, így lehetővé teszik a távolabbi telepítést is. Mindeközben a vállalkozások csökkenthetik a leállási időt az Auto PD Visszaállítás funkcióval, amellyel könnyen újraindíthatók a nem megfelelően működő eszközök. Mindezek lehetővé teszik a hálózat rendszergazdái számára, hogy az erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás mellett még könnyebben menedzselhessék CCTV hálózatukat a felhőn keresztül anélkül, hogy szakértőt kellene küldeniük minden egyes helyszínre.

Multifunkcionális WiFi hozzáférési pontok

A Nebula új SSID NAT funkciójával a cégek úgy telepíthetik Nebula-kompatibilis hozzáférési pontjaikat routerként vagy átjáróként, ami képes IP címeket kiosztani a vezeték nélküli kliensek, például vásárlói vagy céges telefonok és laptopok számára, csökkentve így a további hálózati infrastruktúra kiépítésének költségeit. Ez sok kisvállalkozás számára jelent könnyebbséget.