Mire kell figyelni, ha kerti játszótér vásárlásán gondolkodunk?

Melyik az a hely, ahol gyerekként rengeteg barátot, élményt szereztünk? Egy olyan központi helyszín, ami akár egy életre meghatároz minket, és fontos szerepet tölt be fizikális, mentális és szociális fejlődésünkben. Nem, nem az iskolára gondoltunk, annál egy sokkal felpezsdítőbb helyre: a JÁTSZÓTÉRRE!

A cikkben leírjuk, mire kell figyelned, ha szeretnél gyermekednek egy saját kerti játszóteret!

Miért is van szükség játszótérre?

Gyerekkorunk legmeghatározóbb helyszínei közé sorolható a játszótér. Elképesztő sok dolgot tanulhattunk meg általa, és rengeteg szép élményt is köszönhetünk neki. Egyetlen óvodából, vagy iskolából sem hiányozhatnak a kültéri játékok, és bizony nem véletlenül! A játszótér gyermekszemmel a szórakozás színtere, míg felnőttként egyértelműen láthatod benne a megannyi tanulási lehetőséget. Ennek köszönhető az is, hogy minden iskola és óvoda is rendelkezik egy kisebb-nagyobb játszótérrel.

Mit tanulnak a gyerekek a játszótéren?

1. Motoros képességek

Kisgyermekkorban alapozódnak meg a felnőttkori mozgásminták, mint a járás, futás, kúszás, mászás, dobás, és még folytathatnánk. Ha ezek elsajátítása nem megfelelően történik, vagy esetleg hiányt szenved, azt már nem könnyű felnőttkorban korrigálni.

A játszóterek kitűnő lehetőséget biztosítanak, hogy észrevétlenül, játszva fejlődjenek a kicsik motoros képességei, ez később, az intézményes testneveléssel kiegészülve lényeges szerepet tölt be a mozgásminták és az egészséges életmód kialakításában.

2. Szociális képességek

A társas kapcsolatok ápolása alapvető szükségletünk, majdnem ugyanolyan nélkülözhetetlen igény, mint az étel és a víz fogyasztása. Gondolj csak bele, hogy mennyi kapcsolat is vesz körül téged a hétköznapokban, a családban, munkahelyen, vagy akár amikor bevásárolsz, vagy amikor egy ügyedet intézed. Kisgyermekkorban a társas érintkezések elsődleges színtere a családon kívül a játszótér, ahol meg kell tanulni alkalmazkodni, figyelmesnek lenni, együttműködni, empatikusan és elfogadóan viselkedni. Itt köttetnek meg az első barátságok, és persze a nézeteltérések kezeléséről is sokat lehet tanulni.

3. Kognitív képességek

Ahhoz, hogy a mozgás sikeres legyen, szükség van egyfajta agyi érettségre is. Az irányok ismerete, vagy az izmok és az agy megfelelő kapcsolata nélkül egyetlen mozdulat sem jöhetne létre, pláne nem magas minőségben. A játszótér észrevétlenül támogatja az agy mozgással kapcsolatos területeinek fejlődését, azáltal, hogy belső késztetést hoz létre egy adott mozdulat végrehajtásához. Mindezek pedig hozzájárulnak más területek fejlődéséhez, így alkotva egy komplex rendszert.

3. Személyes attitűd kialakítása

Végül, de nem utolsósorban nem hagyhatjuk ki, hogy a szabadban található játszóterek lehetőséget adnak, hogy a gyerek valamilyen kapcsolatot alakítson ki az őt körülvevő környezettel. Megtanulja például, hogy ne szemeteljen, megismerkedik a növényzettel, szerencsés esetben egy-két állattal is. A természet védelme közös érdekünk, így egyáltalán nem mindegy, hogy a felnövő nemzedékeknek milyen attitűdöt közvetítünk.

Kell egy játszótér otthonra! De hogyan kell jól csinálni?

A fenti előnyöket hatványozottan élvezheti gyermeked, ha nem csak heti egy-két alkalommal mentek le a „játszóra”, hanem otthon is vannak olyan eszközök, amivel fejlesztheti a motoros képességeit. Hogyan is néz ki a gyakorlatban egy tökéletes játszótér, amely minden igényét kiszolgálja a legkisebbeknek?

Lehessen benne elbújni

A kicsik legtöbb játéka a veszélyről, és az előle történő elmenekülésről szól – például a kergetőzés, a várvédős játékok, a „ház” kialakítása, a veszély kontra biztonság megélése. A képzeletbeli veszedelmek, és az arra történő reagálás gyakorlása segít a világ megismerésében, a kiszolgáltatottság leküzdésében.

Fontos tehát, hogy a játszótéren legyenek búvóhelyek, amik a ház biztonságát adják. Egy ilyen kis tér nem csak a fogócska során jön jól, a kislányok előszeretettel babáznak is benne, míg a fiúk megvédhetik, mint a várat.

Legyen egyensúlyozó játék

Az egyensúly fejlesztése az egyik legfontosabb feladat gyermekkorban – ráadásul a kicsik imádják is tesztelni képességeiket. Egy mozgó függőhíd, egy hinta, vagy akár egy libikóka is tökéletes erre a célra. Utóbbi kettő nem csak az egyensúlyozó képességre lesz jó hatással, de a ritmusérzéket is kitűnően fejleszti. És a legjobb az egészben, hogy mindezt észre sem veszik a gyerekek, akikben tombolni fog az adrenalin az örömtől.

A csúszdát ki ne felejtsd!

Emlékszel rá, hogy mindig a csúszdánál volt a legnagyobb sor? Ez az a játék, amit szinte minden gyerek imád.

Arra azonban mindenképp ügyelj, hogy milyen anyagból készül. Az üvegszálas anyagból gyártott csúszdák az idő múlásával kikophatnak, és felsérthetik a bőrt, míg a fém darabok nyáron rendkívül forrók tudnak lenni. A minőségi műanyag változatot nyugodt szívvel ajánljuk, ezek ugyanis ellenállók és biztonságosak is.

Mászóka nélkül nincs játszótér!

Komoly erőfeszítések árán feljutni a csúcsra még felnőtt fejjel is örömteli, nem véletlenül élik reneszánszukat a falmászó termek. Ugyanígy van ez a gyerekekkel, akik imádják a kitűzött célokat elérni. Egy igényes és jól megálmodott mászófal tökéletes erre a célra! Készülhet kötélből, vagy falmászó fogantyúkból, a lényeg, hogy kihívást jelentsen, amelynek legyőzése elégedettséggel tölti el a lurkót!

Trambulin, ha még belefér!

Az ugrálás, nemcsak gyermekkorban, de felnőttként is boldogságért felelős hormonokat szabadít fel. A súlytalan lebegés élménye elképesztően felvillanyozó, éppen ezért is szeretik annyira a gyerekek. Ha teheted, semmiképpen ne hagyd ki a kerti játszótér megtervezésekor a trambulint sem! A biztonság érdekében válasz olyat, amelyet védőháló vesz körül, így megelőzheted a baleseteket. Ha kellőképpen nagy teherbírásút veszel, akkor nem csak a gyerekek, de Ti is jól szórakozhattok.

Fontos azonban utánajárni, hogy hány éves kortól ajánlják a szakemberek, a kisebbek ízületeinek ugyanis még nem tesz jót a trambulinon ugrálás.

Hova érdemes telepíteni a kerti játszóteret?

Most, hogy már minden elem készen áll, és csak a telepítés maradt hátra, itt az idő, hogy megtaláld a tökéletes helyet a kertben. Nézzük, mi az a néhány rendkívül fontos szempont, amit figyelembe kell venned.

1. Legyen árnyékos a hely

Hogy csemetéd a nyári hőségben is zavartalanul élvezhesse a játszóteret, elengedhetetlen, hogy gondoskodj az árnyékolásról. Ponyvákkal gondoskodhatsz a mesterséges árnyékolásról, vagy telepítheted fa alá is – habár ebben az esetben számolnod kell a madarak okozta piszokkal, levelekkel, és a fa okozta fizikai korlátokkal is.

2. A használatot ne akadályozza semmi

Ha a játszótér túl közel van esetleg a ház falaihoz, vagy más tereptárgyhoz, az akadályozhatja a játszótér használatát, és veszélyessé is teheti. Minden irányban hagyj minimum 2 méter távolságot a többi tárgytól, hogy egészen biztosan élvezhető legyen a játék.

3. Ügyelj, hogy szélvédett helyre kerüljön!

A napsütés mellett az erős szél is elvehet az élményből. Igyekezz szélvédett helyre telepíteni a játszóteret, ugyanis az erős légáramlatok nem csak zavarók, de veszélyesek is lehetnek a játék során!

Minden készen áll? Akkor itt az idő, most kezdd el a legjobb kerti játszótér megtervezését, hogy tavasszal már gyerekzsivajtól legyen hangos a hátsó kerted!