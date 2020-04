Tovább nőtt az érdeklődés a viselhető okoseszközök iránt a HONOR adatai szerint

Egy közelmúltban végzett kutatás szerint az európaiak 41 százaléka rendelkezik okosórával vagy okoskarkötővel, közülük további 43 százalék használja az eszközt mindennapos sportoláshoz.

Az igény a viselhető eszközök iránt Magyarországon és a közép-kelet európai régióban is nő, amit a Honor értékesítési adatai is alátámasztanak.

A Honor a Magyarországot, Csehországot, Lengyelországot és Szerbiát magában foglaló régióban és ezen belül a magyar piacon is jelentős növekedésről számolt be a viselhető eszközök értékesítése kapcsán március 30. és április 14. között a két héttel korábbi adatokhoz képest. A Honor a két hetes időszak alatt kedvezményes áron kínálta több modelljét, melynek során a viselhető eszközök bizonyultak a legnépszerűbb termékeknek, és melyek kereslete a promóciós időszakot követően is élénk maradt.

Magyarországon a Honor Band 5 okoskarkötő értékesítése a régiós átlagot meghaladóan nőtt. A Magyarországot, Csehországot, Lengyelországot és Szerbiát magában foglaló régióban 50%-kal több eladást regisztráltak március 30. és április 14. között, míg Magyarországon 70 százalékkal több Honor Band 5-öt adtak el ugyanezen időszak alatt, az ezt megelőző két héthez képest, és továbbra is ez a legkeresettebb termék a Honor kínálatában.

A négy országot magában foglaló régió a Honor MagicWatch 2 okosóra értékesítése kapcsán 210 százalékos növekedést könyvelhetett el április első felében. Ennek részeként Magyarországon megduplázódott az eladott eszközök darabszáma ugyanezen időszak alatt.

Az okostelefonokat tekintve a Honor 20 Lite értékesítése nőtt a legjobban Magyarországon, ez mintegy 50 százalékos növekedést jelent az előző két hét adataihoz képest.

Nemzetközi szinten a Honor saját webshopja, a hihonor.com is egyre nagyobb népszerűségnek örvend a látogatottsági adatok alapján. A márka 325 millió oldallátogatást mért az említett időszak alatt. A hihonor.com a későbbiekben folyamán egyre több európai országban biztosítja majd a közvetlen vásárlás lehetőségét, erről a későbbiekben várható pontos információ.