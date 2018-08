Google fordító a nyakunkban, az LG jóvoltából bárhol, bármikor

A 2018-as IFA-n mutatkoznak be az LG Electronics (LG) legújabb vezeték nélküli, viselhető audioeszközei, többek között a Google Assistant gombbal felszerelt LG TONE Platinum SE (HBS-1120 modell) valamint a külső hangszóróval ellátott LG TONE Ultra SE (HBS-835S modell).

Az LG TONE Platinum SE az első TONE modell, amely megkapta a Google hangalapú asszisztensét, így képes arra, hogy a Google Fordító használatával valós időben lefordítson bármilyen szöveget. A felhasználóknak nincs szüksége az “OK Google” hangparancsra, hiszen egyetlen gombnyomással aktiválhatják az asszisztenst, azonnal elérve a mesterségesintelligencia-funkciókat. Mindez vitathatatlan előnyt jelent az olyan szolgáltatások használatakor, mint a Google Fordító, hiszen az idegen nyelven történő kommunikáció gyorsabb és természetesebb lehet, ha nem kell folyamatosan hangparanccsal aktiválni a szolgáltatást.

Az LG hangmérnökei egy olyan hibrid terméket fejlesztettek ki, amely egy lengőnyelves és egy dinamikus hangszóróból áll – ezt a kombinációt jellemzően a hivatásos zenészek által használt fülhallgatókban lehet megtalálni. A lengőnyelves egység a kristálytiszta magas hangok megszólaltatásáért, míg a dinamikus hangszóró az erőteljes mélyhangzásért felel. Az LG legújabb fülhallgatói fekete, kék és arany színben érhetők el.

Egy másik új eszközben, az LG TONE Ultra SE-ben a füldugók mellett egy külső mono hangszóró is helyet kapott. Ennek révén a felhasználók úgy telefonálhatnak és hallgathatnak zenét, hogy közben nem zárják ki a környezeti zajokat – mindez akkor jelent nagy előnyt, ha egy adott helyzetben a környezetünkre is figyelnünk kell. Az LG TONE Platinum SE és az LG TONE Ultra SE is kettős MEMS-mikrofont kapott, amely a kiváló hívásminőség mellett a Tone & Talk okostelefonos alkalmazás gördülékeny használatát is támogatja. (A termékek elérhetősége és tulajdonságai régiónként eltérhetnek.)

„Az LG új paradigmát teremtett a viselhető audioeszközök piacán azzal, hogy okos funkciókkal egészítette ki sikeres TONE termékcsaládját. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy még több kiváló minőségű viselhető audioeszközt kínáljunk a felhasználóknak világszerte.”

— mondta Kim Taegyun, az LG üzletágvezetője.

Az IFA látogatói augusztus 31. és szeptember 5. között személyesen is megtekinthetik az új TONE termékeket a Messe Berlin 18-as csarnokában.