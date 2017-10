Opter Pose: A legújabb viselhető okoseszköz, amit mindenképp be kell szerezni!

Az Opter Pose okos-nyaklánc/okos-nyakék az a viselhető tech cucc, amire a Forbes is azt mondja, ezt mindenképp viselni kell! El is startolt az Indiegogo-n október harmadikán!

Az Opter Pose amellett, hogy úgy néz ki, mintha egy menő ausztrál szörfös hagyta volna ott a tengerparton, amellett nagyon hasznos dolgokat mér a testünkön és gyűjti őket össze egy applikációba, ahogy ez a viselhető okoseszközöknél megszokott. Annyiban jobb ez, hogy emellett simán viselhetjük okosóránkat, nem kell valami fura orvosi mérőeszközt a csuklónkon hordani, elég csak ezt a stílusos, bambuszból készült nyakláncot magunkon tartani.

Végre valami szól, hogy ne görnyedjünk annyit!

Az egyik legkülönlegesebb funkciója, amit eddig nem hallottam más hasonló jellegű cuccról (ami jól is működött volna) az az, hogy figyel a tartásunkra. A neve is végül is így született meg ‘Opter Pose’, ami nem igényel nagy megfejtést ahhoz, hogy rájöjjünk, valószínűleg az optimális tartással lehet összefüggésben. Egy enyhe rezgéssel jelzi, ha éppen túl sokat ültünk görbe háttal, vagy sétáltunk rossz testtartással, mindig figyel rá, hogy egyenes háttal üljünk, illetve ne feledkezzünk el magunkról egy, esetleg kényelmetlen pozícióban.

Annak ellenére, hogy a készülék vékonyabb, mint a legújabb iPhone és kisebb mint a hüvelykujjunk, minimum egy hétig üzemképes egyetlen feltöltéssel. Az első limitált kiadás egyébként mindenféle lánccal hordható, valószínűleg később más anyagból is fognak készíteni ilyen eszközt, az első széria mint azt már említettem bambuszból készült.

Indiegogo-n keresztül lehet megvásárolni az eszközt, $99-ért ( ~30.000 HUF), de ha időben feliratkozik valaki, akkor még elcsípheti a 20%-os kedvezményt!