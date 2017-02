A Huawei bemutatta új okosóráját, a Watch 2-t

A Huawei a barcelonai Mobile World Congress (MWC) kiállításon bemutatta legújabb prémium okosóráját, a HUAWEI WATCH 2-t.

A HUAWEI WATCH 2 megörökölte elődje klasszikus, elegáns dizájnját, emellett új funkciókat kínál felhasználójának. A készülék 4G-képes verzióját Qualcomm® Snapdragon™ Wear 2100 processzor működteti, okostelefon nélkül is képes digitális kapcsolódásra, így bárhol, bármikor küldhetünk vele üzeneteket, vagy kezdeményezhetünk hívást rajta. Emellett a WATCH 2 kompatibilis a legújabb okos applikációkkal. Android Wear 2.0 fut rajta, Android és iOS operációs rendszerű telefonokkal is kompatibilis.

Telefon-független digitális kapcsolódás

A HUAWEI WATCH 2 4G-képes verziójával a felhasználók nyugodtan otthon hagyhatják okostelefonjukat mikor futni, biciklizni, kirándulni mennek, független kapcsolódási képességének és beépített GPS chipjének köszönhetően az okosórán így is kezdeményezhetnek hívást, küldhetnek üzenetet, vagy használhatnak olyan alkalmazásokat, mint a Telegram vagy a Foursquare. A HUAWEI WATCH 2 VoLTE támogatottságú, és dual-mikrofon zajszűrővel szerelte fel a gyártó, így kiváló hangminőséget biztosít hívások esetén. A készülék felső részébe épített antennáknak köszönhetően a HUAWEI WATCH 2 4G-képes verziójába GPS és NFC is került, Bluetooth és Wi-Fi csatlakozásra is képes.

Tökéletes partner a sportos és egészséges életmódhoz

A HUAWEI WATCH 2 egy olyan okoseszköz, amely több szenzor és algoritmus alkalmazásával segíti, hogy edzésünk még hatékonyabb lehessen. Beépített érzékelői elemzik a felhasználók aktivitását és adatokat gyűjtenek például az általa megtett távolságról, sebességéről, megtett lépésekről, pulzusszámról, vagy az elégetett kalóriákról.

A HUAWEI WATCH 2-n egyetlen érintéssel megnyitható az edzés applikáció, amelyben céljainknak megfelelően azonnal választhatunk a zsírégető vagy kardió módok közül. Edzés közben a készülék jelez számunkra, ha pulzusszámunk változása miatt lassítanunk vagy gyorsítanunk kéne, illetve valós idejű értesítéseket ad többek között arról, hogy milyen messze vagyunk még a kitűzött céltól, illetve hogy mekkora távolságot tettünk meg.

A HUAWEI WATCH 2-t emellett beépített GPS-el is felszerelte a gyártó, valamint zenét is tudunk hallgatni rajta a Google Play Music app segítségével.

Emellett a készüléken a Daily Tracking App nevű alkalmazás az egészséges életmód betartásában segíthet felhasználóinak: például lépésszámlálóval rendelkezik, illetve figyelmeztet, ha túl régóta üldögélünk a számítógép előtt.

Kronográf karórát idéző dizájn

A HUAWEI WATCH 2 klasszikus karóra dizájnjának köszönhetően egyesíti a stílusos kinézetet az intelligens technológiával. Minőségi alapanyagok felhasználásával készült, azonban úgy tervezte meg a gyártó, hogy sportolás közben is kényelmes legyen a viselése: ívelt hátlapjával illeszkedik viselője csuklójára, valamint elődjénél kisebb a mérete is. Az okosóra többféle dizájn változatban érkezik, amelyek közül a felhasználó személyiségének megfelelően választhatja ki a neki legjobban tetszőt. A nagyfelbontású kijelzőn a számlap kinézete szintén cserélhető.

Okos élmény és biztonságos fizetés

Új operációs rendszerével és intuitív vezérlésével a HUAWEI WATCH 2 egy olyan személyi asszisztens, amely kényelmet hoz a felhasználók mindennapjaiba. Olyan funkciók segítik ezt, mint az érintéses vezérlés, az intelligens beszéd-felismerő vagy a hangvezérlés, amelyek segítségével gyorsan és könnyen megválaszolhatjuk kapott üzeneteinket. A WATCH 2 emellett az Android Pay alkalmazással immár mobilfizetésre is használható, ha a felhasználó hozzárendel egy bankkártyát (American Express, Discover, MasterCard vagy Visa) az eszközhöz. A biztonságos fizetés érdekében a gyártó többféle technológiával is ellátta az okosórát: a készülék érzékeli, ha a felhasználó leveszi az eszközt a kezéről, és két másodpercen belül kikapcsolja a fizetési funkciót. (Az Android Pay a Huawei Watch 2-n csak néhány régióban lesz elérhető.) Az akkumulátora optimalizált, nagyobb sűrűségű és hosszabb üzemidejű: normál használattal két napig, „edzés módban” akár 10 órán keresztül is bírja. A készüléken „karóra mód” is beállítható, amellyel akár három hetes akkumulátor idő is elérhető.

Porsche Design HUAWEI Smartwatch

A Huawei és a prémium márka, a Porsche Design kibővítette meglévő partneri megállapodását, amelynek gyümölcse a Porsche Design HUAWEI Smartwatch. Ez az okosóra egyesíti az innovatív technológiát és a stílusos, kényelmes dizájnt, és várhatóan a következő hónapokban kerül az üzletekbe.

Árazás és elérhetőség

A Huawei Watch 2 több mint 20 országban és régióban lesz kapható, elsőként márciustól, 329 eurós ártól Spanyolországban, Franciaországban, Portugáliában, Olaszországban, Németországban és Kínában. Áprilistól olyan további országokban is boltokba kerül, mint az Egyesült Államok vagy az Egyesült Királyság.

A Huawei Watch 2 Magyarországon várhatóan az év második felében lesz elérhető 4G-képes, eSIM-es verzióban. A készülék specifikációi függnek az adott régiótól, országtól, így a Magyarországon forgalomba kerülő okosóra tulajdonságai a bemutatott verziótól eltérhetnek.