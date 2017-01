A Samsung ismét hadat üzent az Apple-nek

A Samsung már régóta ígérgeti, hogy az Apple telefonjaival is lehet majd használni az okoskiegészítőiket és okosóráikat. Most végre hivatalosan is bejelentették, hogy ez meg fog valósulni és immár nem csak androiddal lesznek használhatók az eszközök. Fontos megemlíteni, hogy ez nem csak a csúcsmodellre a Gear S3-ra vonatkozik, hanem az S2 és Gear Fit 2 is működni fog iPhone-okkal.

A szinkronizálást a Gear Fit nevő iOS alkalmazás végzi majd, így az értesítések, a naptár adatok, a GPS adatok átvitele is meg fog valósulni. Sajnos kevesebbet fog tudni, mint androidos telefonokkal párosítva, de végre a lehetőség adott.