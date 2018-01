Visszatekintés: Íme 2017 leghaszontalanabb kütyüjei

Remek kis videóval rukkolt elő ismét az All5 névre hallgató videóblogger, aki pár naponta feldob egy videót érdekes listáiról, összeállításairól. Év végén/év elején amúgy is szeretjük ezeket az összegzéseket, lássuk mik lettek szerinte a top 5 legbénább kütyük 2017-ben:

Nézzük át azért mi micsoda pontosan:

5. Juicero – egy sima gyümölcsfacsaró/smoothie készítő, csak van benne egy hatalmas csavar. A frissen facsart cuccok egy általuk gyártott zacskóból jönnek ki, amiből kipréseli a gép a levet. Két nagy probléma van ezzel. Az egyik, hogy kb 1000-3000 Ft-nyi összegre jön ki egy darab zacskó, másrészt pedig egy közepesen erős ember akár kézzel is ki tudja nyomni a zacskó tartalmát, úgyhogy hatalmas ötlet a kütyü.

4. Atari Speakerhat – egy olyan baseballsapka, amiből két béna hangszórón hangosan üvölt a zene az arcunkba. Szégyen, hogy az Atari ilyenekhez adja a nevét. A “remek” ötletüket azzal magyarázták, hogy ez azoknak az embereknek szól, akiket zavar a fülbedugós füles futáskor, vagy egyéb sporttevékenységek közben. Biztos nem zavaró, egy nehéz baseballsapka amivel kb mindenkit zavarunk 10 méteres körben.

3. Nissin’s fork – egy olyan kés/villa/kanál kombó, ami számolja, hány falatot teszel a szádba és egyből küldi az okostelefonodra. Remek cucc, hiszen jó rohadt nehéz, és fogni is kb csak marokra lehet rendesen, valószínűleg csak kézzel evett az erdő mélyén az az elvetemült, aki ezt megtervezte.

2. Hushme – egy olyan szerkezet, amit Bane is megirigyelhetne. Ez a hatalmas ketyere, ami az egész fejünket körbeöleli arra hivatott, hogy ne legyen olyan hangos a beszédhangunk, miközben telefonálunk, azaz ne keltsük fel annyira a figyelmet. Gondolom aki ezt kitalálta, abban fel sem merült, hogy egy ilyen Sci-Fi maszk a helyi Starbucks-ban mekkora érdeklődést vált majd ki. Nincs haszna, ha nem akarod, hogy hallja mindenki, hogy milyen bizniszt intézel, sétálj el egy emberektől mentesebb területre.

1. Teforia Leaf – gyakorlatilag a kapszulás kávégép teafőző verziója, ami állítólag minden teát úgy készít el, ahogy azt anno megálmodtak. Kapszulás kávégépem nekem is van és azt pontosan értem miért nem mindegy a víz adagolása, de azért lássuk be, a tea kevésbé kényes ügy. Persze ha végtelen pénzünk van ilyenekre, akkor nagyon menőn mutat a konyhában, egyébként egy kis forró víz és filter is megteszi.