Most hétvégén mutatja be a SES Video a legmodernebb technológiai fejlesztéseit

A Fraunhofer HHI-val együttműködésben 10K x 2K-s panoráma videós tartalmak élő műholdas közvetítésével a SES lehetővé teszi a látogatók számára, hogy elmerüljenek Luxembourg világában.

A legújabb Fraunhofer HHI Omnicam-360 kamera élő képeket készít Luxembourg belvárosában, amiket a keleti 28,2°-os orbitális pozícióban található ASTRA 2E műhold továbbít az amszterdami SES standra. A látogatók így VR szemüvegek segítségével élvezhetik az élő közvetítést, és a kiállításon állva élhetik át, milyen is igazán Luxembourg belvárosa. Mindemellett pedig a nézők egy hatalmas lapos kijelzőn is végigkísérhetik az élő adást, ami lehetővé teszi a zoomolást is a 360 fokos panorámaképben mindössze egy távirányító segítségével.

A keleti 19,2°-os orbitális pozícióban található ASTRA műhold segítségével és olyan partnerek közreműködésével, mint az LG, az ATEME, a France Televisions és a 4-Ever a SES 100Hz-es High Frame Rate Ultra HD tartalmat is kínál a látogatóknak. A gyors akciójelenetek demonstrálják a 100 képkocka per másodperces (fps) sebesség előnyeit a jelenlegi európai TV-s standarddal, az 50 képkocka per másodperces (fps) sebességgel szemben. Az adás egy prototípus HFR firmware segítségével az LG OLED TV-jén követhető.

A Samsunggal együttműködésben a SES a világ első műholddal továbbított HDR10+ Ultra HD közvetítését is bemutatja az IBC látogatóinak. A HDR10+ a Samsung új jogdíjmentes és nyílt HDR-standardja, ami dinamikus metaadat felhasználásával a lehető legjobb HDR-hatást biztosítja minden egyes jelenetben azáltal, hogy tovább csökkenti a fényerősséget és a telítettséget, mint a statikus metaadattal konstans HDR-effektust elérő hagyományos HDR.

„A SES folyamatosan teszteli az új technológiákat és a vásárlókkal, valamint iparági partnereivel együtt a tévénézés továbbfejlesztésén, a minél magával ragadóbb élmény elérésén dolgozik”

– mondta Thomas Wrede, a SES Video, New Technology & Standards részlegének alelnöke.