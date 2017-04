Szétszedős videó áldozata lett az új iPad 5

A iFixit csapata mindig is szerette megbontani a külső vázat, és bekukkantani mi is rejtőzik a csomagolás mögött. Szerencsére az ilyesféle törekvéseiket videók formájában dokumentálni is szokták! Az új iPad egyébként nem tartalmaz meglepő újításokat (az Apple mércével kedvező áron kívül), a képernyője fényesebb, illetve jobb procival van ellátva.

A szétszedés mellett az előző modellekből is kicseréltek benne megegyező méretű alkatrészeket, a legtöbbjük ugyanúgy működőképes volt az új modellben is.

Forrás: hvg.hu