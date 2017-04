Elkészült a Pilvaker Intro a Vodafone You jóvoltából

A zenei alapokat a Jappan & Barnsz producerpáros készítette el, a szöveget pedig két kiváló MC, Farkas Roland ’Wolfie’ a Punnany Massif-ból és a DSP-ből ismert Krausz Attila ’Bom’ alkotta meg a fiatalok által küldött gondolatokból.

A Vodafone You felhívására egyetlen hét alatt több mint 500 válasz érkezett a „Te milyen változtatással hagysz nyomot a világon?” kérdésre. A beérkező válaszok alapján írta meg Wolfie és Bom a manifesztó szövegét, majd a teljes számot a ProjektMusic résztvevőivel együtt készítették el. A ProjektMusic a Vodafone You zenei workshop sorozata, ahol az érdeklődő 25 év alattiak a zeneipar működésével ismerkedhetnek meg.

A ProjektMusic zenei szakemberek, zenészek segítségével mutatja be a jelentkezők számára, hogy hogyan működik a zeneipar a dal születésétől a menedzsmenten és marketingen át egészen a koncertszervezésig. Az interaktív műhelymunkájában résztvevők olyan sokoldalú tapasztalattal és tudással gazdagodnak, amelyek helyes alkalmazása elengedhetetlen egy sikeres zenei projekt létrehozásához.

A Pilvaker Intro létrehozásának gondolata közvetve a 1848-49 forradalom és szabadságharcra vezethető vissza, amelynek középpontjában a változtatás iránti elkötelezettség állt. Az események akkori alakulásában aktív szerepet vállaltak hazai írók és költő, akik jelentős mértékben befolyásolták az események folyását. A Pilvaker célja, hogy emléket állítson a márciusi ifjaknak, valamint hogy a magyar irodalom kiemelkedő szépségű költeményeit kortárs formában közelebb hozza a mai fiatal generáció képviselőihez. A Vodafone You életre hívói úgy vélik, hogy a mai kornak is megvannak a tettre kész hősei, akikben hisznek, és akiket támogatnak abban, hogy sikerüljön megvalósítaniuk az álmaikat.

A Vodafone 2016 szeptemberében vezette be a Vodafone You platformot, hogy eszközt, inspirációt adjon a fiataloknak álmaik eléréséhez, és ennek sikeréhez támogatást nyújtson a fiatalok körében kiemelkedő fontosságú mobiladat-használat terén.

A Vodafone You az előfizető 25. születésnapjáig igényelhető és azt követően a szolgáltatás még két évig aktív marad. A You használók az előfizetéses csomagjukban foglalt adatmennyiségen felül havi 2GB adatot kapnak, a Vodafone You közösség tagjai egymással ingyen beszélhetnek és élvezhetik az egyedi, kizárólag a You tagoknak kialakított készülékár-kedvezményeket. A speciális, fiataloknak elérhető készülék promóciók folyamatosan megtalálhatók a Vodafone honlapján.