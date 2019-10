Jelenleg ilyen irányba tart a Machine to Machine technológia

2001-ben a GPRS technológia nyitotta meg a kaput a gépek közötti kommunikáció, azaz az Machine to Machine (M2M) megoldások értelmes alkalmazása előtt.

Mára milliós nagyságrendben kommunikálnak gépek egymás között a magyarországi mobilhálózatokon. Az M2M megoldásokra mind üzleti mind lakossági oldalon erősödik az igény, az ötödik generációs (5G) mobilhálózatok pedig a 2001-es induláshoz hasonló mérföldkövet jelenthetnek az M2M megoldások elterjedésében. A felhasználási trendeket a nagy gyártók – mint például a Google vagy az Amazon – platformjaival való kompatibilitás határozhatja meg.

Az 1996-ban alapított, mára milliárdos éves forgalommal és folyamatos fejlesztéssel az M2M megoldások élvonalát kínáló TELL Kft. és a Telenor szakemberei üzleti és lakossági területen is elemezték az M2M megoldások térhódítását, valamint az 5G mobilhálózatok érkezésével a technológia lehetséges fejlődési irányait.

Kezdjük az elején

2001-ben a GPRS technológia bevezetésével megnyílt az út a mobilhálózaton történő értelmes adatátviteli megoldások előtt, ami korábban elképzelhetetlen távlatokat nyitott a mobileszközök közötti kommunikációban. A Telenor első M2M-típusú megoldásait egy flottakövetési rendszert fejlesztő cégnek biztosította. Ez az iparág azóta is dinamikusan fejlődik, az akkor tesztkártyákkal kísérletező cég mára több mint 60 ezer Machine to Machine (M2M) SIM-kártyát használ végpontjai összeköttetéséhez. Ez nemcsak a kártyák számában hatalmas ugrás: a flottakövetési megoldások fejlődésével az alkalmazások által generált, egy SIM kártyára eső adatmennyiség is nőtt.

Forrás: NMHH mobilpiaci jelentés 2015-2018

A Machine to Machine (M2M) fejlődési útja eleinte nem volt egyértelmű. Rendelkezésre állt egy technológia, a fejlesztéshez pedig fokozatosan nyíltak meg a lehetőségek: a piaci-felhasználói igények, ötletek nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a szolgáltatók is finomhangolják az M2M-megoldások kiszolgálására nyújtott megoldásaikat. A Telenor kezdetben nemcsak kapcsolatot, „connectivity”-t nyújtott, hanem dotálta az M2M-fejlesztések piaci kidolgozását is. Az adatkapcsolattal szemben támasztott követelmények, elvárások a lakossági adathasználathoz képest az M2M esetében fordítottak: kevésbé számít az adatátviteli sebesség, a legfontosabb, hogy az adat biztosan megérkezzen. Az M2M-specifikus megoldások ezt biztosítják, amihez alapvetően a GPRS, azaz a második generációs mobilhálózati megoldások is kiváló alapot nyújtanak.

Aktuális helyzet és a közeljövő Magyarországon M2M szempontból

A TELL szakemberei szerint míg korábban az M2M-technológián alapuló üzleti megoldások kiválasztásakor a megtakarítási szempontok voltak fontosak, mára egyes iparágakban – mint például a fuvarozás –, el sem indítható a vállalkozás egy megbízható M2M flottamenedzsment-rendszer nélkül. A TELL tapasztalata szerint a lakossági M2M-szolgáltatások iránt is egyre nagyobb érdeklődés és nyitottság tapasztalható. A lakossági megrendelők egyértelmű célja, hogy saját okostelefonjukon, egy egyszerű app-on keresztül kezelhessék lakásuk, nyaralójuk, biztonsági rendszereit, vagy éppen folyamatos rálátásuk legyen idősebb szeretteik biztonságára. Álláspontjuk szerint az otthoni szolgáltatások esetében a globális nagyvállalatok okosotthonra fejlesztett platformjaival, például az Amazon Alexával, a Google Home-mal, vagy az Apple Home-mal kompatibilis megoldásokat érdemes fejleszteni, mivel a végfelhasználók saját okoseszközeikről ezeket, a várhatóan széles körben elterjedő technológiákat tudják majd a legkényelmesebben használni.

Az M2M-nek tekinthető eszközök és szolgáltatások piaca Magyarországon is dinamikusan bővül – mára milliós nagyságrendben kommunikálnak gépek egymás között a magyarországi mobilhálózatokon –, ami tovább növekvő adatforgalmat és növekvő számú végpontot jelent. A növekedés megfelelő kiszolgálásában várhatóan komoly szerepet töltenek be az 5G mobilhálózatok, amely technológia a korábbinál lényegesen nagyobb számú kliens egyidejű kiszolgálására képes, miközben a lakossági, sokszor átmenetileg hatalmas sávszélességi igényeket is képes lesz kielégíteni.