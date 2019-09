A Universal Robots nagy teherbírású kobotot dob piacra együttműködő alkalmazásokhoz

A Universal Robots (UR), a világ legmegbízhatóbb és legszélesebb körben alkalmazott együttműködő robotok (kobotok) gyártója új terméket hozott létre, amely nem más, mint a lenyűgöző, 16 kg-os teherbírással rendelkező UR16e.

A UR16e a nagy teherbírást 900 mm-es hatótávolsággal és +/- 0.05 mm-es pozíció ismételhetőséggel ötvözi, így ideális megoldást jelent a nagy terheléssel járó anyagmozgatásra, a nagy súlyú alkatrészek kezelésére, és a nehézgépek kiszolgálására.

„A mai bizonytalan gazdasági helyzetben a gyártóvállalatoknak rugalmas megoldások után kell néznie, ha versenyképesek akarnak maradni. A UR16e személyében egy olyan együttműködő robotot kínálunk, amely megbízhatóan és hatékonyan képes elvégezni nagy teherbírással járó feladatokat. Az új termékkel jelentősen kiterjed a termékportfóliónk sokoldalúsága és a gyártóvállalatok számára lehetőség nyílik arra, hogy még több féle módon javítsák teljesítményüket, megoldják a munkaerőhiány okozta problémákat, és eközben növeljék vállalkozásukat.”

– mondja Jürgen von Hollen, a Universal Robots elnöke.

A UR innovatív e-Series platformján kifejlesztett UR16e komoly előnyökkel, kapacitásokkal, és értékkel szolgál a gyártócégek számára:

Gyors és zökkenőmentes telepítés könnyű programozással és kis helyigénnyel

A UR16e-vel az automatizáció mértéke könnyedén és gyorsan növelhető. A programozás és az integráció egyszerű – a felhasználó szakmai tapasztalatától vagy szakértelmétől függetlenül. A UR többi robotjához hasonlóan a UR16e is kevesebb, mint egy óra alatt kicsomagolható, telepíthető és be is programozható az első feladattal. Kis alapterületével és 900 mm-es hatótávolságával a UR16e bármilyen gyártási környezetbe könnyedén integrálható annak megzavarása nélkül.

Választ ad az ergonómiai kihívásokra miközben csökkenti a költségeket

16 kg-os teherbírásával a UR16e megszünteti a nehéz alkatrészek és termékek emelésével és mozgatásával járó ergonómiai és termelékenységi kihívásokat, miközben csökkenti a költségeket és az állásidőt is.

Ideális a nagy terhelést jelentő anyagmozgatáshoz és gépkiszolgáláshoz

A robosztus és megbízható UR16e ideális megoldást jelent a nagy terheléssel járó CNC gépkiszolgáló alkalmazások automatizálása esetén, beleértve az egyszerre több munkadarab kezelését igénylő feladatokat is, a pontosság hanyatlása nélkül.

„A Universal Robotsnál folyamatosan azon dolgozunk, hogy még tovább terjesszük annak a határait, hogy mit lehet együttműködő automatizációval megoldani. Ma már minden eddiginél egyszerűbbé tesszük azt, hogy minden gyártóvállalat kihasználhassa az automatizációban rejlő előnyöket úgy, hogy egy olyan kobotot hoztunk el a piacra, amelyet azzal a céllal alakítottunk ki, hogy még többet lehessen vele elérni, mivel nagyobb teherbírással rendelkezik, mint a többi kobotunk.”

– folytatja von Hollen.

A UR e-Series kobotcsaládjának többi tagjához (UR3e, UR5e és UR10e) hasonlóan a UR16e is beépített erőérzékelővel, 17 állítható biztonsági beállítással, beleértve a személyre szabható megállási időt és távolságot is, valamint intuitív programozással rendelkezik. A UR16e eleget tesz az akadálymentes ember és robot közti együttműködés legszigorúbb megfelelési előírásainak és biztonsági szabványainak, beleértve az EN ISO 13849-1-et, a 3-as kategória Pld-t, és a teljes EN ISO 10218-1-et is.

Vele többre lehet képes

A UR új fogalmat adott a gyártóipari automatizációnak. Amíg a kobotportfóliója már egy évtizede hozzásegíti a gyártóvállalatokat ahhoz, hogy versenyezzenek, nyerjenek, és növekedjenek, a legújabb megoldásokat úgy hozza létre, hogy azok még ennél is többre legyenek képesek. A hagyományos automatizációs megoldások helyett, melyek költségesek, bonyolultak és veszélyesek, a UR képes megadni a gyártóvállalatok számára azt, amire szükségük van ahhoz, hogy az automatizációt a következő szintre tudják léptetni – a vállalkozás méretétől függetlenül. Mindezt könnyen telepíthető, intuitív programozással rendelkező kobotok rendelkezésre bocsátásával teszi, melyek integrációja semmiféle módon sem hátráltatja a meglévő gyártósorokat és munkafolyamatokat.

Jelenleg több mint 37 ezer UR kobot áll működésben világszerte. Nehézkes, ám nélkülözhetetlen feladatokat látnak el több ezer gyártókörnyezeten belül, beleértve az összeszerelést, felvételt és lerakást, polírozást, raklapozást, gépkiszolgálást és a csavarhúzást is. A UR+ hitelesített termékek nyílt ökoszisztémájával, és az ingyenes online robotképzéssel, a UR Acadamy-vel, a lehető legjobb kobotmegoldások hozhatók létre, melyek bármilyen gyártóipari alkalmazás egyedi igényeire válasszal tudnak szolgálni zökkenőmentes és költséghatékony módon, amely a befektetés gyors és többszörös megtérülésével, valamint alacsony birtoklási összköltséggel jár.

A UR16e ereje és fejlett funkciói élőben először az ezen a héten Kínában megrendezett Nemzetközi Ipari Kiállításon kerülnek bemutatásra. A Sanghajban tartott esemény 2019. szeptember 17. és 21. között zajlik, majd a kobot az azt követő héten Las Vegasban megrendezett Pack Expo-n (2019. szeptember 23.-25.) is megtekinthető lesz.