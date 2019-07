Goodyear gumikon a Holdon – a holdkutatás 50 évét ünnepeljük

Egy pár gumiabroncs a Goodyear-nek, hatalmas ugrás a mobilitás jövőjének: majdnem 50 évvel ezelőtt a Goodyear levegő nélküli XLT abroncsai voltak az elsők, melyek guminyomot hagytak a Hold felszínén.

Az 1950-es és ’60-as évek intenzív fejlesztéssel teltek a Goodyear életében, a vállalat szorosan együttműködött a kor úttörő kutatóival a felfedezések előmozdításán. A Goodyear azóta sem hagyott fel az innovációval, és a mai napig a legmodernebb technológiát képviselő abroncsokkal járul hozzá önmaga és a mobilitás megújításához.

A Goodyear 1898-as alapítása óta – amikor még lovaskocsi-abroncsok és patkóalátétek is szerepeltek termékpalettáján – technológiai ugrások sorával járult hozzá a mobilitás jövőjének alakításához, és számos úttörő kutatóval dolgozott együtt. 1969-ben ez a partner a NASA volt. Az amerikai űrkutatási ügynökség a Goodyear-t választotta ki azoknak a levegő nélküli gumiknak a kifejlesztésére, amelyekkel felszerelték az űrhajósok által gyűjtött kőzetmintákat szállító eszközt.

A Modularized Equipment Transporter (MET) egy két keréken guruló kézikocsi volt, mellyel az asztronauták a felszerelést és a gyűjtött mintákat szállították a Hold felszínén az Apollo 14 küldetés során. Megrakodva a MET nagyjából 75 kg-ot nyomott, és legfeljebb 4 km/h sebességgel húzták. Kerekei sima gumiból készültek, belső tömlőjüket pedig nitrogénnel töltötték fel. Hogy könnyebb legyen a kocsit a Hold puha talaján és a sziklákon át húzni, a kerekeket úgy tervezték, hogy a gördülési ellenállása megfelelően alacsony legyen.

A mérföldkő egy igen intenzív fejlesztésekkel telt időszak csúcspontja volt a Goodyear életében. 1965-ben Craig Breedlove rakétameghajtású autója, a Spirit of America Goodyear abroncsokkal felszerelve állította be az új szárazföldi sebességrekordot. 1977-ben a cég megváltoztatta azt, ahogyan a fogyasztók az abroncsokra tekintenek: az első négy évszakos gumi, a Tiempo révén egész évben ugyanazon a szetten autózhattak.

Az elmúlt 120 év során a Goodyear fejlesztései újraértelmezték az abroncsteljesítményt, gazdagították az emberek vezetési élményét és egyre kijjebb tolták a mobilitás határait. A Goodyear ma is nélkülözhetetlen szereplője korunk folyton változó mobilitásának, melynek középpontjában a flották, az önvezető, hálózatba kapcsolt és elektromos járművek (Fleets, Autonomous, Connected and Electric, FACE) állnak. Ennek bizonyítékaként a vállalat évről évre olyan jövőbe mutató koncepciókat mutat be a Genfi Nemzetközi Autószalonon, mint az Eagle 360, az Oxygene és az AERO.