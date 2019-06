Csodálatos csillagászati fotókat mutatott be a Huawei és az MTA

A vállalat és az MTA szakértői az ország legnagyobb bemutatóra használt csillagászati teleszkópjait kapcsolták össze a Huawei P30 Pro okostelefonnal, és készítettek különleges, eddig sosem látott asztrofotókat a Holdról, valamint az éjszakai égboltról.

Az ország legnagyobb bemutató csillagvizsgálójában szemléltette P30 zászlóshajó-sorozatának éjszakai fotós képességeit a Huawei. A vállalat az MTA Konkoly-Thege Miklós Csillagászati Intézetével közösen mutatta be, hogyan lehet ötvözni az okostelefon kameráját professzionális csillagászati technológiával. A Svábhegyi Csillagvizsgálóban a Holdról és az égboltról készített különleges mobilfotókhoz az intézet és egyben az ország legnagyobb bemutatóra használt csillagászati teleszkópjait hívták segítségül. Ezekkel az eszközökkel korábban még sosem készítettek mobiltelefonos fotókat.

A mobilkészülékkel való csillagászati fotózást az tette lehetővé, hogy a P30 Pro ötvenszeres digitális nagyítással rendelkezik, amellyel egészen közelről lehet égitesteket is megfigyelni, így például a Hold kráterei is hihetetlen részletességgel válnak láthatóvá. A Huawei rendezvényén a fotókészítés mellett a résztvevők betekinthettek a csillagászok munkájába, ellátogathattak Magyarország legnagyobb bemutató csillagvizsgálójába, a Budapest Kupolába, ahol megismerkedhettek az intézet százéves távcsövének működésével, továbbá kipróbálhatták a Huwei P30 Pro és Lite készülékek különleges fényfestő funkcióját is.

Rózsahegyi Márton az eseményen elmondta:

„Az elmúlt évezredek tudományos fejlődése során eleinte az emberi szem volt az egyetlen, amivel az égi jelenségeket meg lehetett figyelni. A technikai fejlődés később távcsövekkel, majd csillagászati fotózással gyorsította fel az addig ismeretlen égitestek felfedezését, míg az elmúlt években az adatok nagy mennyiségű gyors kezelése miatt lehetővé váltak a legújabb csillagászati és űrkutatási felfedezések.”

Az MTA csillagászati és tudománykommunikációs szakértője hozzátette, a bemutató során a százéves ugyanakkor a mai napig akár tudományos megfigyelésre is alkalmazható, valamint a legmodernebb képalkotási technológia találkozott egymással, amellyel már nem csak a csillagászok, hanem bárki számára elérhetővé válik az akár tudományos részletességű és pontosságú, ugyanakkor felhasználói élményt is adó csillagászati fotózás. A modern technológiával a tudománykommunikáción keresztül így a csillagászat is sokkal közelebb és elérhetővé kerül az emberekhez.

A Huawei által tavasszal bemutatott P30 Pro a világ első okostelefonja, amely ötszörös optikai, tízszeres hibrid, valamint ötvenszeres digitális zoom-mal rendelkezik, P30 sorozatának legújabb készüléke, a P30 Lite pedig tripla kamerarendszerének köszönhetően részletgazdag, plakátminőségű fotók készítésére is alkalmas.