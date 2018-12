Intelligens kiszolgáló robotok formálják az LG új fejlesztéseinek irányát

Az LG Electronics (LG) a 2019-es CES-en mutatja be a külső vázként viselhető CLOi SuitBot robot megújult verzióját olyan további kiszolgáló robotok mellett, amelyek már egyre közelebb járnak a kereskedelmi forgalmazáshoz. A viselhető LG CLOi SuitBot használója derekát tehermentesíti, csökkentve az emelés és lehajolás okozta erőkifejtést, az LG továbbfejlesztett CLOi kiszolgálórobotjai – a PorterBot, ServeBot és CartBot – pedig a vállalat folyamatosan növekvő szakértelmét képviselik a mesterséges intelligencia (Artificial Intelligence, AI) és a robotika területén.

Az eredetileg tavaly ősszel, Berlinben bemutatott LG CLOi SuitBot új verziója a derekat tehermentesítve a felhasználó számára nagyobb erőkifejtést tesz lehetővé, így csökkenti a sérülésveszélyt és az izomfáradást az olyan fizikailag megterhelő tevékenységek végzése közben, mint a nagyobb súlyok felemelése vagy leengedése. A SuitBot azzal, hogy lehetővé teszi a derék 50 fokos fordítását és 90 fokos hajlítását, a törzs mozgékonyságát növeli. A viselhető robot akkor kapcsol be, amikor használója 65 fokban lehajol, amikor pedig álló helyzetbe egyenesedik fel, a készülék kikapcsol. A robot egy töltéssel négy órán át képes üzemelni, és csupán egy órára van szüksége a teljes töltöttség eléréséhez.

Az először a 2018-as CES-en bemutatkozott hordár- (PorterBot), felszolgáló- (ServeBot), és bevásárlóasszisztens-robotokat (CartBot) kifejezetten a repülőterek, hotelek és bevásárlóközpontok számára fejlesztették ki, hogy segítsenek a vendégeknek a poggyászok szállításában, az ételek felszolgálásában illetve a megvásárolt élelmiszerek hordozásában. Az új LG CLOi kiszolgáló robotok az elődmodellekhez képest még fejlettebb, önálló navigációs rendszert kaptak, a továbbfejlesztett összekapcsolhatóság révén pedig például liftekkel, önműködő ajtókkal is képesek kommunikálni. A beépített mesterséges intelligencia révén az LG CLOi robotjai képesek elemezni a felhasználók szokásait, így folyamatosan tanulnak és javítják teljesítményüket. Az érintőképernyők és a beépített hangfelismerő szoftver révén a robotok természetesen és kényelmesen kommunikálnak a felhasználókkal, és olyan összetettebb feladatokat is képesek teljesíteni, mint a vendégek kérdéseinek megválaszolása vagy a fizetések lebonyolítása. Az intelligens robotok teljesen önállóan működnek: az akkumulátor lemerülése esetén visszatérnek a töltőpontra, a teljes töltöttség elérésekor pedig újra munkába állnak, továbbá naponta önellenőrzést végeznek és erről automatikus jelentéseket is készítenek.

„Robotkínálatunk fejlődése tökéletesen szemlélteti elkötelezettségünket az iránt, hogy az igen közeli jövőben a való életben is használható robotikai megoldásokat kínáljunk. Azzal, hogy képesek elemezni és megérteni az őket körülvevő környezetet, az LG CLOi kiszolgáló robotjai a mesterséges intelligencia és automatizálás terén megvalósított jelentős kutatás-fejlesztési befektetéseink megtérülését jelentik.”

– mondta el Roh Jin-seo, az LG szenior alelnöke, a robotikai üzletág vezetője.