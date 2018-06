Nézzük meg az Epson legújabb Intelligens Intelligens „látó, érző, gondolkodó, dolgozó” robotját

Az Epson bemutatta legújabb robotikai megoldásait a 2018-as Automatica kiállításon, beleértve a kétkarú robotját, a WorkSense W-01-et. Az egyedülálló SCARA típusú eszközök és a függőleges tengelyen is mozgó robotok az Epson valódi, a robotikai innováció iránti elköteleződését mintázzák, miközben fókuszba helyezik az európai piac, így a vállalkozások változó igényeinek kielégítését.

Volker Spainer, az Epson Robotika Megoldásainak EMEAR régiós igazgatója szerint:

„Megállapítható, hogy a robotok munkahelyekbe való telepítése a következő két évben 10-20%-kal növekedni fog a közép-kelet európai országokban. Kína után világszerte ezt a térséget jellemzi a leggyorsabb növekedési ütem ezen a területen. A különböző robotikai programok egyszerűsítésével, az összetett gyártási folyamat támogatásával, valamint a csomagolási megoldások biztosításával célunk, hogy akadály-és zökkentőmentessé tegyük az automatizált folyamatokat. Emellett pedig elkötelezettek vagyunk, hogy ügyfeleinknek olyan megoldásokat nyújtsunk, melyek maximálisan megfelelnek és kielégítik az igényeiket.”

Az idei Automatica kiállításon az Epson WorkSense W-01 hivatalos európai bejelentésére is sor került. A közel teljesen autonóm, kétkarú robot ideális az összetett feladatok automatizálására és a kisebb méretű tételek mozgatására. Az úgynevezett “látó, érző, gondolkodó, dolgozó” gépet számos szenzorral szerelték fel, a kameráktól az erőszenzorokig.

„Néhány kisegítő eszköz és módszer segítségével a WorkSense W-01 önállóan is képes ellátni azokat a bonyolult feladatokat, amik korábban egyszerre több „robotmunkaerőt” igényeltek. Újításunkkal immár Európában is rugalmasságot és megbízhatóságot nyújtunk a feladatok elvégzéséhez. Első globális ügyfeleinkkel már megkezdtük az együttműködést, melyeknek célja az európai gyártás egy jelentős részének automatizálása. Az újdonság tehát nem csak ebben, hanem abban is megtalálható, hogy elsőként próbálhatják ki a robotban rejlő, egyedi lehetőségeket!”

– tette hozzá Volker Spainer.

Az európai terjeszkedési víziójának részeként az Epson kibővítette 6 tengelyes és precíziós robotikai eszközpalettáját a belépő szintű gépek tekintetében is. Ezeket az eszközöket kifejezetten az európai vállalkozások változó igényeire tervezték, ugyanis az új robotok megfizethető áron elégítik ki azt a vállalati keresleti igényt, ami kifejezetten az automatizálási folyamatokra fókuszál. Pontosabb és hatékonyabb technológiát jelent a vállalkozások számára, így az Epson 2025-ös elképzelése alapján a kompakt, precíziós robotok globális piacvezetőjévé válik majd.

Az Epson már világszerte vezető szerepet tölt be a vízszintes mozgásra tervezett robotjaival, aminek sikere hét egymást követő évben is jelentős volt, és jelenlegi állapot szerint 2020-ra a piaci részesedése a 40%-ot is elérheti. E hónapban a három új modell bejelentésének köszönhetően, az Epson az az ipari robotgyáró, mely a legjobb ár-érték arányban kínálja a minőséget fogyasztói számára a SCARA 6 tengelyes kialakítású robotok sorozatában az egész világon.

Az Epson webáruházban megvásárolható SCARA T6 robot tökéletes megoldást kínál az alkalmazások kiválasztására és azok helyes használatára. Pontosan és hatékonyan dolgozik, és a T3 elnevezésű elődjével szemben akár kétszer akkora, 6kg-os terhelhetőséggel bír. A VT6-L, szintén automata működésű robot is hamarosan elérhető a webáruházban, csatlakozva az ezekhez az eszközökhöz párosuló tulajdonságokhoz, vagyis rendkívül versenyképes áron biztosít minőséget és maximális eredményt az ismétlődő feladatok elvégzésekor.

Az iparággal kapcsolatos üzleti tevékenységek, melyek magukba foglalják a robotikát is, az Epson jelentős beruházásai közé tartoznak, melyeknek hatását a vállalat bevételi szinten már 2025-re érezheti. A japán gyártó továbbra is olyan új fejlesztésekbe fektet be, melyek zökkenőmentessé teszik az emberek és a robotok közös együttműködését. Az Epson emellett a piac is elkötelezett a folyamatos fejlesztések iránt, ezért a vállalat tovább bővíti kínálatát, mellyel célja a technológiai kiválóságnak és a fogyasztói érdekek kiszolgálásának kombinálása.

SCARA T-széria

Az Epson a SCARA robotok belépőkategóriájának piacvezetője, messze a legnagyabb választékkal rendelkezik a piacon. A portfolió tovább bővül a T6-SCARA bemutatásával, mely 600mm-es kinyúlási távolsággal és akár 6 kg-os terhelhetőséggel rendelkezik.

VT-Széria

Ez az új, csuklóval rendelkező robot széria az „épp elég” elvét követve jött létre. A VT széria belépőkategóriás, letisztult, megfizethető megoldásokat nyújt. Tagjai könnyedén integrálhatók meglévő rendszerekbe bonyolult programozás nélkül, köszönhetően beépített kontrollerüknek. A VT06 egy 6 tengelyű robot, 600mm kinyúlási távolsággal és akár 6 kg-os terhelhetőséggel.

N széria

Minden más 6 tengelyű robotnál kompaktabb kialakítású és maximális hatékonyságú robotok a lehető legkisebb helyigénnyel, az N széria kiemelkedően fordulékony, köszönhetően a befelé néző második tengelynek. Az N6 1000 mm-es kinyúlási távolságú és akár 6 kg terhelhetőségű.