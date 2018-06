A SpaceX Falcon 9-es rakétáján útnak indult a SES-12 a pályála felé

A SES bejelentette, hogy a SES-12 műhold sikeresen pályára állt a SpaceX újrafelhasználható Falcon 9-es rakétájának segítségével. A műholdat a Florida állambeli Cape Canaveralból (USA) indították útnak helyi idő szerint június 4-én 00:45-kor.

A SES-12 egyedileg tervezett csúcstechnológiás széles sugár-, valamint nagy átviteli sebességű nyalábokkal felszerelve a keleti 95 fokos orbitális pozícióban csatlakozik majd a SES-8-hoz, hogy az ázsiai és csendes-óceáni térség, valamint a Közel-Kelet videós, fix adatforgalmi, közlekedési és kormányzati ügyfeleinek változatos igényeit szolgálja. A SES-12 a SES által a legutóbb ebbe az orbitális pozícióba küldött műhold, ami a Holland Királyság fennhatósága alatt kezdi meg működését. A SES-12 az NSS-6 műhold teljesítményét növeli, illetve azt váltja majd le.

A SES-8 és a SES-12 együtt összesen 18 millió televíziós háztartást ér el orbitális pozíciójukból. A műholdak fizetős televíziós szolgáltatóknak nyújtanak megbízható és személyre szabható szolgáltatást, hogy azok még több tartalommal és még jobb képminőség biztosításával növelhessék a nézői élményt, valamint HD, illetve Ultra HD programokat is kínálhassanak az egyre növekvő számú érdeklődő részére.

Az amerikai térséget lefedő SES-14-hez, valamint a SES-15-höz hasonlóan a SES-12-t is nagy átviteli sebességű hasznos teherrel szerelték fel. Ez a SES által biztosított megoldás javítja majd a légi, valamint a tengeri közlekedésben is használható kapcsolatot az ázsiai és a csendes-óceáni térségben, illetve a Közel-Keleten. Mindemellett a SES-12 kulcsfontosságú szereplője lesz annak is, hogy a digitális megosztottság áthidalására indított kormányzati kapcsolati programok megvalósulhassanak, illetve a telekommunikációs vállalatok és a mobilhálózati operátorok, valamint internetszolgáltatók még megbízhatóbb mobiltelefonos gerinchálózatot és gyorsabb szélessávú szolgáltatásokat biztosíthassanak.

Martin Halliwell, a SES technológiai igazgatója hozzátette:

„Még több tartalom. Még magával ragadóbb nézői élmény. Kiváló internetes sebesség. Megbízható mobiltelefonos lefedettség. A SES-12 fellövésével mindezen felhasználói igényeket mostantól kielégíthetjük, ugyanis a nagy teljesítményű műhold még megbízhatóbb és még rugalmasabb kapacitást biztosít az ügyfelek számára.”

A hat széles sugár-, illetve 72 nagy átviteli sebességű felhasználói nyalábbal felszerelt SES-12 egyike a legnagyobb geostacionárius pályára szánt műholdaknak, amiket a SES valaha pályára állított. Emellett az űreszköz ún. Digital Transparent Processor-ral (DTP) lett felszerelve, ami a rugalmasság növelése révén még inkább személyre szabható sávszélességet hív életre. A teljesen elektromos SES-12-t az Airbus Defence and Space építette. A műhold elektromos meghajtást használ majd a pályáján történő emelkedéshez, valamint az egyéb manőverekhez. A SES-12 a SES ázsiai és csendes-óceáni térséget, valamint a Közel-Keletet lefedő 7 geostacionárius és 16 MEO műholdjából álló hálózatához csatlakozik.