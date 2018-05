Ha eddig nem fogtál kezet robottal, akkor most péntekig bepótolhatod!

A kollaboratív robottechnológia piacvezetője, a Universal Robots bemutatja felhasználóbarát, együttműködő robotkarjait a MACH-TECH és Ipar Napjai kiállításon. Csatlakozz szakemberek százaihoz és próbáld ki a kobotok új applikációit most!

Az idén május 15-18. között megrendezett MACH-TECH és Ipar Napjai kiállításon az együttműködő robotok úttörője, a Universal Robots dán robotgyártó vállalat bemutatja saját tervezésű kollaboratív robotjait, az érdeklődők testközelből kaphatnak valós képet a globális robotikai piac fejlődésének új korszakáról. A vállalat UR3, UR5 és UR10 típusú robotjai szó szerint univerzálisak: olyan jelentős iparágak, mint az autó-, az egészség- vagy az élelmiszeripar használja ezeket a termékeket. A lehetőségek azonban végtelenek, mivel a robotokat szinte bármilyen automatizálható feladat elvégzésre be lehet programozni. Az UR robotokat könnyű programozni (nem igényelnek szakmai tapasztalatot), pehely könnyűek és biztonságosan dolgoznak együtt az emberekkel, a beépített biztonsági funkcióknak köszönhetően. A vállalat az egyik leggyorsabb megtérülési időt kínálja az iparágban. A régiónkban már az olyan kisvállalatok is, mint az IZOELEKTRO (mindössze 8 alkalmazottal) elkezdték élvezni a kobotok nyújtotta előnyöket. Megfelelő megoldást jelentenek nemcsak a nagyvállalatok, de a KKV-k számára is.

A Universal Robots szerint a magyar KKV-k jellemzően a megrendelések növekedését tapasztalják, miközben nem találnak elegendő embert a munkaerőpiacon. Szeretnének nekik segítséget nyújtani a helyzet megoldására az együttműködő robotok telepítésén keresztül, melynek hatására képesek lesznek kezelni a vásárlói igényeket, egységes minőséget tudnak nyújtani, és még a termelékenységüket is növelhetik. Összefoglalva, amíg korábban Magyarországon az automatizálás csak egy eszköz volt arra, hogy a cégek versenyelőnyt szerezzenek, ma ez a túlélés kérdése a piacon. Szóval érdemes megnézni mit is kínál a Universal Robots.

Azok, akik érdeklődnek az új korszak robotjai iránt, vagy szeretnének többet megtudni a hazai lehetőségekről, a B&O Engineering Kft. és a Robot-X Hungary Kft., az UR helyi forgalmazóinak standjain kaphatnak bővebb információt.

Megbízható partner

A tavalyi évben fennállásának 10. évét ünneplő B&O Engineering Kft. a robottechnológiára és az együttműködő robotokra szakosodott, valamint teljes gyártósorok létrehozásában is részt vesznek. Abban hisznek, hogy az együttműködő robotokban komoly lehetőségek rejlenek. Standjuknál a résztvevők megtekinthetik az UR robotokat működés közben, valamint szokatlan alkalmazásmódokat is láthatnak. Felkeltettük az érdeklődésed? Itt az idő, hogy megvásárold a jegyedet a kiállításra!

Innovatív megoldások az ipari automatizálásban

A ROBOT-X Hungary Kft. elkötelezett a folyamatos innováció és fejlesztés mellett, ezért nem meglepő, hogy ők is együttműködnek a dán piacvezetővel. Ipari automatizálással, robotcellák, szerelő-és gyártósorok, valamint egyedi és sorozatgyártott célgépek tervezésével és kivitelezésével is foglalkoznak. Az UR robotok felől érdeklődő látogatók forduljanak hozzájuk bizalommal.

A B&O Engineering az A pavilon 108D, a Robot-X és partnervállalata pedig a 208D és 107D standján, illetve a D pavilonnál lesz megtalálható.