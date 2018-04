A Vodafone a mai napon beizzította a 4G+ hálózatát

A Vodafone Magyarország 2017 februárjában jelentette be a 4G+ szolgáltatás bevezetését, amit a szolgáltató a főváros és Tatabánya után a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően az ország egyre több pontján kapcsol be, köztük számos nagyvárosban és a Balaton körüli településeken is. A 4G-nél is gyorsabb adatátviteli sebességet nyújtó 4G+ szolgáltatás alapját a Carrier Aggregation technológia adja, mely lehetővé teszi több különálló frekvenciasáv összefogását, jelentősen növelve ezáltal a letöltési sebesség elméleti maximumát.

A Vodafone Magyarország mérnökei ezt egészítették ki az élőhálózati bemutató során az eddig főként még csak tesztkörnyezetben használt 4X4-es MIMO (multiple input, multiple output) technológiával, melynek lényege, hogy mind készülék, mind pedig mobilállomás oldalon több antenna van, melyek képesek ugyanabban az időben más-más információt adni és venni. A 4G+ alapját adó jelenlegi LTE-advanced szabvány lehetőséget teremt arra, hogy a MIMO technológiával akár 4-4 antennát kezeljen az állomás és a készülék is, megnégyszerezve ezáltal a letöltési sebesség elérhető elméleti maximumát. Ezen felül a Vodafone a korábban használt, egy időben 6 bit átvitelére képes 64QAM moduláció helyett országosan bekapcsolta az egy időben 8 bit átvitelére képes 256QAM modulációt, amely kódolási technológia az arra alkalmas készülékeken, így a teszten használt Samsung Galaxy S9+ készüléken is további 20%-kal növeli a sebességet.

A kereskedelmi forgalomban elérhető készülékek többsége két sávot tud összefogni, ami meghatározza a letöltési sebesség elérhető elméleti maximumát. A Samsung Galaxy S9 és S9+ viszont akár öt különböző frekvenciatartományt is össze tud fogni, így képes lehet az akár 1 gigabit per szekundumos (Gbps) letöltési sebességre is. A mostani teszten a készülék segítségével az 1800, a 2100 és a 2600Mhz-es sávokat fogták össze, melyek mindegyikén 4-4 párhuzamos adatfolyam futott, ezáltal sikerült megközelíteni az 1Gbps letöltési sebességet.

„A Carrrier Aggregation és a MIMO technológiák az 4G hálózat evolúciójának jelentős állomásai. A bemutatón elért sebesség kiváló példája annak, hogy az 5G hálózat bevezetése előtt még milyen hatalmas lehetőségek rejlenek a 4G+ szolgáltatásban is”

– mondta el Amrita Gangotra, a Vodafone Magyarország műszaki vezérigazgató-helyettese.

„Március végére Budapesti állomásaink 99%-án elérhetővé tettük a Carrier Aggregation technológiát, a következő hónapokban és években pedig az ország még több pontján tervezzük beindítani az egyre gyorsabb adatátviteli sebességet lehetővé tevő 4G+ szolgáltatást”

– tette hozzá.

„Okoseszközeinknek köszönhetően minden eddiginél összekapcsoltabb életet élünk: össze vagyunk kötve családtagjainkkal, az otthonunkkal, illetve akár különböző időzónákban élő emberek millióival. Az egyre fejlettebb adatkapcsolati szolgáltatásoknak köszönhetően kiváló minőségű tartalmakat oszthatunk meg valós időben. A Samsung folyamatosan fejleszt az összekapcsolt technológiák terén: 2009-ben az iparágban elsőként alkalmaztuk az LTE technológiát a modemekben, 2016-ban megalkottuk az első 1 gigabit per szekundumos (gigabit-per-second, Gbps) sebességű 5CA modemet, míg 2017-ben bemutattuk az első 6CA modemet 1.2 Gbps sebességgel. Büszkék vagyunk arra, hogy a Samsung Galaxy S9 és S9+ készülékünkkel felkészültünk a jövő technológiai kihívásira, így adva felhasználóink kezébe egy időtálló, csúcskategóriás okostelefont.”

– mondta el Kunos Balázs, a Samsung Electronics Magyar Zrt. Mobil üzletágának igazgatója.

Hogy mit is jelent pontosan a bemutató során elért sebesség, azt néhány közérthető példával lehet szemléltetni. A másodpercenként 1 gigabit letöltési sebességgel egy Blu-Ray lemeznyi adatot – 50GB-ot jelent – mindössze nagyjából ötven másodperc alatt le lehetne tölteni. Más oldalról megközelítve, az 1Gbps-os sávszélesség akár egy néhány százfős vállalat napi munkájához is elegendő lehet. További fontos tényező a válaszadás, azaz a késleltetés, melynek az eszközök közti kommunikáció minél gördülékenyebbé tételében van szerepe – a Vodafone Magyarország bemutatóján a késleltetés mindössze 13-18 milliszekundum volt (az emberi pislogás körülbelül 300-400 milliszekundum).

„A meglévő hálózatunk fejlesztése és a jövő hálózatának építése összefügg, hiszen a jelenből jutunk a jövőbe. Egyszerre mindkét területen helytállunk: a jelenben, melyben ügyfeleinknek a kiemelkedő minőségű hálózati szolgáltatás és a kifogástalan felhasználói élmény biztosítása a cél, és természetesen a jövőben, amely számos technológiai újdonságot tartogat és ebben a változó környezetben épp olyan megbízható partnerek leszünk, mint napjainkban”

– mondta el Dr. Budai J. Gergő, a Vodafone Magyarország vállalati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettese.