Robotoktól való félelem helyett inkább ilyen együttműködésekre kellene koncentrálni

Az ipari robotokat széles körben használják különféle automatizációs feladatokra. Ennél az áttörő jelentőségű elektronikai projektnél az ember-robot együttműködés lényege az érzékeny számítógépes alkatrészek kezelése. Korábban úgy gondolták, hogy ez a feladat nem alkalmas arra, hogy automata robotokkal végezzék. Hogy a megoldás minél gyorsabban elérhető legyen más gyártócégek számára, a Fujitsu és a KUKA kifejlesztett egy robotizált folyamatautomatizációs Ipar 4.0 megoldást az alaplapok nagy pontosságú kezelésére és tesztelésére.

Az áttörő jelentőségű rendszerben a robotok integrált folyamatban segítik a humán munkaerőt. A Fujitsu gyárában a robotok nem elzárt területen, hanem közvetlenül az emberek mellett dolgoznak. Észlelik az ember közelségét, és mozdulataik lassításával előzik meg a balesetveszélyt. Az együttműködés első lépéseként egy munkás a robotkar manuális irányításával betanítja a robotot a szükséges összeszerelési műveletek elvégzésére. Ezek a képességek gépi tanulás útján – külön programozás nélkül – ágyazódnak be a robot memóriájába. A betanítást követően az emberek elhagyják a közös munkaterületet, ahol a robotok nagy sebességű üzemmódra kapcsolnak a virtuális biztonsági zónán belül a monoton és repetitív feladatok elvégzéséhez.

„Maga is gyártó lévén a Fujitsu elkötelezetten törekszik a legfejlettebb technikák bevezetésére. Nem pusztán saját belső folyamatainak hatékonyságát szeretné javítani, hanem más gyártók számára is elérhetővé kívánja tenni ezeket a fejlesztéseket. A Fujitsu és a KUKA együttműködése szemléletesen illusztrálja, hogyan diktáljuk a tempót, és építjük be szervesen az ember-robot együttműködést az Ipar 4.0 környezetekbe. Elsőként vezetünk be olyan új módszert a precíziós elektronikai komponensek összeszerelésére, ahol a humán kezelőknek kevesebb egyszerű, repetitív feladatot kell végrehajtaniuk, csökken a gyártási hibák előfordulásának kockázata és nő az előállított mennyiség”