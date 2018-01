Rohamléptekben fejlődik az intralogisztika: Jönnek az újgenerációs mobil robotok

Dániában a leggyorsabban növekvő robotgyártó és az iparág éllovasa 2017-ben elérte a 10 millió eurós álomhatárt (az értékesítések 25% -a az USA-ból származik), az idei évben már 27 millió eurót céloz meg, tovább növelve a globális terjeszkedést és a munkahelyek teremtését. A mobil robotok hamarosan a hazai piacot is meghódítják, már itthon is elérhető a legkorszerűbb technológia.

Amikor a Mobile Industrial Robots (MiR) vezetősége meghatározta a 2017-re vonatkozó célkitűzéseket, nagyot álmodott. A cél a független mobil robotok eladásából származó bevételek megtriplázása volt – a munkatársak és a nagyközönség számára is nyílvánosságra hozott ambíció. Decemberben, az utolsó megrendelések visszaigazolása után a kitűzött cél megvalósult; a bevétel 300 százalékos növekedése beteljesült.

Az éllovas dán Mobile Industrial Robots (MiR) 2013 óta fejleszti és forgalmazza az ipar legfejlettebb együttműködő és biztonságos, autonóm, mobil robotjait. A robotok már itthon is elérhetőek, az érdeklődő cégeknek Magyarországon jelenleg a RONIX-AUTOMATIKA Kft. nyújt segítséget. Thomas Visti, a MiR vezérigazgatója szerint a növekedés 2017-ben elsősorban a multinacionális cégek megrendeléseinek volt köszönhető, amelyek a mobil robotok újabb és újabb megrendelésével tértek vissza hozzájuk, miután teszteltek és elemeztek egy-egy MiR robotot és annak eredményeit.

„Természetesen ez a piac a különböző fejlesztések elemzéséről szól; 2016-ban pozitív trendeket figyeltünk meg, de nagyon magas célokat tűztünk ki. Számunkra kulcsfontosságú volt, hogy egy átütő tervvel rendelkezzünk a fejlesztés, a termelés és az értékesítés terén. Mindig azt mondom, hogy ami más vállalatnál három év alatt megy végbe, az a MiR-nél mindössze három hónapba telik. Az a sebesség, amellyel növekedtünk, mindenképpen ezt támasztja alá.”

– mondta Visti.

Az úttörő MiR már most olyan nagyvállalatokat tudhat ügyfelei között, mint a Honeywell, az Argon Medical, a Kamstrup, az Airbus, az Unilever, az Adidas vagy a Flex, az általa gyártott robotok pedig több helyen találhatóak meg világszerte, mint az összes többi gyártó termékei együttvéve. (ROBO Global LLC. által igazolt adat.) Ez az amerikai, angol, kanadai, dél-koreai, és ausztrál alapkezelők által hitelesített irányadó index a globális robotika és automatizálás piacát követi nyomon.

A robotipar szakértője, Frank Tobe (ROBO Global LLC.) úgy véli, hogy

„a MiR gyors növekedésével egy másik trend is párhuzamba állítható: az olyan vállalkozások megjelenése, amelyek egypontos kapcsolattartást/ telekommunikációt alkalmaznak az emberi erőforrások helyett. Nem a MiR az egyetlen cég, amely jelentős növekedést realizál – más beszállítók is jóval meghaladják az előzetes várakozásokat. De a MiR felemelkedése a Thomas Visti által korábban a Universal Robots számára kifejlesztett, integrált disztribútor hálózatnak köszönhető. Ez segített a MiR-nek abban, hogy elindítsa globális értékesítési tevékenységét olyan forgalmazók felé, amelyek bíznak abban, hogy olyan termékeket kapnak, amelyek gondos tervezéssel készültek és világszerte illeszkednek a gyártók igényeihez. A MiR egy olyan piaci rést talált a gyártók tekintetében, amelyek telephelyükön mobil szállítási megoldásokat igényelnek.”

Jelentős globális terjeszkedés

2017-ben a MiR megduplázta alkalmazottainak számát 27-ről 60-ra, és további 50 fővel tervezi bővíteni a dolgozói létszámot 2018-ban. A vállalatot minden szinten megerősítik, beleértve a menedzsmentet is; január 2-tól René Tristan Lydiksen a cég kereskedelmi vezérigazgatója, míg Søren E. Nielsen műszaki vezérigazgatói poszton csatlakozott a vállalathoz. Lydiksen jelentős nemzetközi menedzsment tapasztalattal rendelkezik olyan vállalatoknak köszönhetően, mint a PriceWaterhouseCoopers, a Grey Global Group és a LEGO, utóbbinál a LEGO Education ügyvezető igazgatója volt. Søren E. Nielsen a Danfoss kutatásfejlesztési igazgatója volt, mielőtt a MiR-hez igazolt. A MiR korábbi műszaki vezérigazgatója és alapítója, Niels Jul Jacobsen ezentúl stratégiai vezérigazgatóként segíti a cég munkáját.

A dolgozók számának növelése mellett a cég megduplázza székhelyének méretét Odense-ben, ahol 2017-ben egy hatalmas teszt- és oktató központot is létrehozott. A tavalyi év folyamán a MiR irodákat létesített Sanghajban, Barcelonában, Szingapúrban, Dortmundban és nemrégiben San Diegoban is azért, hogy közelebb lehessen a piachoz és 120 disztribútorához, világszerte 40 országban. A MiR 2016-ban megnyitotta egyesült állomokbeli irodáját is New York-ban.

A 2017-es, 300%-os árbevétel növekedés 20%-a az Egyesült Államokból, 16%-a Németországból és Dél-Európából, 10%-a Közép- és Kelet-Európából származik, és a MiR a jövőben is támogatni fogja ezt a globális terjeszkedést új kollégákkal és disztribútorokkal.

„A multinacionális ügyfeleink Kelet-Európában gyakran rendelkeznek nagy termelési mennyiségekkel, és azt látjuk, hogy tevékenységeik menedzselésére egyre több és több robotot igényelnek Tőlünk. Nagyok ezért az elvárásaink ezen a piacon még úgy is, hogy az értékesítésünket eddig elsősorban nem ide fókuszáltuk.”

– mondta Thomas Visti.

A termékfejlesztés ösztönzi a növekedést

A MiR növekedésének egyik jelentős tényezője a 2017 tavaszán forgalomba hozott MiR200. A robot 200 kg-ot emel, 500 kg-ot húz, ESD védett és tisztatér tanúsítvánnyal rendelkezik.

„A termék egyértelműen megfelel a piac igényeinek, és növeli az autonóm, mobil robotok potenciális alkalmazását. Elindítottunk egy új és rendkívül felhasználóbarát felületet is az általunk gyártott robotok működtetésére, amelyet akár a programozási tapasztalatokkal nem rendelkező alkalmazottak is használhatnak. Ez még egyszerűbbé teszi ügyfeleink számára a robotok beépítését és használatát. ”

– mondta Visti. A MiR a jövőben is jelentős befektetéseket tervez a termék- és szervezetfejlesztés terén, hogy biztosítsa piacvezető pozícióját. Visti szerint,