Vajon hogyan változnak a világ nagyvárosai az elkövetkezendő 30 évben?

frissítést kapott, a meglévő városokat kiegészítették Dubai, Moszkva és New York City futurisztikus víziójával. A projekt kezdetén a kutatók által elképzelt városképeket láthattunk, most azonban minden felhasználót arra buzdítanak, hogy ossza meg saját elképzelését a jövő városairól. Ennek érdekében egyszerűsített feltöltéssel és megosztási funkciókkal bővítették a fejlesztők az oldalt. Az elmúlt 9 hónap alatt több, mint egy millió oldalletöltést tapasztaltak, köszönhetően a téma közkedveltségének.

Számos panorámakép is elérhető Moszkváról, Dubajról és New Yorkról, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megnézzék, miként képzelik a futurológusok 10, 20 és 30 év múlva a városokat.

Az oldalon lehetőség van a jövőkutatók előrejelzéseit értékelni és egyúttal kiválasztani, mely elképzelés lehet reális vagy álomszerű. A weboldalon opcionálisan megoszthatóak a profilok, a panorámaképek vagy a jóslatok a közösségi csatornák felületein azért, hogy megkönnyítse a felhasználóknak megvitatni az elképzeléseiket.

– mondta Vladislav Biryukov, a Kaspersky Lab Consumer Social Media divíziójának vezetője.

„Büszkék vagyunk arra, hogy ez a projekt nemcsak a jövőkutatók, hanem a designerek figyelmét is felhívta. Mindig úgy gondoltuk, hogy könnyeben megérthető a jövő képek által, semmint szövegek révén, emiatt is döntöttünk egy vizuális koncepció mellett – és nagyon jó érzés látni, hogy a felhasználók is támogatják ezt a megközelítést.”