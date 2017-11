A GE már robotokkal végezteti el adminisztratív feladatait

Már 19 robot segíti a GE Hungary 2.000 főt foglalkoztató budapesti szolgáltató központjában dolgozó munkatársakat. A pénzügyi, HR, jogi, értékesítési, és az ellátási lánchoz kapcsolódó folyamatok egyes elemeinek automatizációjával a GE az adminisztratív tevékenységek minőségét és hatékonyságát kívánja javítani. A vállalat emellett növelni szándékozik a kapacitását is a szűkülő hazai munkaerő piacon, ahol a magasan képzett, digitális tudással és probléma megoldó készségekkel rendelkező munkatársak felvételére összepontosít.

Jelenleg mintegy 1,5 millió robot segít minket, embereket a munkavégzésben, de a gondolkodó és önmagukat tanító gépek száma néhány éven belül elérheti a 6 milliót is. A technológia gyors fejlődése, az automatizálás, a digitalizált gyártás és a mesterséges intelligencia alapjaiban alakítja át a munkavégzés világát a következő években. A hatás nem csak az iparban, de a szolgáltató szektorban is érezhető lesz. A GE hisz abban, hogy a technológia növeli a termelékenységet, az életszínvonalat, és új lehetőségeket nyit meg a munkavállalók számára is.

„Európában az elmúlt 10 év során mindössze 3%-kal nőtt a GDP, miközben az Egyesült Államokban 10%-kal. A felzárkózás egyik eszköze lehet a digitalizáció, amely alkalmazása növeli a termelékenységet, és javítja a munkafolyamatok hatékonyságát”

– mondta Joerg Bauer, a GE Hungary elnöke.

„Magyarországon a GE célja az, hogy a digitalizáció révén nagy hozzáadott értéket előállító tevékenységekkel növelje ipari kapacitását, emellett az adminisztratív folyamatai is hatékonyak és értékteremtőek legyenek”

– tette hozzá Joerg Bauer.

„A GE adminisztratív folyamatait Európában és Oroszországban ellátó GE Global Operations részlegnél is folyik a digitalizáció. Célunk az, hogy budapesti központunkat egy teljesen integrált, automatizált és a GE európai növekedését hatékonyan támogató egységgé alakítsuk”

– mondta Björn Bergabo, a GE Global Operations regionális ügyvezető igazgatója.

„Célunk továbbá, hogy 2017 végére a GE adminisztratív, támogató funkcióinak 60%-át szolgáltatóközpont lássa el. E célok elérésének legfontosabb eszköze pedig az RPA, a Robotic Process Automation, vagyis a robotizált folyamat-automatizáció”

– tette hozzá a szakember.

A GE Global Operations európai csapatait már 19 robot (RPA) segíti. Az robotok gyakorlatilag olyan számítógépes applikációk, amelyeket a GE munkatársai a nagy mennyiségben előforduló, ismétlődő munkafolyamatok és tranzakciók elvégzésére, adatok elemzésére, illetve más digitális rendszerekkel való kommunikációra és adatlekérésekre használnak.

A GE Global Operations irodáiban ilyen robotok segítik a GE dolgozóit például a beérkező számlákon és a GE rendszerében rögzített megrendelési számok egyeztetésében, a számlák fizetési határidejének figyelésében, a kintlévőségek nyilvántartásában, a jótállások kezelésében, az adóbevallások elkészítésében, de ugyancsak „digitális csapattagok” végzik a nemzetközi pénzügyi tranzakciók fizetési árfolyamának egyeztetését, vagy például a nemzetközi szállítások lebonyolítására vonatkozó ajánlatok bekérését és összehasonlítását.

A GE megbízásából a belga Breugel Intézet által készített tanulmány szerint a következő két évtizedben, az OECD országokban a munkahelyek 54%-a lehet automatizálva, vagyis 10-ből több mint 5 munkahelyet érint majd valamilyen formában és mértékben a digitális átalakulás. A GE becslése szerint a pénzügyi és adminisztratív munkafolyamatok akár 40%-a is automatizálható lesz.

A folyamatok automatizálásának térnyerésével és a robotok kognitív képességeinek fejlődésével párhuzamosan pedig minden vállalatnál, így a GE Global Operations részlegénél is változnak majd azok a képességek és kompetenciák, amelyeket a vállalat előnyben részesít munkatársai felvétele és alkalmazása során.

A jövőben felértékelődik majd a magasan képzett szakemberek, a vezetők, a tanácsadók, a digitális technológiákat irányítani és kezelni képes informatikai szakemberek, valamint az erős technikai, matematikai, adatelemzési és probléma megoldó készségekkel rendelkező munkatársak szerepe.

Annak érdekében, hogy felkészítse munkatársait a digitalizáció és a robotizáció kihívásaira, a GE Global Operations részlege már most rendszeresen szervez digitalizációval kapcsolatos workshop-okat és szakmai előadásokat és tréningeket, valamint egyéni és csoportos szakmai továbbképzéseket.