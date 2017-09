Lézer fegyverek akcióban: kicsit másképp, mint a Star Wars-ban

Ha lézer-fegyverről van szó, nekem automatikusan a Csillagok Háborúja jut eszembe, ahogy a rohamosztagosok találat nélkül lövöldöznek piros színű lövedéket kibocsátó lézer-kézifegyvereikkel, melynek jellezgetes hangját soha nem felejti el, nem csak egy, de legalább 3 generáció.

A lézer-fegyver valóság, bár ahogy azt a videóban is láthatjuk semmi látványos dolog nem történik mármint a megsemmisítésen kívül), viszont annál hatásosabb a készülék. Egyszerűen csak rávilágít a lényegre és az már ki is gyullad, le is zuhan stb. stb.

Egyelőre tesztüzem alatt fut még a dolog, reményeim szerint soha nem fogják bevetni élesben, de sajnos a jelenlegi harci helyzet nem ebbe az irányba mutat, mindenesetre technológiai megoldásként lenyűgöző a működő lézerfegyver.