Egyre többen hiszik azt, hogy a Föld lapos, de miért is?

Nem titkolom, hogy nagy rajongója vagyok az olyan elmebeteg dolgoknak, mint a gyíkemberek, chem-trail, vagy épp a Balaton-Tagadók-Társasága (BTT), hiszen elképesztő sok szórakozást tud nyújtani az ilyen fórumok böngészése, főleg ha ezt nem veszik a többiek sem komolyan.

A baj ott kezdődik, amikor valaki kicsit jobban belelendül a kelleténél, és esetleg a népszerűsége, illetve az intelligenciája fordítottan arányos (ahogy ez sok más esetnél is észlelhető). Szegény B.O.B. (polgári nevén Bobby Ray Simmons Jr.) is ebbe a hibába esett és el is kezdett kampányolni amellett, hogy a föld lapos. – írja a HVG

A legmegdöbbentőbb az egészben, hogy ahelyett, hogy mindenki ujjal mutogatva röhögné körbe kevésbé eszes barátunkat, rengeteg követője van az ügyben és még többen hisznek abban, hogy a Föld lapos és ez az egész kerek bolygó téma egy átverés.

B.O.B. nem lacafacázik, el is kezdte a gyűjtés projektjéhez, miszerint egy csomó műholdat szeretne felküldeni, melyek majd hiteles képeket készítenek a lapos földről, megcáfolva a NASA által kreált összeesküvést. Véleményem szerint ez egy nagyon okos húzás, amennyiben ki akarja használni a hülyéket és le akarja húzni őket pénzzel, vagy épp teljesen más célból szeretne valaki műholdakat küldeni a világűrbe privát finanszírozásból. Mindenesetre gyakorlatilag bármi elfogadhatóbban hangzik, mint az eredeti változat. Ha esetleg tényleg így van, és Bobby komolyan gondolja az egészet, akkor azt üzenném neki, hogy: