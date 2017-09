Lassan már olyan gyors az internet, hogy észre sem vesszük!

Alig több mint 15 éve indult útjára a mobilinternet, és mára már az 5G kialakítása a cél. Az internet és a technológia folyamatos, szupergyors fejlődésével olyan jelenségek keltek életre, mint az eSport, a virtuális valóság, a YouTube sztárság, vagy a „garázsmédia”. Vajon hová tart ez a technológiai forradalom és mit várhatunk, illetve hozhatunk ki belőle jelen pillanatban?

Nemrég még örültünk annak, ha legalább EDGE feliratot mutatott a telefonunk a térerőjelző ikon mellett, manapság pedig szabályszerűen felháborodunk, ha a gyorsan megszokott 4G-nél kevesebbet kapunk lefedettséghiány miatt. Hasonlóan nem kedveljük azt a tényt sem, hogy nethasználat közben hamar merül az okostelefonunk. A problémáinkra megoldást ajánl a már küszöbön álló 5G, amely az ígéretek szerint nemcsak nagyobb kapacitással működik majd, de felhasználóbarát módon csökkenti a látenciát és az akkumulátorhasználatot.

“Szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen a lehetőségek kiaknázásában és fejlesztésben egyaránt évek óta az EU középmezőnyében helyezkedünk el. Az előrelépést olyan megmozdulások is nagyban segítik, mint az 5G-koalíció, vagy a Szupergyors Internet Program. A nemrég várt jövőt most éljük, a hatékonyság növelése érdekében pedig fontos a tapasztalatcsere és a jelenlegi állás tisztázása. Mi ezért vettük az idei HTE MediaNet fő témái közé a kommunikációs hálózatok és a médiatechnológia fejlődésének kérdéskörét, valamint a hozzá kapcsolódó aktuális jelenségeket, hogy a szakma legnagyobbjai oszthassák meg tudásukat az ágazatban érdekeltekkel.”

– mondta el Nagy Péter, a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület operatív igazgatója.

Bár a jelenlegi állás szerint az 5G-re még 2020-ig várnunk kell, a közelmúltban is számos újdonság indult útjára az internetnek köszönhetően. Az Y és a Z generáció szinte teljes mértékben az internet függőségében él, virágzik a „garázsmédia”, fel-felvillannak YouTube-sztárok, de a gaming és eSport témaköre is kezd önálló fejezetet nyitni a világhálón. A tartalomgyártás mindennapossá vált, több ezer magyar vlogot találhatunk a neten, sőt több száz olyan vlogger tölti fel tartalmakkal csatornáját, akik a garázsmédia adta lehetőségekből már megélhetésüket is finanszírozni tudják. A versenyszerű videójátékozás az idő előrehaladtával csak tovább terjed, és hazánkban is kezd kialakulni az eSportok iránti rajongás – a versenyek figyelemmel követése lassan hasonló tömegeket mozgat meg, mint egy izgalmasabb focimérkőzés.

A kétévente tartott info- és médiakommunikációs esemény a televíziós, rádiós és internetes hírközlés, valamint ezek szabályozása mellett ilyen, és ehhez hasonló témákat taglal majd október 5-6-a között, Egerszalókon.