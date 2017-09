Ha szeretnénk magunkról egy jó portrét, ez a robot bármikor elkészíti nekünk

Nem egy ezermester kollégáról van szó, hanem egy együttműködő, más szóval kollaboratív robotról. A piacvezető dán robotgyártó vállalat, a Universal Robots újabb és újabb területeit fedezi fel a robotok alkalmazásának, amelyek teljes biztonságban dolgoznak az emberek mellett.



“Egy robot, végtelen lehetőség”, vallják a Universal Robotsnál, és az igazsághoz nem is lehetnének közelebb. Az általuk kifejlesztett kobotoknak (kollaboratív robotok) több mint 150 féle különböző alkalmazhatósága van, a lehetőségeknek csak a kreativitás szabhat határt. Segítségükkel olyan, automatizálható feladatok elvégzése alól mentesülnek az alkalmazottak, mint például az összeszerelés, csomagolás vagy hegesztés. Nemrégiben azonban az is bebizonyosodott, hogy a robotok a kreatív, alkotói feladatokban is élen járnak. Hogyan lehetséges ez?

Az idei, Texasban megrendezett SXSW fesztiválon egy UR10 kobotot demonstráltak, amely megmutatta a kreatív képességeit. A bemutatót a Deeplocal innovációs stúdió fejlesztette ki azért, hogy segítsen elindítani a National Geographics új “Genius” sorozatát, amely Albert Einstein életén alapul. A résztvevőket arra kérték, hogy tweeteljenek egy fotót magukról egy UR10 eszközre, amelyet egy digitális tábla előtt állítottak fel. Ezt követően Einstein saját kézírásával a kobot elkezdte felrajzolni a tudós egyenleteit a táblán, látszólag véletlenszerű pontokon. Csak az, aki hátrébb lépett a táblától láthatta, hogy azon a fényképet küldő személy portréja rajzolódik ki, mindössze az egyenletekből.

Az új lehetőségek felfedezéséhez nem kell azonban a tengerentúlra utaznunk. A Freibergi Bányászati és Technológiai Egyetem kutatói jelenleg két izgalmas projekten dolgoznak, amelyek célja, hogy új módszereket találjanak arra vonatkozóan, hogyan lehetne könnyebbé tenni a kobotokkal dolgozó emberek életét. Az első projekt során azt tesztelik, hogy a kobotok hogyan tudnak az emberektől tanulni mindössze úgy, hogy megfigyelik a tevékenységüket. Az egyetem egyik robot kutatója arra volt kíváncsi, vajon megtaníthatja-e a náluk használatban lévő UR5 robotot legózni. Ehhez a robotot egy háromujjú fogó szerkezettel és tizenkét kamerával szerelték fel. A tudósok külön érzékelőket hordtak a karjukon és a kezükön azért, hogy az UR5 képes legyen minden mozdulatukat figyelni, és azokat pontosan úgy megtanulni, mint egy gyermek.

A másik projekt esetében már veszélyesebb vizekre eveztek a kutatók. Ennek során azt vizsgálják, hogy milyen módokon tudnák segíteni a robotok a veszélyes munkakörnyezetben dolgozókat a föld alatti bányászat során. Hazánkban talán nem szükséges bemutatni azt, hogy a bányászat mindig is nagyon kockázatos munka volt, és a földalatti munka nehéz: a légkör forró, nedves és oxigénhiányos. Az olyan állandó veszélyek, mint egy-egy alagút összeomlása vagy a robbantások, valóságos fenyegetést jelentenek a munkavállalók számára. A német matematikus és mérnök, Engineer Julius Weisbach után elnevezett Julius robot egyelőre asszisztensként segíti a dolgozókat a felmérési feladatokban. A robot egy embert kísér, helyette hordozza a nehéz felszerelést, és szenzoros adatokat gyűjt kézi mérőeszközökkel. Egy másik, tervezett terület, amely során a robotok segítséget nyújthatnak majd a jövőben, az olyan területek feltárása, amelyek nem biztonságosak az ember számára.

Mi a titka a Universal robotok sikerességének? A robotokat rugalmas módon lehet beépíteni a folyamatokba, biztonságosak és együttműködőek, könnyen beprogramozhatóak, a megtérülési idejük pedig gyors. A Universal Robots „Universal Robots+” platformja segítségével pedig az együttműködő robotkarok (UR3, UR5, UR10) újabb és újabb applikációjának megtervezését és megosztását támogatja. A világ minden tájáról érkező fejlesztők számára kifejlesztett virtuális térben a szakembereknek lehetőségük van tudásuk megosztására.