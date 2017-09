Idén is megrendezésre került a RoboCup bajnokság: Lássuk a győzteseket!

A labdát a magasba felrúgni, a gyorsan repülő labdát továbbpasszolni, a labdáért a levegőbe ugrani vagy egy-egy nagyobb esés után feltápászkodni a földről; ez manapság már nemcsak a neves focisták privilégiuma.

A robotok fejlettségi szintje olyan magas, hogy ezeket a roppant komplex mozdulatsorokat már a NimbRo és a B-Human csapat játékosai is maradéktalanul képesek végrehajtani. A bonni és brémai csapat a japán rendezvényen bebizonyította, hogy jelenleg nincs párjuk a játékban. A humanoidok focibajnokságának TeenSize kategóriájában a bonni NimbRo az igus Humanoid Platfrom rendszerével nyerte el előkelő helyezését. Az igus által szponzorált brémai B-Human sikerrel védte meg címét a Standard Platfrom ligában.

A RoboCup a robotika világának legnépszerűbb és egyben legfontosabb nemzetközi versenye, amely kiváló alkalmat nyújt az új fejlesztések tesztelésére, az eszme- és tapasztalatcserére. Az idei RoboCup helyszíne azért is volt egyedülálló, mert ugyanott, a japán Nagoyában rendezték meg, ahol a legelső robotfutball-világbajnokságot, húsz évvel ezelőtt. A négynapos esemény során a robotok 17 féle területen mérték össze tudásukat így például labdarúgásban, karbantartási/logisztikai, illetve szervizelési feladatokban is bemutatták, hogy mit tudnak. A humanoidok labdarúgó ligájának TeenSize kategóriájában az igus által támogatott bonni NimbRo csapat nyerte el a világbajnoki címet. A Standard Platform ligában a szintén az igus által szponzorált B-Human roppant szoros küzdelemben védte meg világbajnoki címét.

Az igus Humanoid Open Platform rendszere továbbra is a siker útján

A humanoidok focibajnokságának TeenSize kategóriájában tavaly a NimbRo győzedelmeskedett. A Bonni Egyetem Autonóm Intelligens Rendszerek munkacsoportjának tagjai és diákjai az igus Humanoid Open Platform rendszerének segítségével ismét ringbe szálltak. Ezek a nyílt forrású robotok 92 centiméter magasak, és a PA12 anyag felhasználásával, 3D-nyomtatással készülnek. Az igus Humanoid Platform rendszere az igus GmbH, illetve a Bonni Egyetem közös fejlesztésének eredménye. A projektet a Német Kutatási Alap támogatta egy transzferprojekt keretében. A robolink rendszerrel az igus költséghatékony moduláris robotkészleteket kínál ipari és kutatási felhasználásra.

„Az igus Humanoid Platfrom rendszere idén számos változtatáson ment keresztül”

– részletezi a projekt hátterét Dr. Sven Behnke professzor, az egyetemi munkacsoport vezetője.

„Nemcsak a robot érzékelési képességeit, hanem stabilitását is sikerrel javítottuk. Korábban csapatonként csak két robot lehetett a pályán, idén azonban ez a szám háromra emelkedett, így a robotok közötti együttműködés és mozgásuk összhangolása terén is több teendőnk akadt.”

A módosítások minden tekintetben sikeresnek bizonyultak. A bonni csapat egyetlen gólt sem kapott a torna során, és a tajvani HuroEvolutionTN csapat elleni 2-0-ás győzelmével magabiztosan hozta el a győzteseknek járó kupát.

A B-Human sikert sikerre halmoz a Standard Platform ligában

A Brémai Egyetem igus által szponzorált csapata, a B-Human idén is hírnevéhez méltóan küzdött a bajnokság Standard Platform ligájában. Ebben a kategóriában az összes csapat öt NAO-kommunikációs robottal versenyez. Ezzel a szoftverrel a B-Human nem csupán a technikai versenyt nyerte meg, hanem a vegyes csapatok között is megszerezte az első helyet, a B-HULKS csapat tagjaként. Az együttes másik tagja a Hambug-Harburgi Műszaki Egyetem HULKS csapata volt. A bajnokság végén a B-Human egy roppant izgalmas döntő után megszerezte a bajnoki címet is.

„Az új műfüves pályán játékosaink nem tudták hosszú passzokkal továbbadni a labdát, így az ellenfél kapuja közelében lévő játkosnak sokat kellett várakozni az átadásra, miközben a Lipcsei Egyetem játékosai eredményes helyzeteket dolgoztak ki”

– értékelte a játékosok teljesítményét Dr. Tim Laue, a B-Human csapatkapitánya.