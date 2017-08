Az óriásrobotok valósággá váltak!

Különös figyelmet fordítok azokra a témákra, amikor egy Sci-Fi-ben látott technológia a hétköznapokban is megvalósulni látszik. Ilyen pl. a Method-2 elnevezésű ember által vezérelt óriás-robot, amit máig eddig csak filmvásznon láthattunk.

Hamarosan ténylegesen használni fogják a Method-2 elnevezésű dél-koreai robotot, olvashatjuk a HVG-n. Az irányítását pontosan úgy kell elképzelni, ahogy azt a régi Alien filmekben is láthattuk. Egy ember ül a vezérlőfülkében és a saját mozgásával irányítja a robot, ami tökéletesen leutánozza azt.

Egyelőre azért még nincs teljesen kész, a járással még komoly gondok vannak, illetve még akkumulátort sem kapott, de a tervek szerint miután ezeket is megoldották, akár 3-4 órán keresztül lehet majd irányítani a robotot. Első körben veszélyes, katasztrófa sújtotta területeken kívánják bevetni, egyelőre csak segítő funkciókkal látják majd el.

Gond csak akkor lesz majd, ha ezeket elkezdik hadi eszközökként is használni (miért is ne tennék), ahogy azt a képregényekben is láthattuk.