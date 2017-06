24 órán keresztül élőben a NASA és Stephen Hawking

Az Aszteroida Világnapot 2015 óta minden évben az 1908-as tunguszkai események évfordulóján, június 30-án rendezik meg. A Szibéria egy szórványosan lakott területén bekövetkezett robbanás közel 2 000 km2-nyi erdős területet tarolt le. A pusztítást nagy valószínűséggel egy becsapódó égitest okozta. Tavaly az ENSZ a világnapot edukációs világnappá nyilvánította, hogy felhívja a figyelmet az aszteroidák fontosságára. Mióta létezik az Aszteroida Világnap, azóta rengeteg országban számtalan program várja az érdeklődőket, akik bővíteni szeretnék tudásukat a témában.

Idén a programsorozatban részt vállal az Európai és a Japán Űrügynökség (az ESA és a JAXA), valamint az amerikai NASA is, csakúgy, mint számos üzleti és médiapartner, például a Discovery Channel, aki egyedüli módon erre az alkalomra készített különkiadással készül június 30-ára. Ezek az különleges közvetítések több mint 700, az Aszteroida Világnaphoz kapcsolódó eseményt fednek majd le 190 országban. Az Asteroid Day LIVE a hat órányi luxembourgi adáson és az ESA, a JAXA, valamint a NASA közreműködésével készülő élő közvetítések mellett több órányi nemzetközi műsorral is várja a nézőket, hogy egy globális párbeszédet alakítson ki a legfontosabb aszteroidákkal kapcsolatos küldetésekről, továbbá az új felfedezésekről a témában jártas tudósokkal és szakértőkkel, köztük Stephen Hawkinggal is.